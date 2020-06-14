В МИД Украины будут назначены два новых заместителя министра и новый госсекретарь, - Кулеба
В Министерстве иностранных дел будут назначены два новых заместителя министра и новый госсекретарь.
Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Укринформу, информирует Цензор.НЕТ.
Отвечая на вопрос, завершилось ли обновление руководящего состава МИД, Кулеба сказал: "Нет. Сейчас уже по моей инициативе заместителями министра стали Эмине Джапарова и Евгений Енин. Сейчас ожидают согласования Президентом Украины еще два кандидата на должности заместителей и также будет новый государственный секретарь МИД".
Напоминаем, на заседании 10 июня Кабинет министров назначил Эмине Джапарову на должность первого заместителя министра иностранных дел. Бывшего заместителя генерального прокурора Украины Евгения Енина правительство назначило заместителем министра иностранных дел 15 апреля 2020 г..
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Єгора Божка, колишнього керівника розвідки, виганяють. Напевне, відмовився дати свідчення, що його "Порошенко примушував"
На кого розвідка працює на ...Z....чи на Україну, а повинна на кого працювати..........
"Рамси попутали"сказав би овощ....невдобно якось вийшло подумав "студент" - зашквар.
В то же время он отметил, что никакой антизападной риторики в исполнительной вертикали власти или в вертикали, ответственной за внешнюю политику, нет.
сказало жабенятко ,кероване Козирем *************
Об этом в эфире "Еспресо.TV" заявил экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко.