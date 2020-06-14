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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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С точки зрения права выдаваемые РФ на Донбассе паспорта - никчемные бумажки, - Кулеба

С точки зрения права выдаваемые РФ на Донбассе паспорта - никчемные бумажки, - Кулеба

Россия заявляет, что к концу года может выдать украинцам Донбасса 600-800 тыс. российских паспортов, однако эти документы - филькина грамота.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Российские паспорта в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей - это филькина грамота. Выдавая эти паспорта, Россия грубо нарушает международное право. Поэтому для нас никакого значения они не имеют", - отметил он.

В то же время Кулеба призвал очень вдумчиво оценивать людей, которые получают паспорт РФ на оккупированной территории.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террористам из оккупационной администрации "ДНР" сообщено о подозрении в деле о "принудительной паспортизации", - Офис ГПУ

"Кто-то берет его по идеологическим соображениям, так как за России "до Победного конца". Кто-то берет его из соображений бытового удобства - уехать, пересечь границу, какие-то выплаты получить. Такой человек, кстати, может вполне нормально относиться к Украине и хотеть ее возвращения. Кто-то берет из соображений безопасности - а вдруг не возьмешь российский паспорт, а завтра попадешь в "черный список". Поэтому давайте не будем стричь всех под одну гребенку, мол, они там все одинаковые", - подчеркнул министр.

По его словам, ключевое в этой ситуации другое - "что с точки зрения права это абсолютно никчемные бумажки, и практика их выдачи должна быть прекращена".

"Поэтому мы работаем с международным сообществом, с нашими партнерами, чтобы они не признавали эти паспорта и чтобы мы совместно давили на Россию, чтобы она прекратила эту практику", - отметил Кулеба.

Также читайте: "Слуга народа" Мережко о российских паспортах в ОРДЛО: Эти люди остаются гражданами Украины

Автор: 

паспорт (1180) россия (95502) Донбасс (26956) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+17
Україна мусить людей які з російськими паспортами позбавити українського громадянства
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14.06.2020 22:35
+14
Предатели - это не мусор, это преступники, иуды, шваль продажная, убийцы...
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14.06.2020 22:42
+11
Все бумажки, клепаемые ПаРашей - никчемные, мусор...
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14.06.2020 22:30
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Все бумажки, клепаемые ПаРашей - никчемные, мусор...
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14.06.2020 22:30 Ответить
Предатели - это не мусор, это преступники, иуды, шваль продажная, убийцы...
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14.06.2020 22:42 Ответить
А, ХАРЧЕНКО , ВЫ ПРАВЫ НА 1000%
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14.06.2020 22:47 Ответить
Предлагаешь проволокой обгородить?
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14.06.2020 22:56 Ответить
людішкі - біомусор, а територія України закарбована всіма міжнародними договорами та неподільна. Хатят лугандони і крисчаки йєзика - нах в сайберію - там необжитих тєріторій на всіх хватить. Для того і прописані принципи незмінності кордонів та вільного переміщення громадян в Гельсінгських угодах - шоп не створювати осередки сепаратизму - хочете обйєднатись в адін йєзик - адін райх - адін хвюрєрь - пензлюйте в той райх!
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14.06.2020 22:57 Ответить
Так параша и есть никчемный мусор.
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14.06.2020 22:53 Ответить
в мене є документ батьків про закінчення першого класу 1943-44 н. р. виданий представником Генерал Губернаторства, а це окупована територія держави Німеччина. Прийшли комуністи і пішов до школи в наступний клас.
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15.06.2020 00:34 Ответить
а слова кульоби, ващє... даже нє бумашки, а так - вєтром разнєсло
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14.06.2020 22:34 Ответить
Ты его сравниваешь с говорящей лошадью царька?
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14.06.2020 22:40 Ответить
давайтє нє будєм стрічь всєх под одну грібьонку
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14.06.2020 22:42 Ответить
Кацапов не стричь, а уничтожать надо, хороший кацап какой?
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14.06.2020 22:51 Ответить
хотів сказати "мьортвий", але їх навіть хробаки гидують
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14.06.2020 23:03 Ответить
Україна мусить людей які з російськими паспортами позбавити українського громадянства
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14.06.2020 22:35 Ответить
Україна мусить людей які з російськими паспортами позбавити українського громадянства

"Российские паспорта в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей - это филькина грамота. Выдавая эти паспорта, Россия грубо нарушает международное право. Поэтому для нас никакого значения они не имеют", - отметил он. Источник: https://censor.net/n3201931
Лишать украинского гражданства за филькину грамоту?
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14.06.2020 22:52 Ответить
З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про громадянство України

Стаття 1. Громадянство в Україні
В Україні існує єдине громадянство.

Стаття 20. Втрата громадянства України
Громадянство України втрачається: 1) якщо громадянин України добровільно набув громадянства
іншої держави



Та пліснява влада хоче змінити законодавство, тому намагається нівелювати порушення укаїнського законодавства, видавши це за "фількину грамоту".

https://www.pravda.com.ua/news/2020/05/18/7252066/ Рада візьметься за закон про подвійне громадянство цього тижня
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14.06.2020 23:22 Ответить
Мушу сказати що це не правда. Поточна редакція Закону України про громадянство не має інформації яку Ви вказали.


Стаття 20. каже про "Правосуб'єктність громадянина України, який подав заяву про вихід з громадянства України або щодо якого оформляється втрата громадянства. "


Стаття 2 Закону України про громадянство каже:
"Якщо громадянин України набув громадянство (підданство) іншої держави або держав, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України. Якщо іноземець набув громадянство України, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України".

Є стаття 19, яка в той самий час каже:
"Підстави для втрати громадянства України
Підставами для втрати громадянства України є:
1) добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття." Підстава, а не автоматична втрата!!!!

У той самий час Конституція України каже: Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.

Також Стаття 4. Конституції України: "В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом."

Таким чином треба визнати що в Конституції і в самому законі про громадянство є протиріччя! Зараз подвійне громадянство це сіра зона.

Конституція і сам закон є на сайті zakon.rada.gov.ua
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15.06.2020 05:14 Ответить
тамжынашилюди - адиннарот?
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14.06.2020 22:35 Ответить
Потім запаребрік буде стверджувати шо то його ісконнайа земля і там живуть кацапи, яких ***** буде захищати.
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14.06.2020 22:36 Ответить
Нехрена это билет у адин канец у мастосрань. Мардвань аська мастосрань, а хто не аськнет тот на ермань пайдеть.
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14.06.2020 22:39 Ответить
у нас двойнойє гражданство запрєщєно. А тройноє нєт (С)
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14.06.2020 22:41 Ответить
Кулеба, ты почему молчишь и не поздравляешь сегодняшнего именинника Трампа с 74 летием? Вспоминать его только тогда, когда он выделяет помощь - это цинично!

С точки зрения права выдаваемые РФ на Донбассе паспорта - никчемные бумажки, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8989
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14.06.2020 22:41 Ответить
Интересно, НА роССии уже вазвернули взад названия улиц роССийских деревень, в честь минувшей пабеды Трампа, клогда главный шут царя жирик пил в честь этого шампанское?
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14.06.2020 22:45 Ответить
А , СОКОЛОВ ---АМЕРИКА , такая великая и мощная страна может себе позволить что угодно , а дикая нищая нецивилизованная тундра ********** это отстой и диктовать миру и указывать не может , толко через утилизацию своих рабов гадить и кровью поливать и может в мире
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14.06.2020 22:51 Ответить
Плужник, что сказать то хотела?
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14.06.2020 22:58 Ответить
О, пошли ценности либеральные. Пусть берут, пусть выдают. Пора давно уже подвести черту, пора давно всё ставить на свои места. Кто есть кто, кто с нами---остальные против нас значит. Пусть едут туда куда паспорт дали. Это в конце концов право каждого. Гражданство украинское сразу лишать таким автоматически. Думаю это устроит многих там и тем более нас здесь. Сколько можно ламать комедь?!
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14.06.2020 22:41 Ответить
Наявність російського паспорта є підставою для припинення соціальних виплат і конфіскації приватної власності на території України.
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14.06.2020 22:42 Ответить
нє. Для соцвиплат вони притримали український паспорт, а для власності (приватна власність - це як масло масляне) підійде навіть пачпорт Бурунді
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14.06.2020 22:47 Ответить
Верховна Зрада має зробити, щоб було саме так. Де Закон про калоборантів ?
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14.06.2020 23:03 Ответить
Наявність російського паспорта є підставою для припинення соціальних виплат і конфіскації приватної власності на території України.
Можно ссылку на закон? Или это проект будущего закона?
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14.06.2020 23:01 Ответить
НА роССии паспорта раздают всем желающим , мухасранские бабы-алкаголички ражать не хатят, а границы "магучай маськовии" ахранять некаму.
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14.06.2020 22:42 Ответить
Прошло 366 лет, а Украину по прежнему рвут на части. Независимость-опять зависимость, просто тошнит от этого уже.
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14.06.2020 22:45 Ответить
У людей враги лучше, чем у нас, так называемые, "братья"
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14.06.2020 22:48 Ответить
Грузинський історик, професор Олег Панфілов відзначає: «Росія - це штучна держава, яка була створена в результаті окупації і завойовницьких воєн за останні 300 років, не більше, яка на величезній території насильно об'єднує народи, нічим абсолютно не пов'язані. Наприклад, що може пов'язувати чукчу і чеченця? Ні культура, ні історія, ні антропологічний тип, ні клімат - нічого абсолютно».
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14.06.2020 22:47 Ответить
климат на изгойке везде гавно, такой же как и племена ее населяющие.
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14.06.2020 22:53 Ответить
Кто-то берет его из соображений бытового удобства - уехать, пересечь границу, какие-то выплаты получить. Источник: https://censor.net/n3201931
Министр знает что житель ОРДЛО с российским паспортом ни на какие общероссийские выплаты не подпадает, но для внесения разнообразия и сгущения красок внёс этот оборот в свою речь. ......Хотя это зелёная власть - может и не знает.
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14.06.2020 22:58 Ответить
Подпадает, если пропишется в России!
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14.06.2020 23:01 Ответить
житель ОРДЛО с российским паспортом ни на какие общероссийские выплаты не подпадает,
Если зарегистрируется (пропишется) в России, кем он будет? Правильно. Россиянином.
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14.06.2020 23:21 Ответить
Из - за отсутствия у жителя Ордло в российском паспорте регистрации (прописки) они должны предъявлять российский и их лднровский.
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14.06.2020 23:27 Ответить
Встречаются женщины, которые ни разу в жизни не изменяли своим мужьям, но не бывает таких, которые сделали это лишь единожды. То же самое и у предателей...
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14.06.2020 23:03 Ответить
.
канешна канешна - "да какая разница"
та и Рассейская оккупация и Крыма и Донбасса с точки зрения международного права - грубое нарушение. Следовательно - никакого значения не имеет.

Так шо - фсё в поряде. Зебыдло может быть довольно.

Какая же это мразь - зе-гниды с зе-баранами...
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14.06.2020 23:07 Ответить
Новый министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко признал, что его телеканал "1+1" в ходе президентских выборов выпустил фейковый сюжет об одном из кандидатов - Петре Порошенко. Речь о программе, где утверждалось о якобы причастности экс-президента к заказным убийствам, в том числе, к смерти своего брата. Объяснился по поводу этого сюжета Ткаченко в интервью hromadske.
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/culture/209459_1592140361
Теперь понятно как зелёные пришли к власти?!
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14.06.2020 23:10 Ответить
цікаво, а мадярські паспорти на Закарпатті теж фількіна грамота? а румунські на Буковині?
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14.06.2020 23:21 Ответить
#Путин объявил, что #Россия выходит из пандемии #коронавируса с минимальными потерями. А в США, по его словам, все очень плохо.

В чем секрет такого успеха России? - спросите вы.

А секрет очень прост - считать надо уметь 🤣
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14.06.2020 23:27 Ответить
Терорист робить із заручниками все,що хоче.Але є одне "але"-де існує закон (https://fakty.com.ua/ru/svit/svitovi-novyny/20190126-avstrijtsi-daly-14-rokiv-v-yaznytsi-za-zaklyk-vvesty-rosijski-vijska/)-туди терорист так нагле не полізе.
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14.06.2020 23:40 Ответить
Удивительно легкомысленное мнение министра иностранных дел. Выдача российских паспортов в таких огромных масштабах -это серьезная угроза Украине и ее суверенитету. Уже осенью эти люди с российскими паспортами будут широко использоваться РФ в выборах для успешного голосования за российских марионеток в местных органах власти Украины. Надо понять простую истину - люди с российскими паспортами уже не украинские граждане и все они будут готовы предпринимать против Украины определенные действия по указке российских спецслужб в базе которых они уже будут находиться.
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14.06.2020 23:51 Ответить
Мешканці Італії, де у скандального рупора Кремля є маєток на озері Комо, звернулися до глави МВС країни Лучані Ламорджезе з петицією, в якій просять заборонити Соловйову в'їзд на територію держави.
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14.06.2020 23:58 Ответить
Ничего страшного у меня три гражданства. Ничего не мешает. Свобода должна быть. А то ввели одно гражданство для населения нищего. Богатые много чего имеют и все молчат.
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15.06.2020 00:44 Ответить
да пусть выдают потом по этим паспортам и депортировать на роиссю
конечно тех которых уничтожать вроде как не за что, а непосредственных и плмогающих рашистам казнить
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15.06.2020 01:12 Ответить
Тут и вина нашей власти.Если бы вначале власть озвучила требования,что если получаеш мордорский паспорт,онулируется пропуск на КПП и прекращается начисление пенсий и соцвыплат,то даже под автоматами никто бы не пошел получать эти паспорта.
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15.06.2020 01:53 Ответить
Навіщо їм хотіти повернення України, якщо у них уже є російський паспорт? Дурницю поросказував цей кулеба.
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15.06.2020 06:14 Ответить
Це він так вважає з точки зору права. А з точки зору моралі?
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15.06.2020 06:17 Ответить
это он так себя успокаивает
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15.06.2020 06:31 Ответить
Це взагалі не питання: маєш 2 або більше громадянства - не манш права голосу на виборах крапка.
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15.06.2020 07:23 Ответить
Соррі, албанський переклад(((
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15.06.2020 07:24 Ответить
Де право, а де кульоба...
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15.06.2020 07:26 Ответить
Это ж надо было в 2014 году устроить "котовасию с референдумом", чтобы получить юридически ничтожную бумажку эрефии! Что вам, скотофагам, не хватало? Как тому волку из анекдота шоу захотелось?
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15.06.2020 08:31 Ответить
Если это бумажки - о чем речь? Не обращаем на это внимание.
К стати, когда получают Панамское, Полинезийское ... гражданство сообщается в Украину, что наш гражданин стал гражданином другой страны?
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15.06.2020 09:40 Ответить
Власть и ее министры абсолютно забыли,что Украина воюет и речь идет немного немало о самом существовании украинского государства, которое РФ хочет стереть с карты мира. РФ, в отличие от Украины воюет любыми способами, любыми средствами. в том числе и с помощью выдачи паспортов. Кто сомневается в возможностях российских спецслужб пусть вспомнит 2014г., когда организовано на украинскую землю вторглись десятки тысяч граждан России (боевики,"митингующие", "массовка", диверсанты, агенты, военнослужащие регулярной армии РФ и т.д.). 5-я колонна РФ окопавшаяся в ВР и в руководстве страны готовят сдачу Украины путем принятия и подготовки к принятию законов о двойном гражданстве, о том,что суды не несут ответственности за неправосудные решения и т.д. Если мы не будем сопротивляться этому, такой страны,как Украина не будет.
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15.06.2020 12:19 Ответить
Чому ж? Тепер можна розглядати кожного отримавшого такий пачпорт, як кацапського агента.
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15.06.2020 12:27 Ответить
Эти никчемные бумажки можно выгодно использовать против их держателей. Например, (из недавнего) такие граждане не имеют право голосовать на выборах в Украине (или её представлять).
А если Кулеба такой умный, нужно его назначить руководителем процесса верификации лояльных к Украине граждан. А то потом будет рассказывать, что его идею исковеркали исполнители.
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16.06.2020 14:19 Ответить
 
 