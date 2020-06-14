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Новости Агрессия России против Украины
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Россия будет пытаться инсценировать украинский след в протестах в США и ЕС

Россия будет пытаться инсценировать украинский след в протестах в США и ЕС

Информационные ресурсы т.н. "ЛНР" и "ДНР" распространяют информацию о том, что из Украины в США и государства Европы якобы будут отправлены украинцы с боевым опытом для поддержки протестов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Информационное сопротивление".

Так, по данным издания, соответствующие материалы распространяют представители так называемой "разведки псевдореспублик". Кроме того, связывают финансирование отправки так называемых националистических групп с американским бизнесменом Джорджем Соросом и пятым президентом Украины Петром Порошенко.

Однако, в издании предположили, что таким способом РФ пытается отвести от себя подозрения после волны обвинений РФ в дестабилизирующих акциях, взломах сайтов Бундестага в Германии и в участии в протестах и ​​погромах в США.

"Сейчас бурные протесты в США и ЕС, под аккомпанемент которых, в эпицентре всеобщего внимания, могут оказаться молодые люди с характерными татуировками и в футболках "Хто замовив Катю Гандзюк?", которые совершают глупость или просто присутствуют при осуществлении погромов. Что может быть удобнее для акции по дискредитации Украины? ", - отметили в "Информационном сопротивлении".

Кроме этого, в издании предположили, что для дискредитации Украины может быть использована различная атрибутику, связанная с Украиной и как в Ливии расписаны российскими наемниками стены.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Европейские неонацисты проходят боевую подготовку в РФ, – расследование

Напомним, похожая попытка состоялась в прошлом году, когда в сети ходили фотографии украинцев, которые якобы принимали активное участие в протестах в Гонконге. Причем эти фотографии, в первую очередь, получили широкую популярность в российских СМИ, которые провели даже расследование, кто эти украинцы, которые появились в далекой азиатской стране в качестве чуть ли не кураторов местного "Майдана".

Россия будет пытаться инсценировать украинский след в протестах в США и ЕС 01

Так, четыре украинца, с большим количеством недвусмысленных татуировок и футболками с надписями "Хто замовив Катю Гандзюк?" стали героями российских СМИ.

В результате посол Китая в России Чжан Ханьхуей заявил о "достоверных" фактах "украинского следа" в протестах в Гонконге, а украинцев обвинил в передаче своего "опыта".

Также читайте: Основные пропагандистские мотивы России схожи с теми, которые продвигал СССР, - американский аналитический центр

Автор: 

дезинформация (343) пропаганда (3675) россия (95497) США (26611) фейк (679)


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Топ комментарии
+37
Это такие же "украинцы", как и те, кто штурмовал Донецкую ОДА в 2014, захватывал Славянск и Краматорск. Это все российская агентура, замаскированная типа пол украинцев.
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14.06.2020 15:47
+23
Антіфа на платні в кацапської контори.
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14.06.2020 15:48
+17
Бред какой-то...

Типа ЦРУ м ФБР не знают, что Антифа, активно подстрекающая погромы, финансируется в Кремле.
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14.06.2020 15:49
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от цены на газ ********
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14.06.2020 16:50 Ответить
В "ДНР" пропала связь оператора Vodafone
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14.06.2020 16:48 Ответить
Рашкомудаки завжди нагадували, нагадують і будуть нагадувати анекдота - йде рашкорозвідник містом і надає: що мене видасть першим? рашкоакцент чи парашут, що волочиться позаду?
Завжди буде видавати рашкоакцент. Навіть на рашкофографіях його чітко видно!
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14.06.2020 16:48 Ответить
Росія намагатиметься інсценувати український слід у протестах у США та ЄС - Цензор.НЕТ 7240
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14.06.2020 16:49 Ответить
глухой стал , стареет
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14.06.2020 16:51 Ответить
чем тупее "сенсация" в пользу Московии, тем легче в неё поверят на Западе.. и Востоке.. думайте головой, господа, если не хотите получить у себя дома Новоотбросию, Осетию, Абхазию, Приднестровье, Карабах.. а проще говоря - рузге мир
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14.06.2020 16:51 Ответить
Росія намагатиметься інсценувати український слід у протестах у США та ЄС - Цензор.НЕТ 8133
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14.06.2020 16:51 Ответить
Кто им поверит? Рашку уже пинают все подряд и ловят на лжи. Мало того, что их забанили на 4 года от большого спорта, за ложь, махинации с допингами они уже не могут проводить у себя большие соревнования, а сами могут принимать участие в тех же олимпийских играх без флага, что стало уже нормой.
Так ещё и экс глава иааф Диак дал показания против рашки, он признал, что получал миллионы долларов взяток за то, чтобы скрыть , что рассеяне сидели на допингах. Бывший президент международной ассоциации легкоатлетических федераций показал, что подделывал результаты допинг проб лекгоатлетов из мордора.

То же и здесь. Они сами из авторов мальчика в трусиках и желтых жилетов превратились в темнокожих парней, которых якобы избивала и мучала американская полиция. А теперь просто переводят стрелки
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14.06.2020 16:52 Ответить
Скотланд Ярд возьмёт этот след даже без собаки Баскервилей.
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14.06.2020 21:23 Ответить
Росія намагатиметься інсценувати український слід у протестах у США та ЄС - Цензор.НЕТ 7694
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14.06.2020 16:52 Ответить
дед пихто
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14.06.2020 16:54 Ответить
Уйло!
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14.06.2020 17:10 Ответить
Фабрика ******.
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14.06.2020 22:27 Ответить
О, так надо понимать, что эти четверо пациков в семейных трусах, и есть главные вдохновители и организаторы погромов по всему миру. Халтура однако - хоть бы гуталином намазались и "Хто замовыв МЛК!"
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14.06.2020 16:53 Ответить
Росія намагатиметься інсценувати український слід у протестах у США та ЄС - Цензор.НЕТ 5417Однажды в декабре появились ТРИ ПУТЛЕРА и все разные
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14.06.2020 16:54 Ответить
Спєрдоляй, руска курва.
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14.06.2020 19:41 Ответить
В Ливии взят в плен главарь террористов Хафтара и ЧВК Вагнера
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14.06.2020 17:02 Ответить
Главарь терористів Хафтара і є Хафтар.
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14.06.2020 17:13 Ответить
Лермонтов однажды правильно сказал..
прощай немытое болото,страна баранов и РАБов
и ты плешивая КГБэшная скатина,навеки тоже прощавай
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14.06.2020 17:03 Ответить
«Ливия. Командование войск ПНС официально предупредило, что русские наемники банды Вагнера начали массовое минирование жилых домов в Сирте».
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14.06.2020 17:03 Ответить
там намечается окружение Хафтара
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14.06.2020 17:04 Ответить
Сірт це нафта, лівійці через Ердогана вже почали викидати на ринок 1 млн брл, черговий геніальний хід фуйла.
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14.06.2020 17:15 Ответить
Росія намагатиметься інсценувати український слід у протестах у США та ЄС - Цензор.НЕТ 6919в одном телеэфире два разных Путлера за 15 минут
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14.06.2020 17:07 Ответить
Галстук поменялся?
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14.06.2020 22:32 Ответить
фейс
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14.06.2020 23:51 Ответить
одинаковое
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14.06.2020 23:57 Ответить
не знав що Українці на негрів похожі
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14.06.2020 17:08 Ответить
у Нас в городе негры бизнесом занимаются и все их уважают
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14.06.2020 17:12 Ответить
Це де так?
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14.06.2020 17:15 Ответить
на Юге
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14.06.2020 17:19 Ответить
У нас нема, є студенти медакадемії індуси. Чернівці.
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14.06.2020 17:21 Ответить
Брехня. У москалей своих парадоксов по уши.
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14.06.2020 17:16 Ответить
москві за будь яку ціну треба посварити США з Україною.
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14.06.2020 17:28 Ответить
Ну, слов'яни - це слави, раби, тобто. А на Заході зараз розходилися саме потомки колишніх "рабомігрантів"... Якщо хто заявляє про український слід та відсутність там російських, то він просто офіційно підтверджує, що росіянці не слов'яни.
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14.06.2020 17:28 Ответить
Исходное слово склавины, а не "славяне". Склавины, кельтское - "скла" (чистый, прозрачный, понятный), "вин" множина от "бин" (обряд). То есть люди понятного обряда (единоверцы с кельтами).
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14.06.2020 22:33 Ответить
Азєопомокшани придумали, що це слово походить від англійського «slave», тобто, підлеглий/ раб.
Олухи царя небесного, навіть не знають, у якому столітті сформувалася англійська мова.
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14.06.2020 23:58 Ответить
Обоснуй, чому слОвяни («словЄнЄ») раби?
(Підказка, англійська мова сформувалась лише у 16 столітті.)
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14.06.2020 23:53 Ответить
Тим, у кого англійська мова сформувалася лише у XVI ст., тоді, як українська вже цвіла та пахла, цікаво буде дізнатися, що древні укри були сусідами англів та саксів.

The word slave is derived from the https://en.wikipedia.org/wiki/Ethnonym ethnonym (ethnic name) https://en.wikipedia.org/wiki/Slav Slav . It arrived in English via the https://en.wikipedia.org/wiki/Old_French Old French sclave. In https://en.wikipedia.org/wiki/Medieval_Latin Medieval Latin the word was sclavus and in https://en.wikipedia.org/wiki/Medieval_Greek Byzantine Greek σκλάβος. Use of the word arose during the https://en.wikipedia.org/wiki/Early_Medieval_Period Early Medieval Period , when Slavs from Eastern Europe were frequently enslaved by https://en.wikipedia.org/wiki/Moors Moors from the https://en.wikipedia.org/wiki/Iberian_Peninsula Iberian Peninsula . An older interpretation connected slave to the Greek verb skyleúo 'to strip a slain enemy'.
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15.06.2020 00:44 Ответить
Брехня!😈
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14.06.2020 17:29 Ответить
...на фото другий зліва тату на шії,"victory valhalla", це відморозки "вагнера"...
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14.06.2020 17:33 Ответить
А нам яка з того вигода, казлолупі? У нас ваш прєзідєнт, та ще й дурак. Нам ніколи…
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14.06.2020 17:40 Ответить
Андрей ПионтковскийЖурналист, политический деятель355 статейhttps://www.obozrevatel.com/abroad/ukraina-poluchila-unikalnaya-vozmozhnost-poluchit-ot-ssha-vse.htm У Украины есть уникальная возможность получить от США все
https://www.obozrevatel.com/abroad/ukraina-poluchila-unikalnaya-vozmozhnost-poluchit-ot-ssha-vse.htm "Военные против Трампа" - это исключительно болезненный для Трампа электоральный удар
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14.06.2020 17:41 Ответить
...тю ,плять деятели прокацапленные , да разбросать в штатах пару сотен листовок на тетрадях изготовленых в рабсее с призывом"Путя, спаси гамерику, биндеры с НАТОй нападают " и дело в Минске ермак с козаком под предводительством макрели немецкой и макароне жабоеде будет нарезать штаты под особостатусные с рашистским языком ...
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14.06.2020 17:50 Ответить
А вот и негритенок-юнга Максимка нарисовался с листовками....
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14.06.2020 20:03 Ответить
не а Танюшка, листівки для дискридитації України і її народу на футболках написані...
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15.06.2020 00:06 Ответить
А туда можно запроста приехать шобле типа террористов? Границы "на замке" как у нас? Куда мир катится?
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14.06.2020 17:56 Ответить
Росія намагатиметься інсценувати український слід у протестах у США та ЄС - Цензор.НЕТ 471
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14.06.2020 17:58 Ответить
страна.уа неоднократно писала, что Стерненко вылетел в Гонконг, где руководит протестами...
И прикиньте, ихнее стадо верило им несмотря на то, что Стернено сразу после таких вбросов, снимал видосы на майдане в Киеве...
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14.06.2020 18:48 Ответить
Срана уо это чекирастская туалентная бамаха. За нее в приличном обществе морду бьют.
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14.06.2020 22:36 Ответить
Была очень популярна у зебилов перед выборами...
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14.06.2020 23:46 Ответить
Видимо очень мало бьют, что многие зебилы ее буквально цитируют.
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15.06.2020 03:33 Ответить
Хiба мати винувата, що дитина дурнувата..
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14.06.2020 19:04 Ответить
І який Український націоналіст зробить собі тату поліціянтського наручника.
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14.06.2020 19:32 Ответить
А шо.... Визитки Яроша ещё не находили? Что то дипломаты рашки расслабились!
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14.06.2020 19:55 Ответить
В России бывает и "покруче". К примеру, https://fraza.ua/video/290897-v-stolitse-rossii-para-zanjalas-seksom-na-glazah-u-oshalevshej-publiki-18 в Москве пара занялась сексом на глазах у ошалевшей публики . Как вам такое?)
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14.06.2020 20:23 Ответить
Никак ..просто россия
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14.06.2020 22:36 Ответить
Неудобно конечно, на площаде. Ну, а так, какую статью УК они нарушили?
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14.06.2020 22:41 Ответить
Росія намагатиметься інсценувати український слід у протестах у США та ЄС - Цензор.НЕТ 3299
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14.06.2020 23:44 Ответить
Вони в днирах вважають,як вилізли з шахти,то вже й чорні?
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15.06.2020 01:26 Ответить
Вот как раз без кацапорылых в США не обошлось.Свинья вонючая везде своё рыло будет совать пока в пятак не зарядят.
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15.06.2020 07:35 Ответить
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