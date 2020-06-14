Оккупанты продолжают блокировать работу КПВВ "Марьинка", более трех суток не пропускают двух человек в легковом автомобиле, - пресс-центр ОС

Пятые сутки российские войска и их марионеточные администрации не пропускают гражданских лиц в Донецкой области через линию разграничения в любую из сторон.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.

"КПВВ "Марьинка" до сих пор не функционирует по вине оккупантов, которые блокируют все попытки граждан добраться домой. Захватчики демонстрируют полное безразличие к проблемам мирных жителей. Вопиющим примером циничного обращения с гражданскими лицами является то, что российские наемники уже более трех суток удерживают перед своим блокпостом двух человек в легковом автомобиле, упорно не позволяя им проехать домой. До сих пор люди не могут пробить стену равнодушия российских наемников", - отмечается в сообщении.

Также говорится, что пограничники из состава ОС готовы пропустить этих людей обратно.

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В то же время, КПВВ в Станице Луганской работает. Сегодня линию разграничения пересекло 180 граждан: 75 на подконтрольную правительству Украины территорию и 105 - в обратном направлении.

Напомним, 13 июня заработал пеший переход на контрольном пункте въезда-выезда в Станице Луганской. В первый день его пересекли 120 человек.

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