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В МИД Украины будут назначены два новых заместителя министра и новый госсекретарь, - Кулеба

В МИД Украины будут назначены два новых заместителя министра и новый госсекретарь, - Кулеба

В Министерстве иностранных дел будут назначены два новых заместителя министра и новый госсекретарь.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Укринформу, информирует Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос, завершилось ли обновление руководящего состава МИД, Кулеба сказал: "Нет. Сейчас уже по моей инициативе заместителями министра стали Эмине Джапарова и Евгений Енин. Сейчас ожидают согласования Президентом Украины еще два кандидата на должности заместителей и также будет новый государственный секретарь МИД".

Также смотрите: МИД превратится в первый безбарьерный орган власти, - Кулеба. ФОТО

Напоминаем, на заседании 10 июня Кабинет министров назначил Эмине Джапарову на должность первого заместителя министра иностранных дел. Бывшего заместителя генерального прокурора Украины Евгения Енина правительство назначило заместителем министра иностранных дел 15 апреля 2020 г..

Автор: 

МИД (6948) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+5
В МИД Украины будут назначены два новых заместителя министра и новый госсекретарь, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3506
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14.06.2020 19:32
+4
зеСКОРЧЕННЯ !
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14.06.2020 19:30
+3
Ага, понятно:
Єгора Божка, колишнього керівника розвідки, виганяють. Напевне, відмовився дати свідчення, що його "Порошенко примушував"
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14.06.2020 19:38
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зеСКОРЧЕННЯ !
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14.06.2020 19:30 Ответить
Кто бы мог подумать, что 3 новых бездельника, пардон сотрудника, это обещанное сокращение и оптимизация)))
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14.06.2020 19:43 Ответить
це перемога-сказали б раніш.
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14.06.2020 19:31 Ответить
В МИД Украины будут назначены два новых заместителя министра и новый госсекретарь, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3506
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14.06.2020 19:32 Ответить
Ага, понятно:
Єгора Божка, колишнього керівника розвідки, виганяють. Напевне, відмовився дати свідчення, що його "Порошенко примушував"
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14.06.2020 19:38 Ответить
100%
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14.06.2020 19:45 Ответить
Ще не всіх квартальщиків прилаштували до корита.
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14.06.2020 19:40 Ответить
А смысл? Все равно у нас МИД Украины сейчас ничего не решает, так зачем плодить дармоедов...
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14.06.2020 20:14 Ответить
А тебя мразота обосцаная когда поменяют?ублюдок. Очки **** продай свои за коммуналку тварь
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14.06.2020 20:23 Ответить
У нас і розвідка не потрібною стала, хто це потерпить щоб не можна було тихенько у Оман з"їздити, під прикриттям відпочинку у Буковелі, чи у Сочі махнути.
На кого розвідка працює на ...Z....чи на Україну, а повинна на кого працювати..........
"Рамси попутали"сказав би овощ....невдобно якось вийшло подумав "студент" - зашквар.
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14.06.2020 21:27 Ответить
Кулеба - "Меня беспокоит распространение в украинском медиапространстве антизападной риторики - это абсолютно не отвечает интересам украинского народа", - сказал Кулеба.
В то же время он отметил, что никакой антизападной риторики в исполнительной вертикали власти или в вертикали, ответственной за внешнюю политику, нет.

сказало жабенятко ,кероване Козирем *************
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14.06.2020 21:29 Ответить
Вони з Козирем зїздили до Парижу а кто він тобі такий , міністре закордонних справ 6 він усього навсього клєрк офісу НЕлоха
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14.06.2020 21:30 Ответить
Сотрудники Службы внешней разведки после инаугурации предупредили президента Владимира Зеленского о связях нынешнего https://zn.ua/POLITICS/nabu-otkrylo-ugolovnoe-delo-v-otnoshenii-ermaka-357251_.html главы Офиса президента Андрея Ермака с преступным миром России и вскоре были уволены.
Об этом в эфире "Еспресо.TV" заявил экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко.
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14.06.2020 22:23 Ответить
А что Ермак уже устал работать во внешнеполитическом направлении?
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14.06.2020 22:15 Ответить
Вже вся команда 95 кварталу одержала посади, а тепер вже призначають тих хто сидить в перших рядах і сміється. Єдина умова --показати вхідний білет на три вистави.. Така Україну перетворюють в тупе бидло.бо розумні і працьовити масово виїзжають за кордон.
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15.06.2020 06:55 Ответить
 
 