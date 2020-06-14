Бутусов: Откуда можно взять $6 млн кэша? Это результат работы нелегальной системы уклонения от уплаты налогов, которая процветает сейчас в Украине

Рекордная взятка размером шесть миллионов долларов показывает, что государство совершенно неэффективно администрирует налоги и не эффективно борется с теневой финансовой сферой.

Об этом пишет в своей статье "Супервзятка в $6 миллионов: кто помогал взяточникам в ОП" главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Он отмечает, что самым "интригующим и ключевым" вопросом в деле о рекордной взятке является вопрос "Откуда деньги?".

"Можно придумать любую провокацию, глупость, ошибку, но ни Сытник, ни Холодницкий, ни Шевченко, не смогут заставить замглавы налоговой службы Киева и директора "Бурисмы" вручить себе ШЕСТЬ МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ НАЛИЧНЫМИ, никто не может выбросить такие деньги для имитации реального дела. Такую сумму кэша дома не держат, следы этих денег наверняка можно найти. Такую колоссальную сумму может собрать только тот, кто легко ворочает сотнями миллионов долларов.

Откуда ее можно взять? Это результат широкомасштабной работы нелегальной системы уклонения от уплаты налогов, которая процветает сейчас в Украине. Экс-министр финансов Уманский говорил правду – масштабы "скруток" сейчас растут. Зеленский устроил в силовых структурах кадровую чехарду, попытки президента в ручном режиме управлять силовиками у самих силовиков вызывают только горький смех. Зеленским легко манипулировать, его повестку определяет его ближайшее окружение, а на руководящие должности Зеленский назначает в основном тех, кто ему поддакивает и соглашается. "Слуги народа", тем более, отменили статью криминального кодекса о фиктивном предпринимательстве, и сейчас для "конвертов" наступил "золотой век".

Вот поэтому и носят огромные суммы "кэша", как мы понимаем, далеко не последние, и разносятся миллионы долларов не только в НАБУ и САП – а по всей вертикали власти Зеленского. Именно поэтому Ильяшенко и чувствовал – сейчас возможно все. Эта взятка показывает – государство совершенно неэффективно администрирует налоги и не эффективно борется с теневой финансовой сферой, а грозные заявления Зеленского - это всего лишь ширма для таких, как Ильяшенко", - говорится в статье.

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