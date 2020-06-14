Минздрав опубликует перечень стран, которые отнесут к "красной" и "зеленой" зоне, - Степанов

15 июня Украина намерена возобновить международное авиасообщение. В связи с этим Министерство здравоохранения опубликует список стран, которые по показателям заболеваемости коронавирусом COVID-19 отнесут к "красной" и "зеленой" зонам.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в ходе традиционного ежедневного брифинга заявил глава министерства Максим Степанов.

"Относительно информации, то Министерство здравоохранения опубликует этот перечень стран для того, чтобы все могли более удобно пользоваться авиасообщением", - сказал Степанов.

Он сообщил, что в вопросе возобновления международного авиасообщения Минздрав выбирает формат разделения стран на "красную" и "зеленую" зоны.

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"Красная зона - это страны с большим распространением коронавирусной болезни, с худшей эпидемиологической ситуацией, чем в Украине. Мы это делаем по показателю количества активных заболеваний на 100 тыс. населения. То есть, какое количество непосредственно на определенную дату и на 100 тыс. населения. Этот показатель будем устанавливать на уровне 40 на 100 тыс. населения. То есть страны, где больше, чем этот показатель, будут находиться в красной зоне. А страны, где меньше, - в зеленой", - сказал министр.

По его словам, "иностранцы, которые прилетают в Украину, должны иметь страховой полис, покрывающий лечение COVID-19".

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"Те граждане, которые прибудут из стран, отнесенных к "красной" зоне, будут проходить самоизоляцию или самообсервацию. Иностранцы, которые будут прилетать из стран "зеленой" зоны, не должны проходить соответственно все эти вещи", - добавил министр.