Наемники РФ из 120-мм минометов и БМП обстреляли позиции ВСУ возле Луганского, - пресс-центр ОС
В течение 14 июня вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", возле Луганского противник трижды вел огонь из минометов 120-го калибра, вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Также враг обстрелял наших защитников у Орехова и два раза возле Хутора Вильный из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты применили ручные противотанковые гранатометы по защитникам Авдеевки.
С начала сегодняшних суток потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.
Итоги за прошлые сутки
13 июня вооруженные формирования РФ 15 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностям 122 мм артиллерийских систем, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Факты вражеского огня были зафиксированы неподалеку населенных пунктов Славное, Луганское, Пищевик, Крымское, Попасная, Троицкое, Новозвановка, Старогнатовка, Авдеевка, Новотроицкое, Богдановка и Катериновка.
По данным разведки, 13 июня украинские военнослужащие уничтожили трех российских оккупантов и еще, по меньшей мере, двух ранили.
За минувшие сутки представителями Национальной полиции из состава Объединенных сил раскрыты среди гражданского населения 2 факта тяжких телесных повреждений, 3 кражи, 7 фактов незаконного хранения наркотических веществ и один факт незаконного обращения с оружием и взрывчаткой. Также выявлены 61 административное правонарушение.
Через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" со стороны временно оккупированной территории линию разграничения пересекли 90 человек, в обратном направлении - 30 человек. Кроме этого, вчера представители Государственной пограничной службы Украины должным образом оформили и пропустили через КПВВ "Марьинка" в сторону временно оккупированной территории одного человека на автомобиле, который через несколько часов вернулся обратно, получив отказ от вооруженных российских наемников.
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Читала сьогодні в Олени Степової допис на цю тему.
Вона там пише і про тих колаборантів, які, допомагали окупантам (наприклад, слухали і передавали окупантам переговори екіпажу збитого потім літака).
І імена цих людей відомі, і вони отримують в Україні пенсію.
Так от: якщо ми не доб'ємося, щоб рано чи пізно (я вважаю, тут не може бути терміну давності) всі причетні були покарані, то цим ми зрадимо пам'ять загиблих.
Непокаране зло повертається.
За законами математики -
Мінус доля на мінус час…
Небо ридма ридає, солдатики,
Небо ридма ридає по вас.
Хтось звіряв на мапі маршрути,
Хтось дививсь на зорі з печер…
Нерозкритими парашутами
Називатимуть вас тепер.
По розмоклій траві розкидано,
Збиті сонця, немов бурштин.
Нині небо ридає ридма,
Диким полем гірчить полин.
Батьківщина або територія…
Кожен сам обирає шлях.
Запікається кров'ю історія,
Мов у дерево входить цвях.
Ваші хрестики, ваші прихистки,
Ваша правда, ваш сум і щем…
Так лягло - згідно правил балістики,
Так розквітло німим вогнем.
І нічого крізь сльози не видно
І біліє надтріснута вісь…
Нині небо ридає ридма,
Зі свічок осипається віск.
Вже за все перед Богом прощені
Линуть ангели-дембеля…
Засинайте спокійно, хлопчики,
Це навічно ваша земля.
© Дмитро Лазуткін
https://www.youtube.com/watch?v=vkGX1vKjlT8
історія повторюється