Австрия продлила запрет на полеты из десяти стран, в том числе Украины
До 30 июня Австрия не будет восстанавливать регулярное пассажирское авиасообщение с Украиной и рядом других стран.
Об этом говорится в опубликованном на сайте австрийского Минздрава постановлении, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Согласно постановлению, запрет на приземление самолетов из 10 стран, который заканчивался 14 июня, продлен до 30 июня. Согласно внесенным изменениям, запрет распространяется на следующие страны и регионы с высоким риском распространения SARS-CoV-2: Китай, Иран, Ломбардия (Италия), Беларусь, Португалия, Испания, Соединенное Королевство, Швеция, Российская Федерация и Украина.
Исключения сделаны для рейсов, имеющих чрезвычайный интерес к Республике Австрия, полетов по перевозке грузов, медицинских авиарейсов или авиаперелетов с целью перевозки сезонных работников в сельскохозяйственном и лесном секторах и персонала в области ухода за больными и пожилыми людьми.
В целом же, в Австрии постепенно начинают возобновляться пассажирские авиаперевозки, приостановленные пандемией коронавируса. С 15 июня "Австрийские авиалинии" начнут летать по своим первым маршрутам - в течение двух недель планируется возобновление полетов в около 40 городов. Также приступают к возобновлению рейсов и такие авиакомпании, как Lufthansa, Ryanair, WizzAir.
Сейчас уже отменены ограничения на въезд в Австрию из соседних Германии, Чехии, Словакии, Словении, Венгрии, Швейцарии и Лихтенштейна. С 16 июня в этот список войдут Бельгия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Греция, Исландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Болгария, Румыния, Хорватия, Ирландия, Кипр, Андорра, Монако, Сан-Марино и Ватикан. Это правило распространяется на граждан Австрии и лиц с местом жительства в Австрии или одной из вышеупомянутых стран.
Напомним, Еврокомиссия рекомендует странам Шенгенской зоны и ассоциированным Шенгенским странам начать постепенную и скоординированную отмену ограничений на "несущественные" путешествия (туристические или такие, которые не связаны с профессиональной необходимостью) после 30 июня.
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Появились первые повизгивания.
Макрон сделал заявление о вмешательстве Турции в Ливию и вроде как решил пожаловаться на Турцию в НАТО и Трампу.
Тот самый Макрон, который недавно заявлял о "смерти мозга НАТО" и необходимости в угоду Москвы создать вялую армию Европы.
В России с начала июня действуют рекомендации ведомства для возобновления работы гостиниц, где говорится: отели должны размещать гостей "преимущественно одноместно или семейно", докладывая чиновникам о тех гостях, которые селятся в один номер, не являясь при этом супругами.
Если в одном номере окажутся не зарегистрированные в браке пары, гостинице придется давать разъяснения, пишет в воскресенье, 14 июня, правительственная https://rg.ru/2020/06/13/kak-budut-zaseliat-v-nomera-pary-bez-shtampa-v-pasporte.html?fbclid=IwAR0W145r1oYMNS2c1PRum38Be8H5Jr0_c32kyodwqjbV8pHB6oPxAPlU9Ek "Российскя газета" со ссылкой на упомянутое ведомство.
Загрузка отелей и ресторанов в большинстве регионов России за последние месяцы снизилась на 8%-10% процентов, о чем сообщала в начале текущего месяца газета https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/06/01/831636-rekomendatsii " Ведомости" .
Один из экспертов отметил в беседе с журналистами издания, что рекомендации не обсуждались с представителями гостиничной отрасли.
Ну, правильно. Стёпа с Ляшком пока всё бабло не раздербанят, у нас будут спалахи. А кому ж мы нужны за границей, если у нас горит? Кто там будет вникать в стёпины побрехеньки?
Австрия рада любому вирусу, чтобы не видеть этого сброда.
но во-первых - не рыбак (психованый трошки)))
во-вторых - живу на берегу Днепра (буквально дорогу перейти)
в-третьих - то и у меня была попытка сюморить...ну видимо так себе )))))