С начала суток наемники РФ 7 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, потерь нет, - Минобороны

С начала текущих суток в зоне проведения ООС зафиксированы 7 вражеских обстрелов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Наибольшую активность российские наемники проявляли на Луганском направлении. Трижды из миномета калибра 120 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов оккупанты обстреливали опорные пункты подразделений Объединенных сил в районе Луганского.

Кроме того, со стороны населенного пункта Золотое-5 противник дважды, из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия открывал огонь по нашим позициям у Хутора Вильный, а защитников Орехово обстрелял из автоматических станковых гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

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На Донецком направлении около 7 часов утра враг 15 минут из ручных противотанковых гранатометов вел огонь на подступах к Авдеевке.

Потерь в рядах Объединенных сил нет.

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