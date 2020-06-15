Иран все еще не взял на себя международную правовую ответственность за катастрофу самолета МАУ, - Енин

В связи с отсутствием политической воли Иран затягивает передачу черных ящиков с украинского самолета, который был сбит в Тегеране в январе этого года.

Об этом заместитель главы МИД Евгений Енин рассказал в эфире канала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ.

"Есть несколько параллельных треков вокруг указанной катастрофы. Первый - это техническое расследование, которое происходит на базе 13 приложения Чикагской конвенции. В этом случае Иран, у которого нет сертифицированного оборудования, должен незамедлительно и безусловно передать указанные бортовые самописцы для расшифровки любой третьей стране. У украинской стороны нет таких средств, поэтому она инициировала переговоры с французской стороной. Уже есть предварительное согласие французской стороны такую ​​расшифровку провести. На сегодняшний день нет никаких предпосылок для дальнейшего откладывания расшифровки указанных самописцев. На сегодня единственной преградой для передачи ящиков для расшифровки является отсутствие политической воли Ирана", - сказал он.

Также Иран, по словам Енина, отказывается отвечать и на другие вопросы.

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"Второй трек - это уголовное расследование. Оно может происходить в двух разных форматах. Первое - это обмен запросами о международной правовой помощи. Второй формат - это совместная следственная группа. Украинская сторона несколько раз направляла запросы о международной правовой помощи в иранской стороны - никакого содержательного ответа нами не получено", - рассказал он.

Енин отметил, что Иран признал, что пассажирский самолет авиакомпании МАУ был сбит их ракетой, однако до сих пор не взял на себя международную ответственность за катастрофу.

"Мы вынуждены пользоваться расплывчатыми формулировками Тегерана, в которых утверждается, что самолет сбит иранской военной ракетой. Однако на сегодня говорить, что Иран взял на себя международную правовую ответственность за сбитие "Боинга" не приходится. Иранская сторона всячески пытается доказать факт, что катастрофа произошла вследствие человеческой ошибки", - заявил замминистра.

При этом, по словам Енин, Украина настаивает, что говорить о причинах крушения самолета можно будет только после завершения расследования.

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"Мы считаем, что телегу нельзя ставить перед лошадьми и, соответственно, говорить о причине можно будет только после того, как будет полностью завершено как техническое, так и уголовное расследование и будут прояснены абсолютно все обстоятельства указанной трагедии", - резюмировал дипломат.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Позже стало известно, что Иран решил не передавать Украине самописцы сбитого авиалайнера МАУ. МИД вызвал посла Моради. Посол Ирана заявил, что сообщения о том, что Иран не хочет отдавать Украине черные ящики самолета "МАУ", не соответствуют официальной позиции Тегерана.

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6 июня заместитель министра иностранных дел по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд заявил, что дело о сбитом в январе 2020 года под Тегераном самолете Международных авиалиний Украины почти закончено.

По итогам общения с Бахарвандом 10 июня посол Украины Сергей Бурдиляк заявил, что в ближайшее время в Украину может приехать делегация из Ирана.