Оккупанты продолжают блокировать работу КПВВ "Марьинка", более трех суток не пропускают двух человек в легковом автомобиле, - пресс-центр ОС
Пятые сутки российские войска и их марионеточные администрации не пропускают гражданских лиц в Донецкой области через линию разграничения в любую из сторон.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.
"КПВВ "Марьинка" до сих пор не функционирует по вине оккупантов, которые блокируют все попытки граждан добраться домой. Захватчики демонстрируют полное безразличие к проблемам мирных жителей. Вопиющим примером циничного обращения с гражданскими лицами является то, что российские наемники уже более трех суток удерживают перед своим блокпостом двух человек в легковом автомобиле, упорно не позволяя им проехать домой. До сих пор люди не могут пробить стену равнодушия российских наемников", - отмечается в сообщении.
Также говорится, что пограничники из состава ОС готовы пропустить этих людей обратно.
В то же время, КПВВ в Станице Луганской работает. Сегодня линию разграничения пересекло 180 граждан: 75 на подконтрольную правительству Украины территорию и 105 - в обратном направлении.
Напомним, 13 июня заработал пеший переход на контрольном пункте въезда-выезда в Станице Луганской. В первый день его пересекли 120 человек.
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