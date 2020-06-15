Суд примет решение о мере пресечения для фигуранта дела о взятке для НАБУ и САП Ильяшенко до утра 15 июня

Меру пресечения для отстраненного от должности первого заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве Николая Ильяшенко ВАКС изберет до 9:30 15 июня.

Об этом сообщила в воскресенье поздно вечером судья по делу перед тем, как уйти в совещательную комнату, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

В ходе заседания, которое транслировал ВАКС, сторона защиты просила не применять к Ильяшенко ни одну из мер, которые предусматривают пребывание под стражей. Сам Ильяшенко сказал, что не собирается скрываться и попросил не применять к нему арест, не назначать залог, как настаивал прокурор, а попросил о круглосуточном домашнем аресте.

Напомним, САП и НАБУ сообщили, что бывший высокопоставленный чиновник и его "правая рука", чиновник Управления ГФС в Киеве, пытались дать взятку руководителям САП и НАБУ. Экс-чиновник рассчитывал, что за $6 млн правоохранители закроют дела по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества) и ч. 3 ст. 209 (отмывание денежных средств, добытых преступным путем) Уголовного кодекса.

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По данным Лещенко, взятку пытался дать бывший министр экологии Николай Злочевский, фигурант дела относительно "Бурисмы" (Burisma Holdings).

14 июня фигуранта дела Николая Ильяшенко отстранили от должности первого заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве

ВАКС арестовал на 60 суток, до 10 августа, с возможностью внесения залога в 40,3 миллиона гривен Андрея Кичу, которого называют директором по правовым вопросам газодобывающей компании "Бурисма", владельцем и руководителем которой является экс-министр экологии времен президентства Виктора Януковича Николай Злочевский.

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