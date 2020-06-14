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Фигурант дела о взятке 6 млн долл. Ильяшенко отстранен от выполнения обязанностей, в ГНС Киева будет проведена проверка, - ГНСУ

Фигурант дела о взятке 6 млн долл. Ильяшенко отстранен от выполнения обязанностей, в ГНС Киева будет проведена проверка, - ГНСУ

Председатель ГНС отстранил от исполнения обязанностей на время проведения дисциплинарного производства фигуранта дела о взятке руководителю САП Николая Ильяшенко.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГНС Украины.

"13 июня председателем Государственной налоговой службы Украины Алексеем Любченко по факту нарушения присяги госслужащего открыто дисциплинарное производство и отстранен от исполнения должностных обязанностей первого заместителя начальника ГУ ГНС в Киеве Николай Ильяшенко.

С целью установления причин и условий, способствовавших совершению Ильяшенко коррупционного правонарушения, назначена тематическая проверка Главного управления ГНС в Киеве", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Давший взятку $6 млн Ильяшенко является человеком Ермака, - "слуга народа" Лерос

Напомним, САП и НАБУ сообщили, что бывший высокопоставленный чиновник и его "правая рука", чиновник Управления ГФС в Киеве, пытались дать взятку руководителям САП и НАБУ. Экс-чиновник рассчитывал, что за $6 млн правоохранители закроют дела по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества) и ч. 3 ст. 209 (отмывание денежных средств, добытых преступным путем) Уголовного кодекса.

По данным Лещенко, взятку пытался дать бывший министр экологии Николай Злочевский, фигурант дела относительно "Бурисмы" (Burisma Holdings).

Читайте также статью Юрия Бутусова: Все детали спецоперации о рекордной взятке за закрытие дела Злочевского

Читайте также: Дело о рекордной взятке в $6 млн: заместителю налоговой Киева Ильяшенко объявили о подозрении

Автор: 

взятка (6158) САП (2064) Ильяшенко Николай (10)


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Топ комментарии
+6
Через год восстановится в должности
с выплатой зарплаты за год
Расследование административное
Уголовный кодекс не нарушен
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14.06.2020 17:31
+5
Отстранили не потому что брал,а потому,что попался
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14.06.2020 17:25
+4
как это вот так просто от работы отстранить , а кто его семью кормить будет ? что это за практика огульных решений ,где приговор суда что он голубой воришка ?Кто его заменит в приеме ежедневных благотворительных взносов для замученных Нарзаном сотрудников ГФС ?
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14.06.2020 17:12
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проверка?хвосты подчистить?
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14.06.2020 17:10 Ответить
Со временем повысят в другой должности, такие таланты зря будут пропадать.
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14.06.2020 17:12 Ответить
как это вот так просто от работы отстранить , а кто его семью кормить будет ? что это за практика огульных решений ,где приговор суда что он голубой воришка ?Кто его заменит в приеме ежедневных благотворительных взносов для замученных Нарзаном сотрудников ГФС ?
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14.06.2020 17:12 Ответить
ничего не будет -порешают и разодутся?
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14.06.2020 17:12 Ответить
Такое впечатление, что в Украине нет честных чиновников.
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14.06.2020 17:16 Ответить
Навіть догану не дали.
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14.06.2020 17:22 Ответить
Бо свої.
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14.06.2020 17:30 Ответить
Читайте КЗППУ. До решения суда никаких доган и увольнений. Не уверен что даже право отстранить ту них было
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14.06.2020 17:33 Ответить
розслабтесь!...нікого не посадять!
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14.06.2020 17:23 Ответить
Зрозуміло. От НАБУ писало суддей Окружного суду, де судді працювали з принципу https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/07/26/7222033/ "Шеф, давай что-то учудим" і нічого, всі служать Зеленському з Коломойським
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14.06.2020 17:46 Ответить
Отстранили не потому что брал,а потому,что попался
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14.06.2020 17:25 Ответить
Видно **** мало дал, жлобство портит обизяну, простите за грамматику,специально так написал, что бы приматов не обижать!
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14.06.2020 17:29 Ответить
Ексрегіонал очолив черкаський міський штаб «Слуги народу»
Головою черкаського міського виборчого штабу партії "Слуга народу" став колишній депутат міськради, ректор бізнес-коледжу Олег Куклін. Він у 2010 році обирався від Партії регіонів.
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14.06.2020 17:30 Ответить
Через год восстановится в должности
с выплатой зарплаты за год
Расследование административное
Уголовный кодекс не нарушен
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14.06.2020 17:31 Ответить
Хороший хлопец потроха хорошо пытался отмазаться.
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14.06.2020 17:31 Ответить
такого "пацана" від "корита" "відірвали" ...нічого , держава ще сплатить компенсацію за такий простой ...
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14.06.2020 17:33 Ответить
Это только дебют в многоходВОВОЧКЕ...
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14.06.2020 17:36 Ответить
" ... відкрито дисциплінарне провадження та відсторонено від виконання посадових обов'язків" - ой, к страшно, пальчиком пригрозили, ай-я-яй
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14.06.2020 17:43 Ответить
Зашквар у соросят. Запасаймося попкорном.
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14.06.2020 17:49 Ответить
просветите плс каким боком тут соросята ?
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14.06.2020 18:04 Ответить
Это дубинский на форуме,-ему везде соросята сняться !
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14.06.2020 18:29 Ответить
Ой, правда?
То що, ніяких соросят на світі не існує? Так? До лікаря, рідненький, до лікаря. Маєте шанс ще встигнути, поки кРадуцький та інші "неіснуючі соросята" не знищили... такий потрібний для вас медзаклад.
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14.06.2020 18:57 Ответить
А ви як думаєте?
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14.06.2020 18:57 Ответить
а чего же он не под стражей за особо крупное ?
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14.06.2020 18:00 Ответить
Я видел пьяниц с мудрыми глазами,
И падших женщин с ликом чистоты
Я знаю сильных,что взахлеб рыдали
И слабых что несут за нас кресты
Не бойся вора в нищенском обличьи
И проклинать за мелочь не спеши
Ты бойся тех кто выглядит прилично
Вор с праведным лицом, уносит часть Души...
Воздастся добротой тебе за это
Когда споткнешься ты на жизненном пути...
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14.06.2020 18:01 Ответить
сразу приходит на ум порошенко
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14.06.2020 18:27 Ответить
Этот стих написал мой Батя Сенатор еще пр брежневе...болван ты ТУПОЙ...
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14.06.2020 18:28 Ответить
"То что было не со мной помню"

Это стихотворение написано в 2014.
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14.06.2020 20:23 Ответить
Що вкрав Порошенко? Конкретно.
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14.06.2020 19:49 Ответить
На взятках и воровстве нажили =непосилным трудом= в доларах милионное состояние , а потом за пол миллиона в гривнях выходят под залог и дальше продолжают портить воздух.Зараннее на всякий случай тюрьмы твари себе приготовили со всеми условиями , с прислугой и праститутками
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14.06.2020 18:05 Ответить
шість лімонів зєлєні - це дісціпліна хромайєт???
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14.06.2020 18:09 Ответить
Как же все красиво у этой конченной власти, палятся караул ! Даже взятку не могут дать!
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14.06.2020 18:10 Ответить
Йосиф Джугашвили стал ВОРом в 20 лет,а за то что ограбил 2 крупних банка на Кавказе, в Баку и Тбилиси его даже не посадили.А сумма по тем временам в 1908 году была приличная 250 миллинов золотых рублей...,это в пересчете на сегодня 25 миллиардов долларов....,ВОР не должен сидеть в тюрьме...
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14.06.2020 18:13 Ответить
Такое впечатление, что хотят честного человека обидеть недоверием.
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14.06.2020 18:49 Ответить
Какое полное благородства лицо! Человек с таким лицом не мог брать! Он мог только отдавать... сиротам.
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14.06.2020 18:52 Ответить
Наградят?! Скорее всего. У нас же шморкля БЕЗГРАНИЧНО верит ермаку и лисе алиске, которая и контролировала сделку из генеральной. А Украина, так проститутка для него.
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14.06.2020 19:23 Ответить
«Мы исходим из той самоочевидной истины, что все люди созданы
равными и наделены их Творцом определенными неотчуждаемыми
правами, к числу которых относятся жизнь, свобода и стремление к
счастью. Для обеспечения этих прав людьми учреждаются
правительства, черпающие свои законные полномочия из согласия
управляемых. В случае, если какая-либо форма правительства
становится губительной для самих этих целей, народ имеет право
изменить или упразднить ее и учредить новое правительство,
основанное на таких принципах и формах организации власти,
которые, как ему представляется, наилучшим образом обеспечат
людям безопасность и счастье. Разумеется, благоразумие требует,
чтобы правительства, установленные с давних пор, не менялись бы
под влиянием несущественных и быстротечных обстоятельств;
соответственно, весь опыт прошлого подтверждает, что люди склонны
скорее сносить пороки до тех пор, пока их можно терпеть, нежели
использовать свое право упразднять правительственные формы,
ставшие для них привычными. Но когда длинный ряд злоупотреблений
и насилий, неизменно подчиненных одной и той же цели,
свидетельствует о коварном замысле вынудить народ смириться с
неограниченным деспотизмом, свержение такого правительства и
создание новых гарантий безопасности на будущее становится правом
и обязанностью народа».
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14.06.2020 20:12 Ответить
Но когда длинный ряд злоупотреблений
и насилий, неизменно подчиненных одной и той же цели,
свидетельствует о коварном замысле вынудить народ смириться с
неограниченным деспотизмом, свержение такого правительства и
создание новых гарантий безопасности на будущее становится правом
и обязанностью народа
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14.06.2020 20:13 Ответить
Налоговая будет проводить проверку самой себя - это полный бред. Как может коррумпированный орган сам себя проверять? Вы народ совсем за дебилов принимаете? Вообще как такое можно в новости бросать: по вашему кто-то поверит, что вы там сами у себя что-то еще круче взятки в 6 лямов найдете? Не смешите дебильными заявлениями.
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14.06.2020 21:53 Ответить
 
 