Кулеба уверен, что активная дипломатия поможет покончить с российской агрессией на Донбассе: "Минск" не умер, но Украина держит его на аппарате ИВЛ
В процессе установления мира на Донбассе Украина делает ставку на наступательную дипломатию, усиление международного давления и активизацию вопроса Крыма на международной арене.
Об этом рассказал глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.
"Мы сосредоточены на трех вещах. Первая - это наступательная дипломатия. Это означает, что мы ждем, пока Россия что-то предложит либо попытается навязать, а предлагаем, инициируем, создаем ситуации, которые вынуждена реагировать Россия, а не наоборот", - отметил он.
Как пример Кулеба привел предложение Украины проводить заседания Трехсторонней контактной группы даже в условиях пандемии в режиме видеоконференций, повышение статуса украинской делегации, введение новых членов.
"Второй элемент - это усиление международного давления. С начала моей каденции в марте мы совместно с немецкими и французскими партнерами восстановили "нормандский" диалог на уровне министров - до этого он два года не происходило. Кроме того, состоялся визит масштабной делегации в Берлин, где мы поговорили с министрами обороны, иностранных дел ФРГ и внешнеполитическим советником канцлера Германии", - сообщил министр.
"Третий элемент - это резкая активизация продвижения вопроса Крыма на международной арене. Мы сейчас очень серьезно работаем над тем, чтобы вывести Крым из тени, потому что забывать о нем никак нельзя!", - подчеркнул Кулеба.
По его мнению, наступательная активная дипломатия - единственный способ "создать такую ситуацию, когда Россия в конце концов будет вынуждена идти на конструктив, потому что она тоже действует не в изоляции, и ее аргументы о том, что Украина является неконструктивной, не стремится урегулирования и нарушает "Минск" выглядят просто абсурдно не сами по себе, а на фоне того, как мы действуем".
Кулеба отметил, что все партнеры Украины также видят активность Украины и признают, что она, в отличие от заявлений России, хочет искать решение.
"Я бы сказал, "Минск" не умер, но Украина держит его на немецко-французском аппарате искусственной вентиляции легких. Простите за черный юмор", - резюмировал он.
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Низачет!!!
Пока, кроме самого Кулебы, никто этого не заметил.
И если сегодняшняя администрация, дипломатический блок, переломят ситуацию на благо Украины - честь им и хвала.
Или вы считаете, что эту Петину подляну нескальким поколениям украинцев разгребать?
Ермак работает на пользу Украине или паРаше и почему?
Есть ли у путинской РФ точки воздействия на него - возможно.
Работает ли он на РФ - нет, на Украину.
Была бы у Украины безупречная выигрышная позиция по протоколу - Ермак был бы совсем другой.
ОП Украины связан этими минскими соглашениями - в которых даже в очередности пунктов выполнения твой идол отдал преимущество путену.
Твой хряк путена даже стороной конфликта не оформил.
Ты жалок и примитивен в своей убогости. И мне иногда кажется что общаться с тобой бессмысленно, в силу твоей невменяемости.
Мантру про то, что в Минских соглашениях не указан агрессор воспримет только дебил, а нормальный человек понимает, что Ху@ло не подписал бы соглашения по которым паРаша стала отгребать.
Ты, дегенерат, даже не понимаешь, что твоя "формула" - это всего лишь дорожная карта все того же Петиного Минска.
Формула Штайнмайера это дорожная карта, по которой необходимо, чтобы из Минска попасть в Барановичи, сначала надо заехать в Москву, затем в Воронеж и только потом, если от Украины что-то останется - в Барановичи.
Тупорылый, так зачем Петя подписал муйню, по которой путен неагрессор? Это ты сам сейчас вышел на липецкую фабрику, лишенец.
Тут только одна причина!
А Петя липецкую фабрику спасал.
В итоге все при своих.
вы пассивные дипломаты скорее, в плохом смысле этого слова
Может, лучше клизму?
Наивный лох