13 июня в зоне ООС погиб прапорщик 30-й ОМБр Леонид Добрянский. ФОТО

Вчера, 13 июня, в зоне проведения операции Объединенных Сил в Луганской области, от минно-взрывной тавмы, погиб Леонид Добрянский, прапорщик, командир отделения взвода управления разведывательной роты 30-й отдельной механизированной бригады.

Об этом говорится на официальной Фейсбук-странице 30-й ОМБр, сообщает Цензор.НЕТ.

"Вчера, 13 июня, во время выполнения боевого задания отдал свою жизнь командир отделения взвода управления разведывательной роты прапорщик Добрянский Леонид Цезарович с позывным Старый. Он погиб от минно-взрывной травмы, не совместимой с жизнью. В июле ему исполнилось бы 46 лет", - говорится в сообщении.

Родом Добрянский из г. Ружин Житомирской области. Вместе с семьей проживал в г. Киев. В 1992 году служил срочную службу, 1993-1994 годах окончил школу прапорщиков. До войны Леонид работал на авиационном заводе "Антонов" в Киеве.

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С 2014 по 2015 год воевал в составе 72-й ОМБр. Летом 2014 во время боев в Червонопартизанске, что в Луганской области Леонид был ранен. Осенью 2015 г. присоединился к 30-й отдельной механизированной бригаде им. князя Константина Острожского. Прошел немалый боевой путь, побывав во всех горячих точках. Его контракт подходил к концу, и уже через месяц, в июле, он мог вернуться домой, мечтал отпраздновать свадьбу своей единственной дочери и вернуться назад к побратимам.

О дате и времени прощания с воином будет сообщено дополнительно.

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