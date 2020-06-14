Убийство Гандзюк: из-за проблем с сердцем Мангера принудительно в суд не повезут, - адвокат
Председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, который сейчас находится в кардиологическом диспансере, полицейские зачитали постановление суда о приводе на судебное заседание.
Об этом 14 июня сообщил адвокат Мангера Дмитрий Ильченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Два работника полиции зашли в помещение реанимационного отделения, Мангеру было зачитано постановление о приводе, после чего Мангер сообщил, что у него нет физической возможности явиться в суд. Был приглашен дежурный врач, который после консультации с врачебной консультационной комиссией предоставил справку о невозможности транспортировки Мангера, о том, что транспортировка нанесет вред его здоровью", - отметил Ильченко.
Как сообщил адвокат, после этого, согласно 143 статье УПК Украины, было принято решение о невозможности доставки Мангера в суд, о чем составлен акт. Этот акт, вместе со справкой врача, будет направлен в суд.
"То есть в понедельник, в 9.30, должны полицейские в суде предоставить документы и дать объяснение о невозможности доставки Мангера", - отметил Ильченко. По словам адвоката, врачи говорят, что если не возникнут осложнения, то Мангер уже через неделю может быть транспортабельным, сможет участвовать в заседаниях.
Ильченко подчеркнул, что о затягивании процесса речь не идет, было принято решение: как только Мангер сможет быть транспортабельным, то даже если потребуется медицинская поддержка, он будет участвовать в судебном заседании.
Сторона защиты отметила, что на данный момент полиция действовала в рамках закона, никаких нареканий к действиям правоохранительных органов нет.
Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.
6 июня 2019 суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.
Ранее досудебное расследование по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк было продлено до 29 июля.
Подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк Владислава Мангера должны принудительно доставить в суд.
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на крайняк 45
чмочма ровно дышит?!
любой астматик,наверное,позавидует
А, випадково, радикуліт п'ят у нього не виявлено?
А интересно если бы своровать больному буханку хлеба то его тоже из за болезни в суд не привезли?
Просто удивительно!
Нужно специально для него организовать выездное судебное заседание!
облить кислотой. И все дела. Только б так чтобы издох.