Антикоррупционный суд арестовал на 2 месяца фигуранта дела о взятке 6 млн долл. Кичу с возможностью залога 40,3 млн грн

Высший антикоррупционный суд постановил взять под стражу с возможностью 40,3 млн грн залога задержанного по делу о попытке предоставления взятки руководителям САП и НАБУ Андрея Кичу.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на You-Tube канал ВАКС.

"Следственный судья постановил: ходатайство детектива удовлетворить частично. Применить к подозреваемому Киче Андрею Владимировичу меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней с момента его задержания и до 10 августа 2020 г. включительно, определить подозреваемому Киче Андрею Владимировичу залог 19 200 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, что составляет 40 млн 358 тыс . 400 грн", - объявила следователь судья.

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Напомним, САП и НАБУ сообщили, что бывший высокопоставленный чиновник и его "правая рука", чиновник Управления ГФС в Киеве, пытались дать взятку руководителям САП и НАБУ. Экс-чиновник рассчитывал, что за $6 млн правоохранители закроют дела по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества) и ч. 3 ст. 209 (отмывание денежных средств, добытых преступным путем) Уголовного кодекса.

По данным Лещенко, взятку пытался дать бывший министр экологии Николай Злочевский, фигурант дела относительно "Бурисмы" (Burisma Holdings).

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