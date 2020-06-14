В Беларуси за сутки COVID-19 выявлен у 732 человек, общее число случаев инфицирования - 54 тысячи
В Беларуси на 14 июня зарегистрированы 53 973 человека с положительным тестом на COVID-19, прирост за последние сутки составил 732 человека.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 308 (на 13 июня - 303) пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией", - проинформировали в Минздраве Беларуси.
Там также отметили, что на 14 июня выздоровели и выписаны 30 103 пациента (на 13 июня - 29 111 человек), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Таким образом, за сутки число выздоровевших увеличилось на 1 019 человек.
По данным Минздрава всего в Беларуси было проведено более 733 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию.
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Напоминает Джоржа Оруэлла . Животное не спит в кровати (позднее добавлено: с белыми простынями).