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Новости Агрессия России против Украины
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С начала суток наемники РФ 7 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, потерь нет, - Минобороны

С начала суток наемники РФ 7 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, потерь нет, - Минобороны

С начала текущих суток в зоне проведения ООС зафиксированы 7 вражеских обстрелов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Наибольшую активность российские наемники проявляли на Луганском направлении. Трижды из миномета калибра 120 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов оккупанты обстреливали опорные пункты подразделений Объединенных сил в районе Луганского.

Кроме того, со стороны населенного пункта Золотое-5 противник дважды, из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия открывал огонь по нашим позициям у Хутора Вильный, а защитников Орехово обстрелял из автоматических станковых гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

Смотрите: Наемники РФ минометным огнем разрушили жилой дом в Широкино, - пресс-центр ОС. ФОТОрепортаж

На Донецком направлении около 7 часов утра враг 15 минут из ручных противотанковых гранатометов вел огонь на подступах к Авдеевке.

Потерь в рядах Объединенных сил нет.

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обстрел (27107) Донбасс (26956) операция Объединенных сил (6766)


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С начала суток наемники РФ 7 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, потерь нет, - Минобороны - Цензор.НЕТ 6046
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14.06.2020 13:44 Ответить
Це ж в Золотому ВСУ відвели?
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14.06.2020 13:45 Ответить
С начала суток наемники РФ 7 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, потерь нет, - Минобороны - Цензор.НЕТ 5751
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14.06.2020 14:03 Ответить
С начала суток наемники РФ 7 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, потерь нет, - Минобороны - Цензор.НЕТ 3708
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14.06.2020 14:05 Ответить
пам"ять дивна річ... і 49 Душ нагадують про війну, а не ...місцевий конфліктик...
С начала суток наемники РФ 7 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, потерь нет, - Минобороны - Цензор.НЕТ 307

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14.06.2020 14:16 Ответить
Смерть расіянським окупантам!!
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14.06.2020 14:16 Ответить
 
 