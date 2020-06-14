Потерявшаяся во время ультрамарафона под Одессой спортсменка Екатерина Катющева умерла от инсульта, - пресс-секретарь ОГА Соколов

Днем 13 июня Екатерина Катющева отстала от группы ультрамарафонцев на территории Куяльницкого лимана под Одессой. Позже ее разыскали. Спортсменка получила тепловой удар и потеряла сознание.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции области, к правоохранителям марафонцы обратились вечером 13 июня. До этого девушку пытались найти своими силами.

Поисковые мероприятия продолжались до ночи. Спортсменку нашли возле водоема без сознания и доставили в медицинское учреждение. "Оказалось, что спортсменка сначала получила тепловой удар, а затем, пролежав до ночи, - переохлаждение", - отмечается в сообщении.

Вечером 14 июня пресс-секретарь Одесской облгосадминистрации Денис Соколов написал в Facebook, что Екатерина Катющева умерла в больнице.

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"К сожалению, 10 минут назад Катя ушла из жизни. Инсульт. Врачи областной больницы сделали все, что могли. Вы сами понимаете, что такое 8 часов без сознания в пустыне при температуре под 40 градусов. Очень больно", - отметил он.