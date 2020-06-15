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Немчинов о программе деятельности Кабмина: Документ содержит несколько десятков страниц и структурирован по каждому министерству

Немчинов о программе деятельности Кабмина: Документ содержит несколько десятков страниц и структурирован по каждому министерству

Программа деятельности Кабмина уже насчитывает несколько десятков страниц и структурирована по каждому министерству.

Как нформирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду", об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире телеканала "Украина 24".

"Сейчас документ содержит несколько десятков страниц. Он структурирован по каждому министерству. Фактически, мы объединили часть, которая дает определенные указатели, и учитывает то, что было в программе президента Зеленского и политической партии "Слуга народа".

Немчинов напомнил, что первая редакция Программы, которая провалилась в Раде, вносилась в парламент "с колен" из-за пандемии коронавируса.

Министр также утверждает, что во второй редакции правительство пыталось учесть много предложений, которые поступали во время обсуждений предыдущей версии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новую Программу действий правительства рассмотрят на следующей неделе, - Разумков

Напомним, 4 июня Рада поддержала решение об отправке на доработку Программы деятельности правительства Дениса Шмыгаля. Тогдашняя версия документа остро раскритиковали нардепы. Планировалось, что парламент может рассмотреть вторую редакцию Программы на заседании 18 июня.

Законодательство Украины определяет, что Программа деятельности правительства подается в Верховную Раду премьер-министром в течение одного месяца со дня формирования правительства.

Одобренной она считается в случае, если за нее проголосовало большинство от конституционного состава парламента. Также Рада может предоставить возможность правительству доработать Программу и рассмотреть ее повторно не позднее чем через 15 дней после такого решения.

Кабмин (14026) Шмыгаль Денис (2683) Немчинов Олег (171)


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Топ комментарии
+1
да..КАБМИН ПРОДАЕТ СВОЮ ПРОГРАММУ ДЕПУТАТАМ....ни фига се...шо они ещевыдумали на нашу голаву...это шобы на 1000 грн низя было ничего купить...нуссуки шоли
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15.06.2020 08:27
+1
Тысяча гривен для этих писателей - не деньги.
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15.06.2020 08:42
+1
Все застопорилося тому що воно на самоізоляції чи то особливому режимі
Немчінов про програму діяльності Кабміну: Документ містить кілька десятків сторінок і структурований за кожним міністерством - Цензор.НЕТ 3950
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15.06.2020 08:48
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несколько десятков страниц - ай-яй-яй как подробно...
и вместо экономического обоснование - сказки и хотелки зели? тады ой
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15.06.2020 07:49 Ответить
Тобто, другий уряд Бубачки працював без чіткої програми дій, як і сам нелох оманський.
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15.06.2020 07:52 Ответить
программа у них простейшая - в турборежиме провести определенные законы, и пока эти пудрят мозги престановкой кроватей, рубить бабло...
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15.06.2020 07:56 Ответить
Дрочить далі, зберіть їх в Карпатах на навчання. Реформатори-аматори, мля(((
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15.06.2020 08:10 Ответить
Контора пишет. Не бесплатно, правда.
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15.06.2020 08:18 Ответить
да..КАБМИН ПРОДАЕТ СВОЮ ПРОГРАММУ ДЕПУТАТАМ....ни фига се...шо они ещевыдумали на нашу голаву...это шобы на 1000 грн низя было ничего купить...нуссуки шоли
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15.06.2020 08:27 Ответить
Тысяча гривен для этих писателей - не деньги.
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15.06.2020 08:42 Ответить
Все застопорилося тому що воно на самоізоляції чи то особливому режимі
Немчінов про програму діяльності Кабміну: Документ містить кілька десятків сторінок і структурований за кожним міністерством - Цензор.НЕТ 3950
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15.06.2020 08:48 Ответить
Очередная говорящая жопа.....сколько можно уродов назначать на гос должности?
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15.06.2020 08:57 Ответить
https://vesti.ua/strana/za-dolgi-po-kommunalke-hotyat-lishat-voditelskih-prav-i-zarplaty Должников за коммуналку хотят лишить права управлять транспортными средствами, выезжать за границу, пользоваться оружием и даже ходить на охоту. В то же время долги предлагают автоматически взыскивать с зарплаты или за счет имущества, в том числе автомобилей и жилья. А чтобы взыскивать долги было проще, документом ликвидируется необходимость оплаты судебного сбора при подаче исков о взыскании долгов. Соответствующий законопроект в ВР зарегистрировали представители "Слуги народа". - этот закон "слуги народа" для олигархов придумали, это у олигархов доходы ниже прожиточного минимума и им нечем за коммуналку платить.
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15.06.2020 09:19 Ответить
Да у этого немчинова на морде написано ...что он вор...и клейма негде уже ставить...
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15.06.2020 09:32 Ответить
 
 