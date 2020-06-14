Фигурант дела о взятке 6 млн долл. Ильяшенко отстранен от выполнения обязанностей, в ГНС Киева будет проведена проверка, - ГНСУ
Председатель ГНС отстранил от исполнения обязанностей на время проведения дисциплинарного производства фигуранта дела о взятке руководителю САП Николая Ильяшенко.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГНС Украины.
"13 июня председателем Государственной налоговой службы Украины Алексеем Любченко по факту нарушения присяги госслужащего открыто дисциплинарное производство и отстранен от исполнения должностных обязанностей первого заместителя начальника ГУ ГНС в Киеве Николай Ильяшенко.
С целью установления причин и условий, способствовавших совершению Ильяшенко коррупционного правонарушения, назначена тематическая проверка Главного управления ГНС в Киеве", - говорится в сообщении.
Напомним, САП и НАБУ сообщили, что бывший высокопоставленный чиновник и его "правая рука", чиновник Управления ГФС в Киеве, пытались дать взятку руководителям САП и НАБУ. Экс-чиновник рассчитывал, что за $6 млн правоохранители закроют дела по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества) и ч. 3 ст. 209 (отмывание денежных средств, добытых преступным путем) Уголовного кодекса.
По данным Лещенко, взятку пытался дать бывший министр экологии Николай Злочевский, фигурант дела относительно "Бурисмы" (Burisma Holdings).
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Головою черкаського міського виборчого штабу партії "Слуга народу" став колишній депутат міськради, ректор бізнес-коледжу Олег Куклін. Він у 2010 році обирався від Партії регіонів.
с выплатой зарплаты за год
Расследование административное
Уголовный кодекс не нарушен
То що, ніяких соросят на світі не існує? Так? До лікаря, рідненький, до лікаря. Маєте шанс ще встигнути, поки кРадуцький та інші "неіснуючі соросята" не знищили... такий потрібний для вас медзаклад.
И падших женщин с ликом чистоты
Я знаю сильных,что взахлеб рыдали
И слабых что несут за нас кресты
Не бойся вора в нищенском обличьи
И проклинать за мелочь не спеши
Ты бойся тех кто выглядит прилично
Вор с праведным лицом, уносит часть Души...
Воздастся добротой тебе за это
Когда споткнешься ты на жизненном пути...
Это стихотворение написано в 2014.
равными и наделены их Творцом определенными неотчуждаемыми
правами, к числу которых относятся жизнь, свобода и стремление к
счастью. Для обеспечения этих прав людьми учреждаются
правительства, черпающие свои законные полномочия из согласия
управляемых. В случае, если какая-либо форма правительства
становится губительной для самих этих целей, народ имеет право
изменить или упразднить ее и учредить новое правительство,
основанное на таких принципах и формах организации власти,
которые, как ему представляется, наилучшим образом обеспечат
людям безопасность и счастье. Разумеется, благоразумие требует,
чтобы правительства, установленные с давних пор, не менялись бы
под влиянием несущественных и быстротечных обстоятельств;
соответственно, весь опыт прошлого подтверждает, что люди склонны
скорее сносить пороки до тех пор, пока их можно терпеть, нежели
использовать свое право упразднять правительственные формы,
ставшие для них привычными. Но когда длинный ряд злоупотреблений
и насилий, неизменно подчиненных одной и той же цели,
свидетельствует о коварном замысле вынудить народ смириться с
неограниченным деспотизмом, свержение такого правительства и
создание новых гарантий безопасности на будущее становится правом
и обязанностью народа».
и насилий, неизменно подчиненных одной и той же цели,
свидетельствует о коварном замысле вынудить народ смириться с
неограниченным деспотизмом, свержение такого правительства и
создание новых гарантий безопасности на будущее становится правом
и обязанностью народа