На Ривненщине за сутки выявили 76 новых случаев COVID-19, всего - 2448, из них 47 летальных, - ОГА. ИНФОГРАФИКА

В Ривненской области за минувшие сутки, 14 июня, подтвердили 76 новых случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил председатель Ривненской облгосадминистрации Виталий Коваль в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на утро воскресенья 14 июня на Ривненщине зарегистрированы 20 новых случаев заболевания COVID-19. По состоянию на вечер воскресенья 14 июня на Ривненщине зарегистрированы 56 новых случаев заболевания COVID-19", - рассказал Коваль.

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По его словам, новым больным от 4 до 73 лет.

Всего в области зарегистрированы 2448 случаев заболевания COVID-19.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, 47 случаев летальных. Преодолели COVID-19 - 1303 человека.

В работе лабораторий области остаются 143 образца.







