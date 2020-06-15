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Новости Коронавирус и карантин
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На Ривненщине за сутки выявили 76 новых случаев COVID-19, всего - 2448, из них 47 летальных, - ОГА. ИНФОГРАФИКА

На Ривненщине за сутки выявили 76 новых случаев COVID-19, всего - 2448, из них 47 летальных, - ОГА. ИНФОГРАФИКА

В Ривненской области за минувшие сутки, 14 июня, подтвердили 76 новых случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил председатель Ривненской облгосадминистрации Виталий Коваль в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на утро воскресенья 14 июня на Ривненщине зарегистрированы 20 новых случаев заболевания COVID-19. По состоянию на вечер воскресенья 14 июня на Ривненщине зарегистрированы 56 новых случаев заболевания COVID-19", - рассказал Коваль.

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По его словам, новым больным от 4 до 73 лет.

Всего в области зарегистрированы 2448 случаев заболевания COVID-19.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, 47 случаев летальных. Преодолели COVID-19 - 1303 человека.

В работе лабораторий области остаются 143 образца.

На Ривненщине за сутки выявили 76 новых случаев COVID-19, всего - 2448, из них 47 летальных, - ОГА 01
На Ривненщине за сутки выявили 76 новых случаев COVID-19, всего - 2448, из них 47 летальных, - ОГА 02
На Ривненщине за сутки выявили 76 новых случаев COVID-19, всего - 2448, из них 47 летальных, - ОГА 03
На Ривненщине за сутки выявили 76 новых случаев COVID-19, всего - 2448, из них 47 летальных, - ОГА 04

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карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Ровенская область (1233)


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И янтарь не помог. Может хоть похоронят их всех на скотомогильнике?
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15.06.2020 08:39 Ответить
47 смертей за 3 місяці супер пандемії😆😁 так страшно) особливо якщо врахувати що це смерті не від вірусу, а від онкологій, інфарктів і пневмоній які існували і до 2020 року.
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15.06.2020 08:57 Ответить
- Ванька, ты опять нажрался?!...
- А я не просто пью… Я противоборствую с коронавирусом…
- Это как?!...
- Англичане определили, что короновирус погибает в течение минуты, при обработке спиртовым антисептиком… Вот я организм и обрабатываю…
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15.06.2020 09:05 Ответить
 
 