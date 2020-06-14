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Новости Коронавирус и карантин
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Минздрав опубликует перечень стран, которые отнесут к "красной" и "зеленой" зоне, - Степанов

Минздрав опубликует перечень стран, которые отнесут к

15 июня Украина намерена возобновить международное авиасообщение. В связи с этим Министерство здравоохранения опубликует список стран, которые по показателям заболеваемости коронавирусом COVID-19 отнесут к "красной" и "зеленой" зонам.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в ходе традиционного ежедневного брифинга заявил глава министерства Максим Степанов.

"Относительно информации, то Министерство здравоохранения опубликует этот перечень стран для того, чтобы все могли более удобно пользоваться авиасообщением", - сказал Степанов.

Он сообщил, что в вопросе возобновления международного авиасообщения Минздрав выбирает формат разделения стран на "красную" и "зеленую" зоны.

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"Красная зона - это страны с большим распространением коронавирусной болезни, с худшей эпидемиологической ситуацией, чем в Украине. Мы это делаем по показателю количества активных заболеваний на 100 тыс. населения. То есть, какое количество непосредственно на определенную дату и на 100 тыс. населения. Этот показатель будем устанавливать на уровне 40 на 100 тыс. населения. То есть страны, где больше, чем этот показатель, будут находиться в красной зоне. А страны, где меньше, - в зеленой", - сказал министр.

По его словам, "иностранцы, которые прилетают в Украину, должны иметь страховой полис, покрывающий лечение COVID-19".

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"Те граждане, которые прибудут из стран, отнесенных к "красной" зоне, будут проходить самоизоляцию или самообсервацию. Иностранцы, которые будут прилетать из стран "зеленой" зоны, не должны проходить соответственно все эти вещи", - добавил министр.

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) авиасообщение (793) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Карантин : НЕЗАКОННИЙ . Чому :

Нещодавно, Міністерство юстиції України - посилаючись - на Указ Президента України №493 від 03.10.1992 року і Постанову КМУ №731 від 28.12.1992 р., підпункт 8, 16, 16 пункту 4 Положення про Міністерство юстиції України - повідомило : що нормативно-правові акти Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України - НЕ підлягають державній реєстрації.

Мабуть працівники Міністерство юстиції України не читали абзац 3 статті 117 Конституції України , статтю 52 ЗУ "Про Кабінет міністрів України", Указ Президента України №468 від 27.06.1996 року, Постанову КМУ №376 від 23.04.2001 р. та виданого на виконання вищевказаних Актів законодавства Наказ МЮУ № 883/5 від 15.05.2013 р. , яким визначено , що в будь-якому випадку ВСІ без виключення нормативно-правові акти , які в будь-якій мірі зачіпають права та свободи людини - підлягають - державній реєстрації (!) шляхом проведення експертизи на відповідність Конституції України, міжнародних договорів та висновків ЄСПЛ.

В разі якщо нормативно-правові акти відповідають Конституції України, міжнародним договорам та висновкам ЄСПЛ - приймається рішення про державну реєстрацію такого нормативно-правового акту НАКАЗОМ МЮУ , невід'ємним додатком якого є ВИСНОВОК про державну реєстрацію з підписами 5 посадових осіб відповідного відділу Міністерства юстиції України.

Після здійснення державної реєстрації нормативно-правові акти ВРУ і КМУ - підлягають опублікуванню в газеті Урядовий Кур'єр та Офіційний Вісник України. З обов'язковим вказанням в публікації - реєстраційного коду нормативно-правових актів ВРУ і КМУ.

В разі якщо порушено хоч одну із вимог статті 117 Конституції України, статті 52 ЗУ "Про Кабінет міністрів України", Указу Президента України №468 від 27.06.1996 року, Постанови КМУ №376 від 23.04.2001 р., Наказу МЮУ № 883/5 від 15.05.2013 р. - в такому випадку відповідно до статті 5.6 Наказу МЮУ № 883/5 від 15.05.2013 р. - такі нормативно-правові акти вважаються такими, що не набрали чинності , НЕ тягнуть за собою правових наслідків та НЕ можуть бути підставою для регулювання відповідних правовідносин та НЕ можуть бути підставою для застосування санкцій до фізичних та юридичних осіб за не виконання приписів, що в них містяться.

Всі без виключення Постанови Кабінету міністрів України щодо введення КАРАНТИНУ та обмежень під час карантину , а також, розпорядження КМУ щодо введення надзвичайної ситуації в Україні були опубліковані ДО здійснення їх державної реєстрації , без вказаних реєстраційних кодів, зокрема, ВІДСУТНІ накази МЮУ про державну реєстрацію карантинних постанов і розпорядження КМУ , що беззаперечно свідчить , що такі нормативно-правові акти вважаються такими, що НЕ набрали чинності , НЕ тягнуть за собою правових наслідків та НЕ можуть бути підставою для регулювання відповідних правовідносин та НЕ можуть бути підставою для застосування санкцій до фізичних та юридичних осіб за не виконання приписів, що в них містяться.

Окрім того, відповідно до абзацу 2 статті 29 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" подання щодо введення карантину повинен здійснювати саме ГОЛОВНИЙ ДЕРЖАВНИЙ САНІТАРНИЙ ЛІКАР України , а не який не будь заступник міністра та інші особи. Так вказано в Законі.

Подання щодо необхідності введення карантину в Україні від 10 березня 2020 року підписано саме заступником Міністра охорони здоров"я України Ляшком В.К., а не головним санітарним лікарем.

Призначення Ляшка В.К. - головним державним санітарним лікарем України - було здійснено Розпорядженням Кабінету Міністрів України №229-р від 11.03.2020 р.

Підписувати офіційні документи від імені головного державного санітарного лікаря України Ляшка В.К. було наділено ще пізніше Розпорядженням КМУ №285-р від 14.03.2020 р.

Епідемія КОВІД 19 це декілька випадків захворювань на певній території з урахуванням 1 хвора людина = 2000 здорових людей.

Окрім того, станом на 10 березня 2020 р. в Україні був лише 1 (один) офіційно підтверджений випадок на захворювання короновіруса КОВІД 19.

Питання:

1. Де епідемія ?

2. Де юридично-правові експертизи карантинних- постанов КМУ ?
3. Що за підписи заднім числом особи Ляшка В.К. , яка не мала повноважень ?

Питань багато.

До зустрічі у суді 6 липня, пане Степанов!
Окрім того СБУ вже розслідується кримінальна справа про перевищення Кабінетом Міністрів своїх повноважень.
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14.06.2020 14:30
+5
Якщо влада говорила, що не всі закони будуть виконувати, то вона нас давно вважає тваринами.
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14.06.2020 14:37
+4
15 июня Украина намерена возобновить международное авиасообщение. В связи с этим Министерство здравоохранения опубликует список стран, которые по показателям заболеваемости коронавирусом COVID-19 отнесут к "красной" и "зеленой" зонам, опубликует когда? 15.06 в 00.01 или будут сообщать пассажиру на стойке регистрации с путевкой и билетами на руках?
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14.06.2020 14:34
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Правила форума Совет форумчан
Карантин : НЕЗАКОННИЙ . Чому :

Нещодавно, Міністерство юстиції України - посилаючись - на Указ Президента України №493 від 03.10.1992 року і Постанову КМУ №731 від 28.12.1992 р., підпункт 8, 16, 16 пункту 4 Положення про Міністерство юстиції України - повідомило : що нормативно-правові акти Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України - НЕ підлягають державній реєстрації.

Мабуть працівники Міністерство юстиції України не читали абзац 3 статті 117 Конституції України , статтю 52 ЗУ "Про Кабінет міністрів України", Указ Президента України №468 від 27.06.1996 року, Постанову КМУ №376 від 23.04.2001 р. та виданого на виконання вищевказаних Актів законодавства Наказ МЮУ № 883/5 від 15.05.2013 р. , яким визначено , що в будь-якому випадку ВСІ без виключення нормативно-правові акти , які в будь-якій мірі зачіпають права та свободи людини - підлягають - державній реєстрації (!) шляхом проведення експертизи на відповідність Конституції України, міжнародних договорів та висновків ЄСПЛ.

В разі якщо нормативно-правові акти відповідають Конституції України, міжнародним договорам та висновкам ЄСПЛ - приймається рішення про державну реєстрацію такого нормативно-правового акту НАКАЗОМ МЮУ , невід'ємним додатком якого є ВИСНОВОК про державну реєстрацію з підписами 5 посадових осіб відповідного відділу Міністерства юстиції України.

Після здійснення державної реєстрації нормативно-правові акти ВРУ і КМУ - підлягають опублікуванню в газеті Урядовий Кур'єр та Офіційний Вісник України. З обов'язковим вказанням в публікації - реєстраційного коду нормативно-правових актів ВРУ і КМУ.

В разі якщо порушено хоч одну із вимог статті 117 Конституції України, статті 52 ЗУ "Про Кабінет міністрів України", Указу Президента України №468 від 27.06.1996 року, Постанови КМУ №376 від 23.04.2001 р., Наказу МЮУ № 883/5 від 15.05.2013 р. - в такому випадку відповідно до статті 5.6 Наказу МЮУ № 883/5 від 15.05.2013 р. - такі нормативно-правові акти вважаються такими, що не набрали чинності , НЕ тягнуть за собою правових наслідків та НЕ можуть бути підставою для регулювання відповідних правовідносин та НЕ можуть бути підставою для застосування санкцій до фізичних та юридичних осіб за не виконання приписів, що в них містяться.

Всі без виключення Постанови Кабінету міністрів України щодо введення КАРАНТИНУ та обмежень під час карантину , а також, розпорядження КМУ щодо введення надзвичайної ситуації в Україні були опубліковані ДО здійснення їх державної реєстрації , без вказаних реєстраційних кодів, зокрема, ВІДСУТНІ накази МЮУ про державну реєстрацію карантинних постанов і розпорядження КМУ , що беззаперечно свідчить , що такі нормативно-правові акти вважаються такими, що НЕ набрали чинності , НЕ тягнуть за собою правових наслідків та НЕ можуть бути підставою для регулювання відповідних правовідносин та НЕ можуть бути підставою для застосування санкцій до фізичних та юридичних осіб за не виконання приписів, що в них містяться.

Окрім того, відповідно до абзацу 2 статті 29 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" подання щодо введення карантину повинен здійснювати саме ГОЛОВНИЙ ДЕРЖАВНИЙ САНІТАРНИЙ ЛІКАР України , а не який не будь заступник міністра та інші особи. Так вказано в Законі.

Подання щодо необхідності введення карантину в Україні від 10 березня 2020 року підписано саме заступником Міністра охорони здоров"я України Ляшком В.К., а не головним санітарним лікарем.

Призначення Ляшка В.К. - головним державним санітарним лікарем України - було здійснено Розпорядженням Кабінету Міністрів України №229-р від 11.03.2020 р.

Підписувати офіційні документи від імені головного державного санітарного лікаря України Ляшка В.К. було наділено ще пізніше Розпорядженням КМУ №285-р від 14.03.2020 р.

Епідемія КОВІД 19 це декілька випадків захворювань на певній території з урахуванням 1 хвора людина = 2000 здорових людей.

Окрім того, станом на 10 березня 2020 р. в Україні був лише 1 (один) офіційно підтверджений випадок на захворювання короновіруса КОВІД 19.

Питання:

1. Де епідемія ?

2. Де юридично-правові експертизи карантинних- постанов КМУ ?
3. Що за підписи заднім числом особи Ляшка В.К. , яка не мала повноважень ?

Питань багато.

До зустрічі у суді 6 липня, пане Степанов!
Окрім того СБУ вже розслідується кримінальна справа про перевищення Кабінетом Міністрів своїх повноважень.
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14.06.2020 14:30 Ответить
Ці зони і країни, які будуть поділені на зони нічого не дають в плані захиcту від короновірусу.
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14.06.2020 14:34 Ответить
Али, вся Европа уже поделена на жти зоны - Степанов только проснулся
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14.06.2020 14:38 Ответить
Там говорять лише про Швецію до зниження захворюваності на короновірус.
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14.06.2020 14:42 Ответить
15 июня Украина намерена возобновить международное авиасообщение. В связи с этим Министерство здравоохранения опубликует список стран, которые по показателям заболеваемости коронавирусом COVID-19 отнесут к "красной" и "зеленой" зонам, опубликует когда? 15.06 в 00.01 или будут сообщать пассажиру на стойке регистрации с путевкой и билетами на руках?
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14.06.2020 14:34 Ответить
То ще пів біди! Ситуація: Україна дозволяє, навіть Ляшко вчасно публікує перелік країн (фантастика, але ж буває), куди можна їхати... А от ті країни не відкривають повітряне сполучення з Україною через той самий вірус. І там хоть в лігу сексуальних реформ жалійся - ніхто грошей не поверне...
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14.06.2020 14:44 Ответить
ВЕТЕРИНАРНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ --это вакцинация животных. У животных не спрашивают разрешения на вакцинацию. Если у людей не спрашивают разрешения и согласия на вакцинацию, то к людям уже относятся, как к скоту. https://www.youtube.com/watch?v=reeBz7peoWQ
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14.06.2020 14:35 Ответить
Якщо влада говорила, що не всі закони будуть виконувати, то вона нас давно вважає тваринами.
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14.06.2020 14:37 Ответить
Конституцію України поки що ніхто не відміняв

Стаття 5. Україна є республікою.
Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.
Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами.
Ніхто не може узурпувати державну владу.

Стаття 8. В Україні визнається і діє принцип верховенства права.
Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.
Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується.
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14.06.2020 14:42 Ответить
Конституцію не відміняли, але янукович її гвалтував.
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14.06.2020 14:46 Ответить
бо ми, народ, це дозволив

і зараз дозволяємо
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14.06.2020 14:48 Ответить
В ЕС в аэропортах делают сразу анализы и человек ждёт 4 часа результат никуда не выходя ,
При въезде на авто в ЕС , надо иметь с собой негативный тест
Почему в Украину впускают без теста - загадка
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14.06.2020 14:40 Ответить
а если страны не хотят в "зеленую зону"? може у них свои клоуны предпочтительных цветов есть...
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14.06.2020 14:42 Ответить
Тогда пусть сидят ЖО...лтой зоне,ну типа на самоизоляции в терминале
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14.06.2020 15:13 Ответить
Лікування від короновірусу не існує, яке страхування від нього, що за маячня. А от медична страховка супер, навіть всім потрібно на неї переходити, бо медицина вже давно не є безкоштовною. Навіть якщо страховка буде покривати половину лікування, це буде набагато легше, бо коли хтось захворів дістати одразу гроші дуже складно, а це втрачений час.
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14.06.2020 14:44 Ответить
Кремлеботы ведут информационную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны,носите маску придерживайтесь дистанции. Те кто выжил после болезни имеют целый букет проблем со здоровьем,так что все серьезно..👆
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14.06.2020 14:54 Ответить
Одень цак зеленого цвета и ****** в пепелац
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14.06.2020 15:40 Ответить
Те граждане, которые прибудут из стран, отнесенных к "красной" зоне, будут проходить самоизоляцию или самообсервацию.
Это для галочки, никто ничего проходить не будет. Значит ввоз вируса в Украину будет продолжаться.

С отсутствующими по факту границами у Украины, в Украине переболеют практически все граждане и дальнейший карантин в Украине в таком случае просто нелепость, который уже никого не защитит.
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14.06.2020 15:05 Ответить
Суд присяжных для степаши анд компани. Вот там и поговорят вирусологи и сектанты ковида. Судебный процес утвердить на референдуме. Если будет скрываться как петя.
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14.06.2020 15:11 Ответить
зеленой" зоне

зелёная пока что -одна такая неповторимая 73%-ная
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14.06.2020 15:12 Ответить
БЫЛИ КРАСНАЯ И ЧЕРНАЯ ЗОНЫ И ВОТ ТЕПЕРЬ -ЗЕЛЕНАЯ(ШУТОВСКАЯ)
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14.06.2020 15:13 Ответить
МОЗ опублікує перелік країн, які віднесуть до "червоної" і "зеленої" зон, - Степанов - Цензор.НЕТ 2838
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14.06.2020 15:43 Ответить
Мля... Уже месяц перемалывают из пустого в порожнее и нифига никакой конкретики нет.
Тупицы зеленые...
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14.06.2020 16:01 Ответить
 
 