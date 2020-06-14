США призывают РФ прекратить репрессии в оккупированном Крыму и вернуть контроль над полуостровом Украине, - Помпео

Государственный секретарь США Майк Помпео призвал Российскую Федерацию вернуть Украине незаконно оккупированный Крым и не преследовать местное население.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Госдепа.

"Россия должна прекратить репрессии против тех, кто выступает против ее оккупации, освободить несправедливо заключенных украинцев и вернуть полный контроль над полуостровом Украине. Крым - это Украина", - говорится в публикации.

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