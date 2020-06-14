С точки зрения права выдаваемые РФ на Донбассе паспорта - никчемные бумажки, - Кулеба

Россия заявляет, что к концу года может выдать украинцам Донбасса 600-800 тыс. российских паспортов, однако эти документы - филькина грамота.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Российские паспорта в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей - это филькина грамота. Выдавая эти паспорта, Россия грубо нарушает международное право. Поэтому для нас никакого значения они не имеют", - отметил он.

В то же время Кулеба призвал очень вдумчиво оценивать людей, которые получают паспорт РФ на оккупированной территории.

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"Кто-то берет его по идеологическим соображениям, так как за России "до Победного конца". Кто-то берет его из соображений бытового удобства - уехать, пересечь границу, какие-то выплаты получить. Такой человек, кстати, может вполне нормально относиться к Украине и хотеть ее возвращения. Кто-то берет из соображений безопасности - а вдруг не возьмешь российский паспорт, а завтра попадешь в "черный список". Поэтому давайте не будем стричь всех под одну гребенку, мол, они там все одинаковые", - подчеркнул министр.

По его словам, ключевое в этой ситуации другое - "что с точки зрения права это абсолютно никчемные бумажки, и практика их выдачи должна быть прекращена".

"Поэтому мы работаем с международным сообществом, с нашими партнерами, чтобы они не признавали эти паспорта и чтобы мы совместно давили на Россию, чтобы она прекратила эту практику", - отметил Кулеба.

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