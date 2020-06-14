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Новости Убийство Гандзюк
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Убийство Гандзюк: из-за проблем с сердцем Мангера принудительно в суд не повезут, - адвокат

Убийство Гандзюк: из-за проблем с сердцем Мангера принудительно в суд не повезут, - адвокат

Председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, который сейчас находится в кардиологическом диспансере, полицейские зачитали постановление суда о приводе на судебное заседание.

Об этом 14 июня сообщил адвокат Мангера Дмитрий Ильченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Два работника полиции зашли в помещение реанимационного отделения, Мангеру было зачитано постановление о приводе, после чего Мангер сообщил, что у него нет физической возможности явиться в суд. Был приглашен дежурный врач, который после консультации с врачебной консультационной комиссией предоставил справку о невозможности транспортировки Мангера, о том, что транспортировка нанесет вред его здоровью", - отметил Ильченко.

Как сообщил адвокат, после этого, согласно 143 статье УПК Украины, было принято решение о невозможности доставки Мангера в суд, о чем составлен акт. Этот акт, вместе со справкой врача, будет направлен в суд.

"То есть в понедельник, в 9.30, должны полицейские в суде предоставить документы и дать объяснение о невозможности доставки Мангера", - отметил Ильченко. По словам адвоката, врачи говорят, что если не возникнут осложнения, то Мангер уже через неделю может быть транспортабельным, сможет участвовать в заседаниях. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подозреваемый по делу об убийстве Гандзюк Мангер в больнице, активисты заявляют о попытке спрятаться от суда. ВИДЕО+ФОТО

Ильченко подчеркнул, что о затягивании процесса речь не идет, было принято решение: как только Мангер сможет быть транспортабельным, то даже если потребуется медицинская поддержка, он будет участвовать в судебном заседании. 

Сторона защиты отметила, что на данный момент полиция действовала в рамках закона, никаких нареканий к действиям правоохранительных органов нет.

Также смотрите: В деле об убийстве Гандзюк появились новые обстоятельства, расследование продлено до 29 июля, - прокурор Сенюк. ВИДЕО

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

Ранее досудебное расследование по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк было продлено до 29 июля.

Подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк Владислава Мангера должны принудительно доставить в суд.

Читайте также: Подозреваемый в организации убийства Гандзюк Левин останется в СИЗО СБУ до июля, - прокурор Сенюк

Автор: 

Гандзюк Екатерина (549) Мангер Владислав (189)


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Топ комментарии
+27
ДА ПРОХОДИЛИ УЖЕ ЭТОТ ЦИРК
Убийство Гандзюк: из-за проблем с сердцем Мангера принудительно в суд не повезут, - адвокат - Цензор.НЕТ 2226
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14.06.2020 14:49
+22
Одеяло хоть приготовили для бедолаги? Почему-то ни один активист Евромайдана от клоунского правосудия за медицинской справкой не прячется
Убийство Гандзюк: из-за проблем с сердцем Мангера принудительно в суд не повезут, - адвокат - Цензор.НЕТ 328
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14.06.2020 14:52
+18
Убийство Гандзюк: из-за проблем с сердцем Мангера принудительно в суд не повезут, - адвокат - Цензор.НЕТ 2820
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14.06.2020 14:53
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ДА ПРОХОДИЛИ УЖЕ ЭТОТ ЦИРК
Убийство Гандзюк: из-за проблем с сердцем Мангера принудительно в суд не повезут, - адвокат - Цензор.НЕТ 2226
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14.06.2020 14:49 Ответить
Убийство Гандзюк: из-за проблем с сердцем Мангера принудительно в суд не повезут, - адвокат - Цензор.НЕТ 2820
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14.06.2020 14:53 Ответить
Це їхній Прометей !
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14.06.2020 15:33 Ответить
Судіть його по відеозв'язку, встановіть в палаті обладнання зв'язку та конвой і хай приймає участь в засіданні з палати лікарні. А керівника лікарні за фальсифікацію діагноза потрібно теж посадити!
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14.06.2020 17:34 Ответить
Убийство Гандзюк: из-за проблем с сердцем Мангера принудительно в суд не повезут, - адвокат - Цензор.НЕТ 5468
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14.06.2020 14:55 Ответить
Когда ПАДУЧАЯ приходит к украинским коррупционеров
https://antikor.com.ua/articles/155112-kogda_paduchaja_prihodit_k_ukrainskim_korruptsioneram
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14.06.2020 14:56 Ответить
Коля-паравоз лАханулся во время Революции. Думал примазаться до Майдана, а потом взял и в козломордию поехал...
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14.06.2020 15:19 Ответить
Із цієї трійці Мельник вже відповідає перед Богом, Рудьковський їсть баланду в Росії, а вот Насіров спокійно "розглагольствує" на шоу Шустера. Не обміняв клітчасту ковру на "небо в клітинку".
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14.06.2020 15:28 Ответить
Убийство Гандзюк: из-за проблем с сердцем Мангера принудительно в суд не повезут, - адвокат - Цензор.НЕТ 2670
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14.06.2020 15:01 Ответить
ну да. Их как только раком ставят сразу становятся "больными" сцуки.Считать "болезнь" чиновников прямой уликой в коррупции
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14.06.2020 15:44 Ответить
Полечите его серной килотой. Концентрированной.
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14.06.2020 14:51 Ответить
просто показать ...
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14.06.2020 15:19 Ответить
А у них разве есть сердце?
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14.06.2020 14:52 Ответить
Они его вставляют когда надо отпетлять.
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14.06.2020 14:57 Ответить
Одеяло хоть приготовили для бедолаги? Почему-то ни один активист Евромайдана от клоунского правосудия за медицинской справкой не прячется
Убийство Гандзюк: из-за проблем с сердцем Мангера принудительно в суд не повезут, - адвокат - Цензор.НЕТ 328
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14.06.2020 14:52 Ответить
Ник Николс - Клетчатый!
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14.06.2020 14:55 Ответить
Та нихрена! В пятницу у славика шустрого тусовался, морда, як кажуть, хоть цуценят бий
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14.06.2020 15:22 Ответить
дело клечатого живёт
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14.06.2020 15:08 Ответить
Из больницы по тихому свалит.
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14.06.2020 14:53 Ответить
Очевидно что этот ублюдок Мангер заказал Ганзюк .Но корупционная судебная система защищает этих тварей даже при таком резонансном преступлении.В 2014-ом году нужно было валить не рядовых беркутовцев ,а судей,прокуроров ,министров ,депутатов .В этом главная ошибка Майдана .
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14.06.2020 14:57 Ответить
В Словакии за один день арестовали 13 судей ЗА ТЕЛЕФОННОЕ ПРАВО И ДОГОВОРНЯКИ
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14.06.2020 15:01 Ответить
ошибки нужно не признавать.Их нужно смывать кровью,этих ублюдочных питров,болеющих в особо крупных и по локти в крови.
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14.06.2020 15:46 Ответить
Пиночет правильно сделал .В первую очередь он расстрелял на стадионе тысячи чиновников вместе с ихними ублюдочными мажорными детьми и с вертолёта сбрасывал чиновников в море , вместе с ихними семьями .Это дало правильный эффект .
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14.06.2020 15:01 Ответить
Есть еще другой пример, как только в Китае расстреляли тысячи чинуш как начался рекордный экономический рост.
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14.06.2020 15:04 Ответить
Вирус blanket14-20 100%но лечится исключительно ак47.
на крайняк 45
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14.06.2020 15:01 Ответить
если бы не гандон Путин в 14 м , то думаю вертолетов не хватило бы для очищения Украины от мрази.Думаю скоро придем к тому что бы решить этот вопрос радикально.Следующий майдан очень сильно проредит ряды этого говна.
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14.06.2020 15:49 Ответить
Видно то что ещё не успели полностью с потрохами купить оборотней в мантиях ( не сошлись в размере судебных издержек) наш суд ! этот - самый гуманный суд в мире!
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14.06.2020 15:02 Ответить
Как только суд так все накрываются одеялом и в больничку.
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14.06.2020 15:02 Ответить
Они умудряются даже в тюрьме найти больничную палату
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14.06.2020 15:09 Ответить
Больничная палата ЦКБ № 5 в Харькове, где находилась Тимошенко
Убийство Гандзюк: из-за проблем с сердцем Мангера принудительно в суд не повезут, - адвокат - Цензор.НЕТ 6131
Убийство Гандзюк: из-за проблем с сердцем Мангера принудительно в суд не повезут, - адвокат - Цензор.НЕТ 7275
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14.06.2020 15:16 Ответить
Ага, помню как её вывозили на инвалидной коляске но в высоченных лабутенах.))
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14.06.2020 15:21 Ответить
А,Гонгадзе?
чмочма ровно дышит?!
любой астматик,наверное,позавидует
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14.06.2020 15:08 Ответить
и так до тех пор пока не договорятся
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14.06.2020 15:09 Ответить
Задолбали, кого не возьми все становятся ну очень больными перед самым судом. Таких нужно взбадривать шокером и гнать пинками до суда.
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14.06.2020 15:10 Ответить
Перед судом вони стають неосудними, після відбувається чудесне сцілення, оздоровлення і втрата лишніх заробленних нелюдським трудом кілограмів сала та зеленого паперу.
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14.06.2020 15:21 Ответить
Нема кращих ліків, як хороша піздюліна.
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14.06.2020 15:32 Ответить
Так а чому, народе, ти оці цирки від дурачків терпиш?
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14.06.2020 15:11 Ответить
Нельзя назначать людей с таким слабым здоровьем на ответственную работу
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14.06.2020 15:12 Ответить
ну и по фиг - пусть прикупит ВИП-келью в СИЗо и валяется там... (малюська ему подберет побагаче и покомфортнее (без моб.связи и интернета - чтоб сердце не рвать ))))
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14.06.2020 15:13 Ответить
Есть масса способов повлиять на сердечную деятельность, у этого хитреца нужно взять анализ крови и накинуть статью за симуляцию.
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14.06.2020 15:14 Ответить
да у него по заточке видно что он болен.Болен клептоманией и склонностью к убийствам.
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14.06.2020 15:51 Ответить
Я сказав би, що мангер гідний бути увічненим у портретній галереї професора Ломброзо.
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14.06.2020 17:38 Ответить
У кримінальному кодексі нема статті для "косарів".
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14.06.2020 17:36 Ответить
Вот если бы доХТорам, которые ставят диагнозы здоровым бычарам липовые диагнозы, давали сроки то и не было бы столько больных гнид!
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14.06.2020 15:16 Ответить
Убийство Гандзюк: из-за проблем с сердцем Мангера принудительно в суд не повезут, - адвокат - Цензор.НЕТ 4534
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14.06.2020 15:16 Ответить
універсальні оберіги:
Убивство Гандзюк: через проблеми з серцем Мангера примусово в суд не повезуть, - адвокат - Цензор.НЕТ 475
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14.06.2020 15:25 Ответить
Да, сейчас многие озолотятся. Подоят коровку.
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14.06.2020 20:09 Ответить
Щок, закон тільки для простих людей які не можуть відкупитися, дійде до того що народ буде вішати і поліцію і суддів і інших слуг народу оптом
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14.06.2020 15:19 Ответить
Як показує досвід, вішати починають вони одне одного.
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14.06.2020 15:26 Ответить
Йой, біднятко мангер! Геть чисто!
А, випадково, радикуліт п'ят у нього не виявлено?
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14.06.2020 15:26 Ответить
Во - ликарняный, старая и безотказная песенка с подкупом врачей и закосом под что-то. Тут надо врачей продажных сажать пачками показательно.
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14.06.2020 15:28 Ответить
Убивство Гандзюк: через проблеми з серцем Мангера примусово в суд не повезуть, - адвокат - Цензор.НЕТ 8708
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14.06.2020 15:29 Ответить
Для таких целей если бы наша власть хотела действительно справеливого суда то для выставления диагноза для таких уродов собирала бы консилиум врачей из разных областей и всегда других а не одних и тех же купленых еще 30 лет назад.
А интересно если бы своровать больному буханку хлеба то его тоже из за болезни в суд не привезли?
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14.06.2020 15:38 Ответить
Лежачего не бьют.
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14.06.2020 15:39 Ответить
все как обычно,как шконкой запахло сразу прячутся в больницу, да с таким диагнозом с которым ты не жилец,а скромняга ветврач выдавший эпикрис(не знаю как правильно) улучшил свое мат.положение....
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14.06.2020 15:42 Ответить
Убивство Гандзюк: через проблеми з серцем Мангера примусово в суд не повезуть, - адвокат - Цензор.НЕТ 2499
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14.06.2020 15:56 Ответить
Убивство Гандзюк: через проблеми з серцем Мангера примусово в суд не повезуть, - адвокат - Цензор.НЕТ 5570
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14.06.2020 15:56 Ответить
Це я до того, що висери кацапоботського лайна про Мангера гівна варті. Як і тупі вигадки фСБ(у)шників, які самі сидять по вуха у лайні у справі про вбивство Гандзюк. А доказів про причетність Мангера до цього злочину як не було, так немає до цього часу, лише "хтось чув, як хтось комусь казав." Тому і істерика у ботви, що справа іде до виправдання Мангера.
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14.06.2020 16:01 Ответить
Как этот насквозь больной человек исполнял свои служебные обязанности?
Просто удивительно!
Нужно специально для него организовать выездное судебное заседание!
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14.06.2020 16:11 Ответить
привести кардиологов и глав врача больнички ,поставивших диагноз, и огласить им результаты независимой мед комисии ,которую предложат родители потерпевшей с последующим арестом и вынесением приговора им...
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14.06.2020 17:54 Ответить
Якщо йому дати зелену ковдру в клітинку, думаю, його можна буде привезти в суд.
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14.06.2020 19:40 Ответить
Подборка фото в комментариях порвала - все "клетчатые" в одном месте.
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14.06.2020 20:01 Ответить
любимая музыка нашего правосудия
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14.06.2020 21:45 Ответить
.

облить кислотой. И все дела. Только б так чтобы издох.
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14.06.2020 23:15 Ответить
 
 