За последние двое суток у 126 закарпатцев подтвержден COVID-19. Это новый антирекорд, - ОГА

За последние двое суток у 126 закарпатцев подтвержден COVID-19 методом ПЦР. Это антирекорд коронавирусной статистики на Закарпатье.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Закарпатской ОГА в Fcebook.

По данным ведомства, преимущественно болеют те, кто пренебрегает карантинными ограничениями: участвуют в массовых мероприятиях, не соблюдают социальной дистанции, режима ношения маски и т.д.

Так крупнейшим центром вспышки коронавируса в области на сегодняшний день является село Стройное Свалявского района. Здесь за последнюю неделю у 36 жителей обнаружена осложненная форма коронавируса в виде пневмонии - воспаления легких.

Немало больных коронавирусом и в Иршаском районе в селах Заречье и Кушниця.

В селе Люта Великоберезнянского района заболели более десяти работников швейного цеха.

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14 июня региональный штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации провел совещание, на котором было решено усилить контроль за выполнением противоэпидемических мероприятий в области.

1. Полицейские должны усилить контроль за:

- соблюдением гражданами социальной дистанции, ношением масок в общественных местах

- соблюдением перевозчиками требований по количеству пассажиров - в общественном транспорте могут ехать только пассажиры, которые сидят и в защитных масках

- обеспечить привлечение к ответственности тех, кто находится в общественных местах без средств защиты, а также водителей общественного транспорта, которые нарушают карантинные требования

- продолжить контроль за соблюдением гражданами самоизоляции.

2. Госпотребслужба в Закарпатской области должна обеспечить контроль за соблюдением санитарного законодательства на объектах надзора, в частности рынках и магазинах.

3. Всем контролирующим службам не допускать формального подхода по осуществлению контроля за соблюдением противоэпидемических мероприятий во время карантина. Не ограничиваться разъяснительной работой и проведением профилактических бесед.

4. При обнаружении грубого нарушения санитарных и противоэпидемических требований - оперативно принимать определенные действующим законодательством меры административного воздействия, то есть составлять протоколы и налагать штрафы.

5. Местным органам власти усилить контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий.

- Возобновить практику проведения рейдов по соблюдению гражданами требований по самоизоляции, а также мониторинга соблюдения субъектами хозяйствования противоэпидемических требований.

- Проведение дезинфекционных мероприятий.

6. Обратить внимание председателей сельских советов, ОТГ, руководителей религиозных общин и субъектов хозяйствования относительно личной ответственности за непринятие мер по пресечению проведения массовых собраний во время свадеб, проведения захоронений, других религиозных мероприятий.

7. Обратить внимание руководителей государственных органов, учреждений пенсионного фонда, центров предоставления административных услуг, банковских учреждений и т.д., осуществляющих прием посетителей на необходимость:

- соблюдения социальной дистанции (1,5 метра)

- нанесения соответствующей маркировки для обеспечения соблюдения дистанции

- ограничения пребывания в помещении одновременно большого количества людей (не более 10)

- использование средств индивидуальной защиты и тому подобное.

Как сообщалось, по состоянию на 14 июня в Украине лабораторно подтверждено 31 154 случая COVID-19, в том числе 648 – за последние сутки.



