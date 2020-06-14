В Киеве автомобиль врезался в место оформления ДТП, серьезно пострадала сотрудник патрульной полиции
В Киеве во время оформления ДТП получила травмы сотрудник патрульной полиции.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Патрульной полиции в Фейсбук.
Сегодня, около 15 часов, в Киеве на проспекте Палладина произошло ДТП с участием автомобиля Nissan и неизвестным автомобилем, который уехал с места происшествия. Во время проведения оформления ДТП, полицейская находилась между служебным автомобилем Mitsubishi Outlander и Nissan. В это время водитель автомобиля Hyundai Santa Fe врезался в Nissan, который от удара совершил наезд на инспектора патрульной полиции.
Патрульную срочно госпитализировали с открытым переломом правой голени, закрытым перелом левой голени, травмой живота и закрытой черепно-мозговой травмой.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все детали и обстоятельства ДТП.
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там багато ше непристроєних
Спорить будешь? Озвучь километраж и стаж тоже.
Скажи что нибудь против 26 лет стажа и пробега(любительского) 925 тыс. км.
Инцидент произошел на улице Ярослава Мудрого