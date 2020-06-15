Немчинов о программе деятельности Кабмина: Документ содержит несколько десятков страниц и структурирован по каждому министерству

Программа деятельности Кабмина уже насчитывает несколько десятков страниц и структурирована по каждому министерству.

Как нформирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду", об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире телеканала "Украина 24".

"Сейчас документ содержит несколько десятков страниц. Он структурирован по каждому министерству. Фактически, мы объединили часть, которая дает определенные указатели, и учитывает то, что было в программе президента Зеленского и политической партии "Слуга народа".

Немчинов напомнил, что первая редакция Программы, которая провалилась в Раде, вносилась в парламент "с колен" из-за пандемии коронавируса.

Министр также утверждает, что во второй редакции правительство пыталось учесть много предложений, которые поступали во время обсуждений предыдущей версии.

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Напомним, 4 июня Рада поддержала решение об отправке на доработку Программы деятельности правительства Дениса Шмыгаля. Тогдашняя версия документа остро раскритиковали нардепы. Планировалось, что парламент может рассмотреть вторую редакцию Программы на заседании 18 июня.

Законодательство Украины определяет, что Программа деятельности правительства подается в Верховную Раду премьер-министром в течение одного месяца со дня формирования правительства.

Одобренной она считается в случае, если за нее проголосовало большинство от конституционного состава парламента. Также Рада может предоставить возможность правительству доработать Программу и рассмотреть ее повторно не позднее чем через 15 дней после такого решения.