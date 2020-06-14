Фигурант дела о взятке 6 млн долл. Ильяшенко отстранен от выполнения обязанностей, в ГНС Киева будет проведена проверка, - ГНСУ

Председатель ГНС отстранил от исполнения обязанностей на время проведения дисциплинарного производства фигуранта дела о взятке руководителю САП Николая Ильяшенко.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГНС Украины.

"13 июня председателем Государственной налоговой службы Украины Алексеем Любченко по факту нарушения присяги госслужащего открыто дисциплинарное производство и отстранен от исполнения должностных обязанностей первого заместителя начальника ГУ ГНС в Киеве Николай Ильяшенко.

С целью установления причин и условий, способствовавших совершению Ильяшенко коррупционного правонарушения, назначена тематическая проверка Главного управления ГНС в Киеве", - говорится в сообщении.

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Напомним, САП и НАБУ сообщили, что бывший высокопоставленный чиновник и его "правая рука", чиновник Управления ГФС в Киеве, пытались дать взятку руководителям САП и НАБУ. Экс-чиновник рассчитывал, что за $6 млн правоохранители закроют дела по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества) и ч. 3 ст. 209 (отмывание денежных средств, добытых преступным путем) Уголовного кодекса.

По данным Лещенко, взятку пытался дать бывший министр экологии Николай Злочевский, фигурант дела относительно "Бурисмы" (Burisma Holdings).

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