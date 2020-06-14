Россия будет пытаться инсценировать украинский след в протестах в США и ЕС
Информационные ресурсы т.н. "ЛНР" и "ДНР" распространяют информацию о том, что из Украины в США и государства Европы якобы будут отправлены украинцы с боевым опытом для поддержки протестов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Информационное сопротивление".
Так, по данным издания, соответствующие материалы распространяют представители так называемой "разведки псевдореспублик". Кроме того, связывают финансирование отправки так называемых националистических групп с американским бизнесменом Джорджем Соросом и пятым президентом Украины Петром Порошенко.
Однако, в издании предположили, что таким способом РФ пытается отвести от себя подозрения после волны обвинений РФ в дестабилизирующих акциях, взломах сайтов Бундестага в Германии и в участии в протестах и погромах в США.
"Сейчас бурные протесты в США и ЕС, под аккомпанемент которых, в эпицентре всеобщего внимания, могут оказаться молодые люди с характерными татуировками и в футболках "Хто замовив Катю Гандзюк?", которые совершают глупость или просто присутствуют при осуществлении погромов. Что может быть удобнее для акции по дискредитации Украины? ", - отметили в "Информационном сопротивлении".
Кроме этого, в издании предположили, что для дискредитации Украины может быть использована различная атрибутику, связанная с Украиной и как в Ливии расписаны российскими наемниками стены.
Напомним, похожая попытка состоялась в прошлом году, когда в сети ходили фотографии украинцев, которые якобы принимали активное участие в протестах в Гонконге. Причем эти фотографии, в первую очередь, получили широкую популярность в российских СМИ, которые провели даже расследование, кто эти украинцы, которые появились в далекой азиатской стране в качестве чуть ли не кураторов местного "Майдана".
Так, четыре украинца, с большим количеством недвусмысленных татуировок и футболками с надписями "Хто замовив Катю Гандзюк?" стали героями российских СМИ.
В результате посол Китая в России Чжан Ханьхуей заявил о "достоверных" фактах "украинского следа" в протестах в Гонконге, а украинцев обвинил в передаче своего "опыта".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Завжди буде видавати рашкоакцент. Навіть на рашкофографіях його чітко видно!
Так ещё и экс глава иааф Диак дал показания против рашки, он признал, что получал миллионы долларов взяток за то, чтобы скрыть , что рассеяне сидели на допингах. Бывший президент международной ассоциации легкоатлетических федераций показал, что подделывал результаты допинг проб лекгоатлетов из мордора.
То же и здесь. Они сами из авторов мальчика в трусиках и желтых жилетов превратились в темнокожих парней, которых якобы избивала и мучала американская полиция. А теперь просто переводят стрелки
прощай немытое болото,страна баранов и РАБов
и ты плешивая КГБэшная скатина,навеки тоже прощавай
Олухи царя небесного, навіть не знають, у якому столітті сформувалася англійська мова.
(Підказка, англійська мова сформувалась лише у 16 столітті.)
The word slave is derived from the https://en.wikipedia.org/wiki/Ethnonym ethnonym (ethnic name) https://en.wikipedia.org/wiki/Slav Slav . It arrived in English via the https://en.wikipedia.org/wiki/Old_French Old French sclave. In https://en.wikipedia.org/wiki/Medieval_Latin Medieval Latin the word was sclavus and in https://en.wikipedia.org/wiki/Medieval_Greek Byzantine Greek σκλάβος. Use of the word arose during the https://en.wikipedia.org/wiki/Early_Medieval_Period Early Medieval Period , when Slavs from Eastern Europe were frequently enslaved by https://en.wikipedia.org/wiki/Moors Moors from the https://en.wikipedia.org/wiki/Iberian_Peninsula Iberian Peninsula . An older interpretation connected slave to the Greek verb skyleúo 'to strip a slain enemy'.
https://www.obozrevatel.com/abroad/ukraina-poluchila-unikalnaya-vozmozhnost-poluchit-ot-ssha-vse.htm "Военные против Трампа" - это исключительно болезненный для Трампа электоральный удар
И прикиньте, ихнее стадо верило им несмотря на то, что Стернено сразу после таких вбросов, снимал видосы на майдане в Киеве...