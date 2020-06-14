С начала суток наемники РФ 7 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, потерь нет, - Минобороны
С начала текущих суток в зоне проведения ООС зафиксированы 7 вражеских обстрелов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Наибольшую активность российские наемники проявляли на Луганском направлении. Трижды из миномета калибра 120 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов оккупанты обстреливали опорные пункты подразделений Объединенных сил в районе Луганского.
Кроме того, со стороны населенного пункта Золотое-5 противник дважды, из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия открывал огонь по нашим позициям у Хутора Вильный, а защитников Орехово обстрелял из автоматических станковых гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.
На Донецком направлении около 7 часов утра враг 15 минут из ручных противотанковых гранатометов вел огонь на подступах к Авдеевке.
Потерь в рядах Объединенных сил нет.
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