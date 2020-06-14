Кулеба уверен, что активная дипломатия поможет покончить с российской агрессией на Донбассе: "Минск" не умер, но Украина держит его на аппарате ИВЛ

В процессе установления мира на Донбассе Украина делает ставку на наступательную дипломатию, усиление международного давления и активизацию вопроса Крыма на международной арене.

Об этом рассказал глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Мы сосредоточены на трех вещах. Первая - это наступательная дипломатия. Это означает, что мы ждем, пока Россия что-то предложит либо попытается навязать, а предлагаем, инициируем, создаем ситуации, которые вынуждена реагировать Россия, а не наоборот", - отметил он.

Как пример Кулеба привел предложение Украины проводить заседания Трехсторонней контактной группы даже в условиях пандемии в режиме видеоконференций, повышение статуса украинской делегации, введение новых членов.

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"Второй элемент - это усиление международного давления. С начала моей каденции в марте мы совместно с немецкими и французскими партнерами восстановили "нормандский" диалог на уровне министров - до этого он два года не происходило. Кроме того, состоялся визит масштабной делегации в Берлин, где мы поговорили с министрами обороны, иностранных дел ФРГ и внешнеполитическим советником канцлера Германии", - сообщил министр.

"Третий элемент - это резкая активизация продвижения вопроса Крыма на международной арене. Мы сейчас очень серьезно работаем над тем, чтобы вывести Крым из тени, потому что забывать о нем никак нельзя!", - подчеркнул Кулеба.

По его мнению, наступательная активная дипломатия - единственный способ "создать такую ​​ситуацию, когда Россия в конце концов будет вынуждена идти на конструктив, потому что она тоже действует не в изоляции, и ее аргументы о том, что Украина является неконструктивной, не стремится урегулирования и нарушает "Минск" выглядят просто абсурдно не сами по себе, а на фоне того, как мы действуем".

Кулеба отметил, что все партнеры Украины также видят активность Украины и признают, что она, в отличие от заявлений России, хочет искать решение.

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"Я бы сказал, "Минск" не умер, но Украина держит его на немецко-французском аппарате искусственной вентиляции легких. Простите за черный юмор", - резюмировал он.