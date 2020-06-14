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Новости Силовики
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В Киеве автомобиль врезался в место оформления ДТП, серьезно пострадала сотрудник патрульной полиции

В Киеве автомобиль врезался в место оформления ДТП, серьезно пострадала сотрудник патрульной полиции

В Киеве во время оформления ДТП получила травмы сотрудник патрульной полиции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Патрульной полиции в Фейсбук.

Сегодня, около 15 часов, в Киеве на проспекте Палладина произошло ДТП с участием автомобиля Nissan и неизвестным автомобилем, который уехал с места происшествия. Во время проведения оформления ДТП, полицейская находилась между служебным автомобилем Mitsubishi Outlander и Nissan. В это время водитель автомобиля Hyundai Santa Fe врезался в Nissan, который от удара совершил наезд на инспектора патрульной полиции.

Патрульную срочно госпитализировали с открытым переломом правой голени, закрытым перелом левой голени, травмой живота и закрытой черепно-мозговой травмой.

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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все детали и обстоятельства ДТП.

Автор: 

ДТП (7673) Киев (25513) правоохранительные органы (2970) силовики (2798) патрульная полиция (1813)


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Топ комментарии
+13
У Києві автомобіль врізався в місце оформлення ДТП, серйозно постраждала співробітниця поліції - Цензор.НЕТ 4438
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14.06.2020 19:36
+9
Срочно Юзика начальником возрожденного ГАИ!
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14.06.2020 18:50
+7
Не кислий страйк. А водій напевно геть тверезий був?!
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14.06.2020 18:48
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Не кислий страйк. А водій напевно геть тверезий був?!
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14.06.2020 18:48 Ответить
як Гвал... Гмал.. Гмалдал... Гмалдалквивир!
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14.06.2020 18:53 Ответить
что за бредятину гонишь???
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14.06.2020 19:34 Ответить
Под ковидом 40°
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14.06.2020 18:53 Ответить
Пока зеленые депутаты будут играться со штрафами для алкоголиков ничего не изменится. Уже полицию сбивают и это знак того, что законы пишутся идиотские, ответственность мизерная, толк от этих законов нулевой,эффективность нулевая,эффективность работы Рады нулевая.
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14.06.2020 19:19 Ответить
Срочно Юзика начальником возрожденного ГАИ!
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14.06.2020 18:50 Ответить
Юзік пристроєний
там багато ше непристроєних
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14.06.2020 18:54 Ответить
Краще Сивоху.
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14.06.2020 20:46 Ответить
Неизвесный, а як же камери? 50км. на годину де навіть 70 дуже мало... Безпредел.
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14.06.2020 18:51 Ответить
Нихт ин ди гроссе фамилиен клювен клац-клац! Особенно на дороге. Полицайская форма не включает god mode...
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14.06.2020 18:58 Ответить
божья кара
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14.06.2020 19:15 Ответить
Дистанцию не соблюла...
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14.06.2020 19:17 Ответить
У Києві автомобіль врізався в місце оформлення ДТП, серйозно постраждала співробітниця поліції - Цензор.НЕТ 4438
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14.06.2020 19:36 Ответить
А шо такоэ? Преступники уже начали калечить полицию?! Так это закономерно
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14.06.2020 19:36 Ответить
и повседненно...
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14.06.2020 19:51 Ответить
а почему въехали в мусоров? Бы ли на месте дтп установлены предупреждающие знаки? были ли включеныморгалки у мусорского катафалка?
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14.06.2020 19:57 Ответить
Некоторым не дано водить авто и это они не могут понять пока кого нибудь не собьют и устроят ДТП.
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14.06.2020 20:16 Ответить
кто это решает?
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14.06.2020 20:18 Ответить
Судьба злодейка и решает, а так ещё на автокурсах инструктор уже знает, кто есть кто.
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14.06.2020 20:24 Ответить
так пишут обычно те кто никогда не имел своей машины и никогда не сидел за рулем.
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14.06.2020 20:37 Ответить
Сидеть за рулём может и "прокладка", а ВОДИТЕЛЕМ далеко не каждый может стать.
Спорить будешь? Озвучь километраж и стаж тоже.
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14.06.2020 21:54 Ответить
Ну, что ты водитель мастер- класс замолчал?
Скажи что нибудь против 26 лет стажа и пробега(любительского) 925 тыс. км.
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14.06.2020 22:36 Ответить
дорога. пересмотрите фильм "черный пес".
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14.06.2020 20:28 Ответить
Это чтобы полицейские не бегали по городу,два ДТП в одном месте и никуда ехать не надо.
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14.06.2020 20:52 Ответить
Полицейской от всей души желаю выздоровления. Но скажите, вот стояла бы она под грузом на стреле крана? а между молотом и наковальней руку положила бы? Ну кто их учит становиться между двумя машинами в потоке движения и оформлять протокол? Это так у них предписано по процедуре?
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14.06.2020 21:20 Ответить
https://www.newsroom.kh.ua/news/v-centre-harkova-pyanaya-zhena-sovetnika-gubernatora-sumskoy-oga-ustroila-dtp В центре Харькова пьяная жена советника губернатора Сумской ОГА устроила ДТП



Инцидент произошел на улице Ярослава Мудрого



У Києві автомобіль врізався в місце оформлення ДТП, серйозно постраждала співробітниця поліції - Цензор.НЕТ 6093
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14.06.2020 21:30 Ответить
Жаль но такое случается часто, особенно когда чешут языком по мобилке
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15.06.2020 00:12 Ответить
Відмазування своїх веде до беззаконня, беззаконня на дорогах веде до травмування самих же поліцаїв.
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15.06.2020 12:23 Ответить
 
 