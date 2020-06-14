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Антикоррупционный суд арестовал на 2 месяца фигуранта дела о взятке 6 млн долл. Кичу с возможностью залога 40,3 млн грн

Антикоррупционный суд арестовал на 2 месяца фигуранта дела о взятке 6 млн долл. Кичу с возможностью залога 40,3 млн грн

Высший антикоррупционный суд постановил взять под стражу с возможностью 40,3 млн грн залога задержанного по делу о попытке предоставления взятки руководителям САП и НАБУ Андрея Кичу.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на You-Tube канал ВАКС.

"Следственный судья постановил: ходатайство детектива удовлетворить частично. Применить к подозреваемому Киче Андрею Владимировичу меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней с момента его задержания и до 10 августа 2020 г. включительно, определить подозреваемому Киче Андрею Владимировичу залог 19 200 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, что составляет 40 млн 358 тыс . 400 грн", - объявила следователь судья.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бутусов: Откуда можно взять $6 млн кэша? Это результат работы нелегальной системы уклонения от уплаты налогов, которая процветает сейчас в Украине

Напомним, САП и НАБУ сообщили, что бывший высокопоставленный чиновник и его "правая рука", чиновник Управления ГФС в Киеве, пытались дать взятку руководителям САП и НАБУ. Экс-чиновник рассчитывал, что за $6 млн правоохранители закроют дела по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества) и ч. 3 ст. 209 (отмывание денежных средств, добытых преступным путем) Уголовного кодекса.

По данным Лещенко, взятку пытался дать бывший министр экологии Николай Злочевский, фигурант дела относительно "Бурисмы" (Burisma Holdings).

Читайте также статью Юрия Бутусова: Все детали спецоперации о рекордной взятке за закрытие дела Злочевского

Читайте также: Дело о рекордной взятке в $6 млн: заместителю налоговой Киева Ильяшенко объявили о подозрении

Автор: 

взятка (6158) юстиция (758) Антикоррупционный суд (1208) Кича Андрей (4)


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Топ комментарии
+18
і де вони їх з такими "поганялами" знаходять ?
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14.06.2020 17:32
+9
Кича на мардовскам это цепь, поэтому садят не в кичу, а на кичу - на цепь. Тюрьма, кстате тожа мардовское - огороженное место для мордобоя, типа ринга. Феня (язык офеней - впиндюрщиков, лотошников) на 50% чистый мардовский язык. Малява - приукрашение, маза - забота.
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14.06.2020 17:49
+8
то хвамилий.. видать от "дедов" досталась... от их погонял)
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14.06.2020 17:34
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і де вони їх з такими "поганялами" знаходять ?
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14.06.2020 17:32 Ответить
то хвамилий.. видать от "дедов" досталась... от их погонял)
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14.06.2020 17:34 Ответить
Кича на мардовскам это цепь, поэтому садят не в кичу, а на кичу - на цепь. Тюрьма, кстате тожа мардовское - огороженное место для мордобоя, типа ринга. Феня (язык офеней - впиндюрщиков, лотошников) на 50% чистый мардовский язык. Малява - приукрашение, маза - забота.
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14.06.2020 17:49 Ответить


Гіркий гумор, гіркий....
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14.06.2020 17:36 Ответить
А в Стоматолога це прізвище було як пропуск до вищого світу.
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15.06.2020 07:37 Ответить
Деньги давай! Давай деньги!!
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14.06.2020 17:32 Ответить
отдайте баксы назад,он и заплатит залог
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14.06.2020 18:02 Ответить
епта, да где же он такие деньги найдет)) аж 40 млн.грн... 1.5 млн.долл) в 4 раза меньше чем дал "на чай" НАБУ)
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14.06.2020 17:33 Ответить
Пускай проконсультируется у жены Насирова, та 100 млн.грн. собрала. Да, и клетчатое одеяло нужно "подключить".
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14.06.2020 21:33 Ответить
кича поехал на кичу но он вывалит кучу и поедет домой
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14.06.2020 17:34 Ответить
На кудо ано паедит у мастосрань. Кудо - дом, а мастосрань - родная сторона.
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14.06.2020 17:52 Ответить
удо
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14.06.2020 17:58 Ответить
Яка гуманність! Ти вкрав 6 мільонів доларів, попавсь, віддав з них трохи меньше 2х мільонів доларів і йди собі на свободу з чистою совістю? Неперевершено!
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14.06.2020 17:34 Ответить
Зєля вже шаурму доїв? Нехай обтирає об сорочку руки і пише заяву про відставку. Нам треба нормальний през, а не ця карикатура
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14.06.2020 17:39 Ответить
Антикорупційний суд заарештував на 2 місяці фігуранта справи про хабар у 6 млн дол. Кічу з можливістю застави у 40,3 млн грн - Цензор.НЕТ 4362
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14.06.2020 18:02 Ответить
зачекай ще 9-ть років....
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14.06.2020 18:38 Ответить
ваня ти в школу ходив? аріхметику вчив?? ХАБАР ЗАБРАЛИ ж ВЖЕ... а це додаткові гроші
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15.06.2020 07:17 Ответить
А по какой методике идёт расчёт залога ?
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14.06.2020 17:34 Ответить
Чем больше закинул судье, тем меньше сумма залога.
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14.06.2020 17:39 Ответить
по ПЕРШІЙ!!
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15.06.2020 07:18 Ответить
И анекдота не надо - Кича на киче. Удобно - не перепутаешь.
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14.06.2020 17:37 Ответить
При Зе нема корупції.🐸
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14.06.2020 17:39 Ответить
а ещё ж воровать перестали..именно поэтому дефицит бюджета рекордный за всю историю в 300 миллиардов - именно потому что при ЗЕкловуне больше нет воровства, он же вам не какой то там барига мародьор.
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14.06.2020 19:31 Ответить
При Зе рвати в хлам корупцію потрібно було давно.
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14.06.2020 21:14 Ответить
Зуб даю, таки нема, просто її відрижки від пережеру.
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14.06.2020 21:35 Ответить
Откат за 2 месяца...
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14.06.2020 17:40 Ответить
Какой залог??? Вы там совсем с башкой распрощались... О боже! Живем в сраном цирке Шапито с клоуном - членограем во главе. Какое позорище!
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14.06.2020 17:42 Ответить
Почему распрощались? Они с этого кормятся пока нам цирк показывают...
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14.06.2020 18:00 Ответить
Коломойский и Медведчук являются партнерами в четырех отраслях и всё это является дочерним предприятием кооператива "Озеро",
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14.06.2020 17:43 Ответить
і шо. ынших методичок з лахти нема?
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15.06.2020 07:20 Ответить
интересно какое погоняло у него... там ....будет? ))))
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14.06.2020 17:47 Ответить
Шавка, шо значыть гивно.
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14.06.2020 17:54 Ответить
то что он "там" будет еще не факт.. Как-то не принято у нас кошмарить корупционеров
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14.06.2020 18:00 Ответить
ну это понятно! а чисто гипотетически ? )))))
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14.06.2020 18:02 Ответить
Завтра залог внесет, если уже не внес... Стоимость одной голимой хаты в Конче... У них такого добра гектарами...
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14.06.2020 18:03 Ответить
Кічу на кічу !
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14.06.2020 17:48 Ответить
Этот суд, гордость великого рэформаторе пэтьюньки.
Это он кичился, шо потужно рэформував судсистему.
Хавайте, пэидиоты, хавайТЕ!!!
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14.06.2020 17:48 Ответить
Попытка получения взятки в 150 лямов гривен, залог всего 40 . Да здравствует украинское правосудие - самое "гуманное" в мире
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14.06.2020 17:54 Ответить
Антикорупційний суд заарештував на 2 місяці фігуранта справи про хабар у 6 млн дол. Кічу з можливістю застави у 40,3 млн грн - Цензор.НЕТ 9321
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14.06.2020 17:55 Ответить
Ти ж знав, що так можна, Димитрик!
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14.06.2020 17:56 Ответить
ВСІ !!!! "Дмитрики" про це знають....- так БУЛО - так Е- і так ще ДОВГО буде . !!!
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14.06.2020 18:40 Ответить
Антикорупційний суд заарештував на 2 місяці фігуранта справи про хабар у 6 млн дол. Кічу з можливістю застави у 40,3 млн грн - Цензор.НЕТ 5625
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14.06.2020 18:06 Ответить
Сколько веревочки верёвочки не виться, а конец ей будет!
По судите сами, когда Коля договорился с Петей делиться, то дела начали закрываться и замалчиваться.
А уже после закрытия уголовных дел в 2017 году дела у Злочевского пошли в гору. Видимо, по привычке против него еще какое-то время возбуждали дела НАБУ и САП, однако никаких последствий для Николая Злочевского они не имели. Возможно все дело в том, что, как выразился Петр Порошенко: "Коля - хороший парень"!?

Но "Сколько веревочки верёвочки не виться, а конец ей будет!" для Злочевского уже. А для Порошенко всё ещё впереди!
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14.06.2020 17:56 Ответить
Ти головне чекай цього у своїй проксінімеччині🐸
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14.06.2020 17:58 Ответить
Допустим, я докажу тебе,что я не из под "прокси". Могу сфоткать эту новость, на этом же сайте, с этим прям комментарием, но с немецкой рекламой, которая есть по бокам, в соответствии с тем языком, в которой ты географически находишься. Что тогда, ты скажешь, лягуш?
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14.06.2020 18:10 Ответить
Як не крути,а коротка логіка мислення Зеботів , що знову винен Порох .А де ж теперішня влада? Більше як рік при владі ,а корупція ,як і прокурор на 100% -СВОЇ !!! Головний
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14.06.2020 18:34 Ответить
А теперешняя власть обосралась мафию, которой пришлось взглянуть прямо в глаза. Ничего зе делать не будет. Он ссыкун, каких поискать. И зачем только он в президенты шёл! Поддерживаю порохоботов, что ему пора уже в отставку, в связи с несоответствием занимаемой должности.
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14.06.2020 18:43 Ответить
що буде - можна КОНКРЕТИКИ ...
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14.06.2020 18:41 Ответить
"Этот с#кин сын католический, на букву "Б", меня крепко подставил в итоге, с этой "Burisma" и со своим отпрыском" - Порошенко аргументировано ответил на обвинения по "плёнкам Деркача".
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14.06.2020 18:05 Ответить
40,3 млн залога, это 1.5 млн, что в 4 раза меньше суммы занесенного. Может залог должен составлять в 4,5 или 8 раз больше от суммы взятки или воровства?
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14.06.2020 18:07 Ответить
Були ,,свинарчуки" -стали ЗЕленчуки ,які пішли набагато ВИЩЕ !! Так вони без сумніву дійдуть (чи ,можливо вже дійшли) до самого Зегаранта !!!
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14.06.2020 18:09 Ответить
Антикорупційний суд заарештував на 2 місяці фігуранта справи про хабар у 6 млн дол. Кічу з можливістю застави у 40,3 млн грн - Цензор.НЕТ 8819
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14.06.2020 18:10 Ответить
Иллюстрация работы правоохрани тельной системы - "дай миллиончик".
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14.06.2020 21:44 Ответить
А почему не 6 миллионов баксов?? 🙄
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14.06.2020 18:16 Ответить
А вы знаете почему зебоба на самоизоляции ушел -НБУ ему два дня объясняло,что транш МВФ это не деньги...он так и не понял-это не прикол))))))теперь депрессняк у зебила
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14.06.2020 18:20 Ответить
Сейчас адвокаты кича принесут справку, что у того ковид19. А деньги в сумме 40,3 млн грн ему нужны для лечения. Какой арест? И да, одеялко в клетку имени насирова-пройденый этап. Коронавирус у них у всех. Самоизоляция. Никакой даже и не домашний арест. Ну что вы...
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14.06.2020 18:26 Ответить
19 200 размеров прожиточного минимума Источник: https://censor.net/n3201913
Кто нибудь знает что это за херня?
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14.06.2020 18:35 Ответить
Размер залога определяется с учетом обстоятельств уголовного правонарушения, имущественного и семейного положения подозреваемого (обвиняемого), других данных о его личности.....- но это все условно...
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14.06.2020 18:47 Ответить
Как определяется размер залога мне не интересно. Я спрашивал почему ущерб привязан не к к минимальной почасовой ставке труда работника, и даже не к минимальной зарплате работника, а к какой то фигне в 17 грн. Что это за учетная ставка, что на нее сейчас можно купить, сколько ей лет и не пора ли что то менять?
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14.06.2020 18:54 Ответить
на твое риторическое сам Иисус Христос не ответит - ответь себе САМ
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14.06.2020 19:51 Ответить
17 грн. это необлагаемый налогом доход, а прожиточный минимум это - стоимостная величина достаточного для обеспечения нормального функционирования организма человека, сохранения его здоровья набора продуктов питания, набора непродовольственных товаров и минимального набора услуг, необходимых для удовлетворения основных социальных и культурных потребностей личности. Сейчас принято, что для этого хватит 2027 грн. в мес.
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14.06.2020 21:59 Ответить
это фсе продели пороха...
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14.06.2020 18:46 Ответить
6 млн. долл.=160 млн. грн. Такой должна быть сумма залога.
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14.06.2020 18:47 Ответить
Да вы что, разорить хотите? Где ж он тогда питаться будет, да и других надо подпитывать.
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14.06.2020 22:00 Ответить
Кичу на кичу!
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14.06.2020 19:23 Ответить
на пожизненно!!!
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14.06.2020 20:04 Ответить
Залог надо не в гривнах, а в долларах.
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14.06.2020 20:03 Ответить
а какая разница?
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15.06.2020 07:29 Ответить
та да...реальний курс доллара по 6.4
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14.06.2020 20:23 Ответить
Кічу посадили на кічу, ліл )))0))0)))
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14.06.2020 20:58 Ответить
Якби ж то посадили...
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14.06.2020 21:13 Ответить
Послухали Лисичку і Щуку кинули у річку (с).
Нормально! Перед законом усі рівні, а кічі рівніші.
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14.06.2020 21:12 Ответить
Теперь предстоит два месяца напряженного торга чтобы закрыть дело о взятке. Как ни крути, а без взятки в наших "правоохранительных органах" ну никак нельзя.
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15.06.2020 10:54 Ответить
 
 