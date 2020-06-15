Враг за сутки 15 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, ранен один украинский воин, ликвидирован наемник РФ, - штаб

За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, агрессор обстрелял позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

"Подразделения Объединенных сил, применив штатное вооружение, своевременно реагировали на вражеские провокации и прицельным огнем по позициям захватчиков подавили их вооруженную активность", - сказано в сообщении.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник утром и в вечернее время пять раз совершил обстрелы по оборонным укреплениям ВСУ вблизи Луганского, применив при этом минометы калибра 120 мм, вооружение БМП, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы. Неподалеку от населенных пунктов Орехово и Травневе, а также дважды возле Хутора Вильный оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" по два раза опорные пункты украинских защитников вблизи Авдеевки и Каменки агрессор обстрелял из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Также из станковых и ручных противотанковых гранатометов захватчики вели огонь неподалеку от Марьинки, а по защитникам Песков задействовали снайперское оружие.

"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Наши защитники для прекращения враждебной активности в ответ решительно применили дежурные огневые средства. По данным разведки, 14 июня украинские воины уничтожили одного российского наемника", - сообщили в штабе.

Вместе с тем, по данным пресс-центра ОС, с начала текущих суток оккупационные войска активности не проявляли, потерь среди украинских защитников нет. Ситуация в районе проведения операции надежно контролируется Объединенными силами.



