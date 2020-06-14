РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8440 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
5 827 218

В Беларуси за сутки COVID-19 выявлен у 732 человек, общее число случаев инфицирования - 54 тысячи

В Беларуси за сутки COVID-19 выявлен у 732 человек, общее число случаев инфицирования - 54 тысячи

В Беларуси на 14 июня зарегистрированы 53 973 человека с положительным тестом на COVID-19, прирост за последние сутки составил 732 человека.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 308 (на 13 июня - 303) пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией", - проинформировали в Минздраве Беларуси.

Там также отметили, что на 14 июня выздоровели и выписаны 30 103 пациента (на 13 июня - 29 111 человек), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Таким образом, за сутки число выздоровевших увеличилось на 1 019 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Беларуси еще где-то месяц придется "барахтаться" с коронавирусом, - Лукашенко

По данным Минздрава всего в Беларуси было проведено более 733 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию.

Автор: 

Беларусь (7890) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+9
То шо, нам нагло лгут??

\\\\\\\\\

місяць тому

Пандемія La Pesadilla (1918-1920) Заразилося приблизно 500 000 000 осіб. Померло 50 000 000. Цифри зрозумілі - трупи можна було (плюс/мінус) порахувати. Але все одно плюс/мінус. При цьому - ніхто життя світу не призупиняв.
Пандемія Covid19 (2019-2020). Заразилося 1 602 216 осіб. Померло 95 735. (З точністю до людини - та шо ви гаварітє). Цифри ні разу не зрозумілі. Ніхто не бачив хворих. Ні, ну всі бачили в ЗМІ. В реальному житті - ніхто. Хворіли чомусь тільки дуже відомі люди, або московські попи. Потім, звичайно, одужували. Але - ще раз - ні один знайомий не помер від, власне, Covid19, ні один знайомий ним не хворів. Серед знайомих між знайомими - та сама хєрня.
Помираючих від «іспанки» можна було бачити - мерли на кожному кроці. Помираючих від Covid19 жодного. Крім, як в телевізорі. Ось у тебе хтось зі знайомих помер? І блін у всіх так само - ніхто.\\\\\\\\
показать весь комментарий
14.06.2020 16:24
+6
лгут бесс-порно. насчёт заболевших среди знакомых... вчера прикинул, сколько нужно иметь знакомых, чтоб с вероятностью 0.5 среди них оказался хотя бы один заболевший. получилось 847.
показать весь комментарий
14.06.2020 16:27
+5
Дай Боже Вам Белорусы .
показать весь комментарий
14.06.2020 16:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
коли медики вмотивовані значними преміями з будь-якої "підозри" (у вигляді симптомів застуди) робити повноцінний випадок "зараження", уся ця статистика, що окремо по країнах, що загалом, викликає великий сумнів
показать весь комментарий
14.06.2020 16:46 Ответить
733 тыс.тестов-это нечто, в 2 раза больше заболевших и в 2 раза меньше, чем в Украине смертность притом, что Беларусь карантин не вводила. Феномен?
показать весь комментарий
14.06.2020 16:57 Ответить
Что удивляет? У нас из европы пару миллионов не приехали, как у вас, возможные разносчики вируса. А если с европой сравниваете, то изучите, что творится с медициной в европе. Сколько у них койко мест например. Там деньги правят миром. Если один заболе - заплатил - получил уютную палату. А если заболело 100 тысяч? Куда их класть, если палат, к примеру, тысяча? Кстати ваша медреформа этап 2 направлена на то, что бы сделать у вас, как в Европе.
показать весь комментарий
14.06.2020 17:22 Ответить
На самом деле, исходя из официальных цифр, в Белоруси заболевших в 7,7 раз больше (говорим только о "подтвержденных"). А смертность в полтора раза примерно выше (на 100 тыс. населения), а по заболевшим смертность в 5 раз меньше (!). Налицо манипуляция цифирью с целью переплюнуть парашу, где манипулируют с целью держать показатели смертности "не выше 2%". Причем странах с развитой медициной этот процент стабильно превышает 5%. Повторюсь, говорим исключительно про "подтвержденных". Выводов много по быцьке можно сделать, но, думаю, смысла никакого нет. Все сочинено.
показать весь комментарий
14.06.2020 17:35 Ответить
Обратите внимание на осторожность высказывания:"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 308 (на 13 июня - 303) пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией".Похоже на словоблудие.
Напоминает Джоржа Оруэлла . Животное не спит в кровати (позднее добавлено: с белыми простынями).
показать весь комментарий
14.06.2020 17:55 Ответить
В Украине общая смертность меньше чем 19 и 18 году. И где ваш степаша?Чому не похвалится? Другая повестка у шарлатана.
показать весь комментарий
14.06.2020 17:28 Ответить
Это, скорее всего, потому что три месяца хирургические отделения не работали. С молодыми хЭрургами, которые голосовали за бубочку. Прошу не кидать камнями - мое личное стойкое мнение
показать весь комментарий
14.06.2020 17:37 Ответить
Скоро Таракания рашку догонит по количеству заболевших и умерших
показать весь комментарий
14.06.2020 17:35 Ответить
по умершим - никогда. а кол-во "заболевших" почти полностью определяется политикой тестирования.
показать весь комментарий
14.06.2020 18:57 Ответить
Тмутаракань это вроде с центром в Тамани.Почему и как она догоняет рашку?
показать весь комментарий
14.06.2020 18:38 Ответить
https://img3.eadaily.com/r650x400/o/2b2/714d6ca2cea926c31d9bd0255febf.jpeg Таракания ТУТ , а Тмутаракань - в Тамани.
показать весь комментарий
14.06.2020 19:10 Ответить
Охринеть( это при том что их в четыре раза меньше чем украинцев...
показать весь комментарий
14.06.2020 19:19 Ответить
Дебилорусия
показать весь комментарий
14.06.2020 19:54 Ответить
Лукашенка, придурок, проводи ещё один парад - надо бороться с пандемией....И ли ваши больные - симулянты?
показать весь комментарий
14.06.2020 20:35 Ответить
Да не нервничайте Вы, у вас теже цифры за сутки, а тестов в два раза меньше.
показать весь комментарий
14.06.2020 20:47 Ответить
Да, а парады, конечно же, особо и не нужны. это факт.
показать весь комментарий
14.06.2020 20:48 Ответить
Страница 3 из 3
 
 