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На Ривненщине за сутки выявили 76 новых случаев COVID-19, всего - 2448, из них 47 летальных, - ОГА. ИНФОГРАФИКА
В Ривненской области за минувшие сутки, 14 июня, подтвердили 76 новых случаев коронавирусной инфекции.
Об этом сообщил председатель Ривненской облгосадминистрации Виталий Коваль в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"По состоянию на утро воскресенья 14 июня на Ривненщине зарегистрированы 20 новых случаев заболевания COVID-19. По состоянию на вечер воскресенья 14 июня на Ривненщине зарегистрированы 56 новых случаев заболевания COVID-19", - рассказал Коваль.
По его словам, новым больным от 4 до 73 лет.
Всего в области зарегистрированы 2448 случаев заболевания COVID-19.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, 47 случаев летальных. Преодолели COVID-19 - 1303 человека.
В работе лабораторий области остаются 143 образца.
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- А я не просто пью… Я противоборствую с коронавирусом…
- Это как?!...
- Англичане определили, что короновирус погибает в течение минуты, при обработке спиртовым антисептиком… Вот я организм и обрабатываю…