Наемники РФ из 120-мм минометов и БМП обстреляли позиции ВСУ возле Луганского, - пресс-центр ОС

В течение 14 июня вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", возле Луганского противник трижды вел огонь из минометов 120-го калибра, вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Также враг обстрелял наших защитников у Орехова и два раза возле Хутора Вильный из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты применили ручные противотанковые гранатометы по защитникам Авдеевки.

С начала сегодняшних суток потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

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Итоги за прошлые сутки

13 июня вооруженные формирования РФ 15 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностям 122 мм артиллерийских систем, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Факты вражеского огня были зафиксированы неподалеку населенных пунктов Славное, Луганское, Пищевик, Крымское, Попасная, Троицкое, Новозвановка, Старогнатовка, Авдеевка, Новотроицкое, Богдановка и Катериновка.

По данным разведки, 13 июня украинские военнослужащие уничтожили трех российских оккупантов и еще, по меньшей мере, двух ранили.

За минувшие сутки представителями Национальной полиции из состава Объединенных сил раскрыты среди гражданского населения 2 факта тяжких телесных повреждений, 3 кражи, 7 фактов незаконного хранения наркотических веществ и один факт незаконного обращения с оружием и взрывчаткой. Также выявлены 61 административное правонарушение.

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Через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" со стороны временно оккупированной территории линию разграничения пересекли 90 человек, в обратном направлении - 30 человек. Кроме этого, вчера представители Государственной пограничной службы Украины должным образом оформили и пропустили через КПВВ "Марьинка" в сторону временно оккупированной территории одного человека на автомобиле, который через несколько часов вернулся обратно, получив отказ от вооруженных российских наемников.