Антикоррупционный суд арестовал на 2 месяца фигуранта дела о взятке 6 млн долл. Кичу с возможностью залога 40,3 млн грн
Высший антикоррупционный суд постановил взять под стражу с возможностью 40,3 млн грн залога задержанного по делу о попытке предоставления взятки руководителям САП и НАБУ Андрея Кичу.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на You-Tube канал ВАКС.
"Следственный судья постановил: ходатайство детектива удовлетворить частично. Применить к подозреваемому Киче Андрею Владимировичу меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней с момента его задержания и до 10 августа 2020 г. включительно, определить подозреваемому Киче Андрею Владимировичу залог 19 200 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, что составляет 40 млн 358 тыс . 400 грн", - объявила следователь судья.
Напомним, САП и НАБУ сообщили, что бывший высокопоставленный чиновник и его "правая рука", чиновник Управления ГФС в Киеве, пытались дать взятку руководителям САП и НАБУ. Экс-чиновник рассчитывал, что за $6 млн правоохранители закроют дела по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества) и ч. 3 ст. 209 (отмывание денежных средств, добытых преступным путем) Уголовного кодекса.
По данным Лещенко, взятку пытался дать бывший министр экологии Николай Злочевский, фигурант дела относительно "Бурисмы" (Burisma Holdings).
Читайте также статью Юрия Бутусова: Все детали спецоперации о рекордной взятке за закрытие дела Злочевского
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Гіркий гумор, гіркий....
Это он кичился, шо потужно рэформував судсистему.
Хавайте, пэидиоты, хавайТЕ!!!
По судите сами, когда Коля договорился с Петей делиться, то дела начали закрываться и замалчиваться.
А уже после закрытия уголовных дел в 2017 году дела у Злочевского пошли в гору. Видимо, по привычке против него еще какое-то время возбуждали дела НАБУ и САП, однако никаких последствий для Николая Злочевского они не имели. Возможно все дело в том, что, как выразился Петр Порошенко: "Коля - хороший парень"!?
Но "Сколько веревочки верёвочки не виться, а конец ей будет!" для Злочевского уже. А для Порошенко всё ещё впереди!
Кто нибудь знает что это за херня?
Нормально! Перед законом усі рівні, а кічі рівніші.