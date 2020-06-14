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Новости Операция Объединенных сил
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Оккупанты продолжают блокировать работу КПВВ "Марьинка", более трех суток не пропускают двух человек в легковом автомобиле, - пресс-центр ОС

Оккупанты продолжают блокировать работу КПВВ

Пятые сутки российские войска и их марионеточные администрации не пропускают гражданских лиц в Донецкой области через линию разграничения в любую из сторон.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.

"КПВВ "Марьинка" до сих пор не функционирует по вине оккупантов, которые блокируют все попытки граждан добраться домой. Захватчики демонстрируют полное безразличие к проблемам мирных жителей. Вопиющим примером циничного обращения с гражданскими лицами является то, что российские наемники уже более трех суток удерживают перед своим блокпостом двух человек в легковом автомобиле, упорно не позволяя им проехать домой. До сих пор люди не могут пробить стену равнодушия российских наемников", - отмечается в сообщении.

Также говорится, что пограничники из состава ОС готовы пропустить этих людей обратно.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Возле КПВВ на Донбассе выстроилась очередь, - Госпогранслужба. ВИДЕО

В то же время, КПВВ в Станице Луганской работает. Сегодня линию разграничения пересекло 180 граждан: 75 на подконтрольную правительству Украины территорию и 105 - в обратном направлении.

Оккупанты продолжают блокировать работу КПВВ Марьинка, более трех суток не пропускают двух человек в легковом автомобиле, - пресс-центр ОС 01

Напомним, 13 июня заработал пеший переход на контрольном пункте въезда-выезда в Станице Луганской. В первый день его пересекли 120 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На пункте пропуска в Марьинке умер мужчина

Автор: 

Донбасс (26956) Марьинка (713) Объединенные силы (607) операция Объединенных сил (6766) КПВВ (330)


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Топ комментарии
+15
Так закройте нафик границу с москалями и их орками.последние хай подыхают в своей гордой самоизоляции
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14.06.2020 21:22
+10
Даже оккупанты понимают, что нужно проводить обсервацию. Этим двум в автомобиле ещё 12 дней осталось...
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14.06.2020 21:23
+6
Нужно забрать этих бедных людей. Пусть Сивуха их у себя поселит.
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14.06.2020 21:29
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Так закройте нафик границу с москалями и их орками.последние хай подыхают в своей гордой самоизоляции
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14.06.2020 21:22 Ответить
Ждем массовые выступления жителей оккупированных городов за возвращение наших территорий из за поребрика!
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14.06.2020 21:22 Ответить
боюсь это будет лишь в разговорах.любая попытка инакомыслия там очень жестко подавляется.поэтому на камеру они за новопарасию , а открыв холодильник - снова мечтают жить в Украине.двуличные твари...... не все конечно ,но подавляющее большенство
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14.06.2020 23:12 Ответить
Даже оккупанты понимают, что нужно проводить обсервацию. Этим двум в автомобиле ещё 12 дней осталось...
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14.06.2020 21:23 Ответить
Если третий не заскочит в салон.
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14.06.2020 21:24 Ответить
а бахмутка гремит- берём виру с дырявых
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14.06.2020 21:28 Ответить
Нужно забрать этих бедных людей. Пусть Сивуха их у себя поселит.
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14.06.2020 21:29 Ответить
Сивуха не резиновый, на всех сивухи не напасешься.
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14.06.2020 21:39 Ответить
На всех и не надо. Там два человека застряли.
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14.06.2020 21:41 Ответить
Надо закрыть все КПВВ с дырляндией как минимум на 20 лет.
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14.06.2020 21:33 Ответить
это их мечта как с Абхазией и Приднестровьем, не надо давать им повод к мнимой победе.
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14.06.2020 21:42 Ответить
Уже начинает сбываться - шахты закрывают железную дорогу пилят на металл.... а ведь при биндеровцах это всё работало бы
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14.06.2020 22:11 Ответить
Зате українську мову не потрібно вчити.Для лугандонців це головне.
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15.06.2020 06:37 Ответить
Неподобається солов'їна - не ездь в Украину за пенсией и продуктами.роися рядом... там и харчуйтесь
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15.06.2020 18:31 Ответить
Два десятка отмороженных диверсантов, таких как я - уже давно бы решили проблему даунбасса..
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14.06.2020 21:34 Ответить
Театр абсурда. Любителей русского мира не хотят пустить от нас обратно в русский мир, но мы готовы любителей русского мира вернуть обратно к нам и очень переживаем, что русский мир не пускает своих к себе, не готовых вернуться обратно к нам, но готовых вернуться в русский мир...
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14.06.2020 21:40 Ответить
айайай как мы переживаем
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14.06.2020 21:50 Ответить
А хіба не Україна має блокувати переміщення узькомірцев на території України?? Чи зелупа хоче поширення коронавірусу??
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14.06.2020 21:50 Ответить
Мацквароті це недоноски росіян, які вважають себе нащадками совків??
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14.06.2020 21:51 Ответить
а чего они действительно там 3 суток в авто парятся, а не вернулись обратно?
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14.06.2020 21:55 Ответить
Видать дебилы, сэр.
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15.06.2020 08:07 Ответить
видать
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15.06.2020 10:12 Ответить
Окупанти продовжують блокувати роботу КПВВ "Мар'їнка", понад три доби не пропускають двох чоловік у легковому автомобілі, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 739
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14.06.2020 22:13 Ответить
А может этих "слуг народа" вывести под обстрелы на "передок" для инструктажа.
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15.06.2020 08:09 Ответить
Браво.Очень рад, что через линию разграничения не шастают любители одной жопой на двух стульях сидеть....За 6 лет кровавой войны уже можно было определиться, с кем ты....С Украиной или с путинскими мразями....
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14.06.2020 22:21 Ответить
Вони хочуть бути з путлерівськими мерзотниками і українськими соцвиплатами.
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15.06.2020 06:39 Ответить
Нехай щастить.
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14.06.2020 22:24 Ответить
Кстати, сегодня в наших Лаврах праздник - в Москве освятили Главный Военный Храм. Интересно, владыка Павел (в миру Паша-Мерседес) совершил молебен во имя воинов России, убийц и оккупантов?
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14.06.2020 22:30 Ответить
Значит что-то плохое замышляют.
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15.06.2020 03:37 Ответить
А с РАБАМИ так и надо поступать, чем больше их прессовать и мариновать, тем больше их садомазохистская любовь к кремлевскому барину /не бьет - значит не любит/!
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15.06.2020 07:03 Ответить
 
 