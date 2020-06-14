Минздрав опубликует перечень стран, которые отнесут к "красной" и "зеленой" зоне, - Степанов
15 июня Украина намерена возобновить международное авиасообщение. В связи с этим Министерство здравоохранения опубликует список стран, которые по показателям заболеваемости коронавирусом COVID-19 отнесут к "красной" и "зеленой" зонам.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в ходе традиционного ежедневного брифинга заявил глава министерства Максим Степанов.
"Относительно информации, то Министерство здравоохранения опубликует этот перечень стран для того, чтобы все могли более удобно пользоваться авиасообщением", - сказал Степанов.
Он сообщил, что в вопросе возобновления международного авиасообщения Минздрав выбирает формат разделения стран на "красную" и "зеленую" зоны.
"Красная зона - это страны с большим распространением коронавирусной болезни, с худшей эпидемиологической ситуацией, чем в Украине. Мы это делаем по показателю количества активных заболеваний на 100 тыс. населения. То есть, какое количество непосредственно на определенную дату и на 100 тыс. населения. Этот показатель будем устанавливать на уровне 40 на 100 тыс. населения. То есть страны, где больше, чем этот показатель, будут находиться в красной зоне. А страны, где меньше, - в зеленой", - сказал министр.
По его словам, "иностранцы, которые прилетают в Украину, должны иметь страховой полис, покрывающий лечение COVID-19".
"Те граждане, которые прибудут из стран, отнесенных к "красной" зоне, будут проходить самоизоляцию или самообсервацию. Иностранцы, которые будут прилетать из стран "зеленой" зоны, не должны проходить соответственно все эти вещи", - добавил министр.
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Нещодавно, Міністерство юстиції України - посилаючись - на Указ Президента України №493 від 03.10.1992 року і Постанову КМУ №731 від 28.12.1992 р., підпункт 8, 16, 16 пункту 4 Положення про Міністерство юстиції України - повідомило : що нормативно-правові акти Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України - НЕ підлягають державній реєстрації.
Мабуть працівники Міністерство юстиції України не читали абзац 3 статті 117 Конституції України , статтю 52 ЗУ "Про Кабінет міністрів України", Указ Президента України №468 від 27.06.1996 року, Постанову КМУ №376 від 23.04.2001 р. та виданого на виконання вищевказаних Актів законодавства Наказ МЮУ № 883/5 від 15.05.2013 р. , яким визначено , що в будь-якому випадку ВСІ без виключення нормативно-правові акти , які в будь-якій мірі зачіпають права та свободи людини - підлягають - державній реєстрації (!) шляхом проведення експертизи на відповідність Конституції України, міжнародних договорів та висновків ЄСПЛ.
В разі якщо нормативно-правові акти відповідають Конституції України, міжнародним договорам та висновкам ЄСПЛ - приймається рішення про державну реєстрацію такого нормативно-правового акту НАКАЗОМ МЮУ , невід'ємним додатком якого є ВИСНОВОК про державну реєстрацію з підписами 5 посадових осіб відповідного відділу Міністерства юстиції України.
Після здійснення державної реєстрації нормативно-правові акти ВРУ і КМУ - підлягають опублікуванню в газеті Урядовий Кур'єр та Офіційний Вісник України. З обов'язковим вказанням в публікації - реєстраційного коду нормативно-правових актів ВРУ і КМУ.
В разі якщо порушено хоч одну із вимог статті 117 Конституції України, статті 52 ЗУ "Про Кабінет міністрів України", Указу Президента України №468 від 27.06.1996 року, Постанови КМУ №376 від 23.04.2001 р., Наказу МЮУ № 883/5 від 15.05.2013 р. - в такому випадку відповідно до статті 5.6 Наказу МЮУ № 883/5 від 15.05.2013 р. - такі нормативно-правові акти вважаються такими, що не набрали чинності , НЕ тягнуть за собою правових наслідків та НЕ можуть бути підставою для регулювання відповідних правовідносин та НЕ можуть бути підставою для застосування санкцій до фізичних та юридичних осіб за не виконання приписів, що в них містяться.
Всі без виключення Постанови Кабінету міністрів України щодо введення КАРАНТИНУ та обмежень під час карантину , а також, розпорядження КМУ щодо введення надзвичайної ситуації в Україні були опубліковані ДО здійснення їх державної реєстрації , без вказаних реєстраційних кодів, зокрема, ВІДСУТНІ накази МЮУ про державну реєстрацію карантинних постанов і розпорядження КМУ , що беззаперечно свідчить , що такі нормативно-правові акти вважаються такими, що НЕ набрали чинності , НЕ тягнуть за собою правових наслідків та НЕ можуть бути підставою для регулювання відповідних правовідносин та НЕ можуть бути підставою для застосування санкцій до фізичних та юридичних осіб за не виконання приписів, що в них містяться.
Окрім того, відповідно до абзацу 2 статті 29 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" подання щодо введення карантину повинен здійснювати саме ГОЛОВНИЙ ДЕРЖАВНИЙ САНІТАРНИЙ ЛІКАР України , а не який не будь заступник міністра та інші особи. Так вказано в Законі.
Подання щодо необхідності введення карантину в Україні від 10 березня 2020 року підписано саме заступником Міністра охорони здоров"я України Ляшком В.К., а не головним санітарним лікарем.
Призначення Ляшка В.К. - головним державним санітарним лікарем України - було здійснено Розпорядженням Кабінету Міністрів України №229-р від 11.03.2020 р.
Підписувати офіційні документи від імені головного державного санітарного лікаря України Ляшка В.К. було наділено ще пізніше Розпорядженням КМУ №285-р від 14.03.2020 р.
Епідемія КОВІД 19 це декілька випадків захворювань на певній території з урахуванням 1 хвора людина = 2000 здорових людей.
Окрім того, станом на 10 березня 2020 р. в Україні був лише 1 (один) офіційно підтверджений випадок на захворювання короновіруса КОВІД 19.
Питання:
1. Де епідемія ?
2. Де юридично-правові експертизи карантинних- постанов КМУ ?
3. Що за підписи заднім числом особи Ляшка В.К. , яка не мала повноважень ?
Питань багато.
До зустрічі у суді 6 липня, пане Степанов!
Окрім того СБУ вже розслідується кримінальна справа про перевищення Кабінетом Міністрів своїх повноважень.
Стаття 5. Україна є республікою.
Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.
Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами.
Ніхто не може узурпувати державну владу.
Стаття 8. В Україні визнається і діє принцип верховенства права.
Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.
Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується.
і зараз дозволяємо
При въезде на авто в ЕС , надо иметь с собой негативный тест
Почему в Украину впускают без теста - загадка
Это для галочки, никто ничего проходить не будет. Значит ввоз вируса в Украину будет продолжаться.
С отсутствующими по факту границами у Украины, в Украине переболеют практически все граждане и дальнейший карантин в Украине в таком случае просто нелепость, который уже никого не защитит.
зелёная пока что -одна такая неповторимая 73%-ная
Тупицы зеленые...