С точки зрения права выдаваемые РФ на Донбассе паспорта - никчемные бумажки, - Кулеба
Россия заявляет, что к концу года может выдать украинцам Донбасса 600-800 тыс. российских паспортов, однако эти документы - филькина грамота.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.
"Российские паспорта в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей - это филькина грамота. Выдавая эти паспорта, Россия грубо нарушает международное право. Поэтому для нас никакого значения они не имеют", - отметил он.
В то же время Кулеба призвал очень вдумчиво оценивать людей, которые получают паспорт РФ на оккупированной территории.
"Кто-то берет его по идеологическим соображениям, так как за России "до Победного конца". Кто-то берет его из соображений бытового удобства - уехать, пересечь границу, какие-то выплаты получить. Такой человек, кстати, может вполне нормально относиться к Украине и хотеть ее возвращения. Кто-то берет из соображений безопасности - а вдруг не возьмешь российский паспорт, а завтра попадешь в "черный список". Поэтому давайте не будем стричь всех под одну гребенку, мол, они там все одинаковые", - подчеркнул министр.
По его словам, ключевое в этой ситуации другое - "что с точки зрения права это абсолютно никчемные бумажки, и практика их выдачи должна быть прекращена".
"Поэтому мы работаем с международным сообществом, с нашими партнерами, чтобы они не признавали эти паспорта и чтобы мы совместно давили на Россию, чтобы она прекратила эту практику", - отметил Кулеба.
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"Российские паспорта в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей - это филькина грамота. Выдавая эти паспорта, Россия грубо нарушает международное право. Поэтому для нас никакого значения они не имеют", - отметил он. Источник: https://censor.net/n3201931
Лишать украинского гражданства за филькину грамоту?
Про громадянство України
Стаття 1. Громадянство в Україні
В Україні існує єдине громадянство.
Стаття 20. Втрата громадянства України
Громадянство України втрачається: 1) якщо громадянин України добровільно набув громадянства
іншої держави
Та пліснява влада хоче змінити законодавство, тому намагається нівелювати порушення укаїнського законодавства, видавши це за "фількину грамоту".
https://www.pravda.com.ua/news/2020/05/18/7252066/ Рада візьметься за закон про подвійне громадянство цього тижня
Стаття 20. каже про "Правосуб'єктність громадянина України, який подав заяву про вихід з громадянства України або щодо якого оформляється втрата громадянства. "
Стаття 2 Закону України про громадянство каже:
"Якщо громадянин України набув громадянство (підданство) іншої держави або держав, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України. Якщо іноземець набув громадянство України, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України".
Є стаття 19, яка в той самий час каже:
"Підстави для втрати громадянства України
Підставами для втрати громадянства України є:
1) добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття." Підстава, а не автоматична втрата!!!!
У той самий час Конституція України каже: Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.
Також Стаття 4. Конституції України: "В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом."
Таким чином треба визнати що в Конституції і в самому законі про громадянство є протиріччя! Зараз подвійне громадянство це сіра зона.
Конституція і сам закон є на сайті zakon.rada.gov.ua
Можно ссылку на закон? Или это проект будущего закона?
Министр знает что житель ОРДЛО с российским паспортом ни на какие общероссийские выплаты не подпадает, но для внесения разнообразия и сгущения красок внёс этот оборот в свою речь. ......Хотя это зелёная власть - может и не знает.
Если зарегистрируется (пропишется) в России, кем он будет? Правильно. Россиянином.
канешна канешна - "да какая разница"
та и Рассейская оккупация и Крыма и Донбасса с точки зрения международного права - грубое нарушение. Следовательно - никакого значения не имеет.
Так шо - фсё в поряде. Зебыдло может быть довольно.
Какая же это мразь - зе-гниды с зе-баранами...
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/culture/209459_1592140361
Теперь понятно как зелёные пришли к власти?!
В чем секрет такого успеха России? - спросите вы.
А секрет очень прост - считать надо уметь 🤣
конечно тех которых уничтожать вроде как не за что, а непосредственных и плмогающих рашистам казнить
К стати, когда получают Панамское, Полинезийское ... гражданство сообщается в Украину, что наш гражданин стал гражданином другой страны?
А если Кулеба такой умный, нужно его назначить руководителем процесса верификации лояльных к Украине граждан. А то потом будет рассказывать, что его идею исковеркали исполнители.