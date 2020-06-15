COVID-19: в мире заболели почти 8 млн человек, больше всего в США, РФ, Бразилии и Индии. Число жертв достигло 435,5 тыс.

По состоянию на утро 15 июня в мире зарегистрировали 7,99 млн случаев инфицирования COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 7 995 877 случаев инфицирования и 435 598 смертей из-за коронавируса.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 117 858 (+ 331 за сутки), заболевших - 2 162 228 (+ 20 004 за сутки).

На втором месте по количеству заболевших находится Бразилия - 867 882 инфицированных (+ 17 086 за сутки) и 43 389 (+ 598 за сутки) летальных случаев.

Россия занимает третье место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже 528 964 человек (+ 8 835 за сутки), количество смертей - 6 948 (+ 119 за сутки).

Индия опередила Великобританию по числу заболевших: 333 008 (+ 11 382 за сутки), 9 520 летальных случаев (+ 321 за сутки).

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В Великобритании – 295 889 заболевших (+ 1 514 за сутки), умерли 41 698 пациентов (+ 36).

В Испании зарегистрировали 291 008 (+ 323 за сутки) пациентов, умерли 27 136. За последние сутки летальных случаев в стране не зафиксировано.

В Италии зафиксировали COVID-19 у 236 989 (+ 338) человек. Умерли 34 345 (+ 44) человек.

Как сообщалось, по состоянию на 14 июня в Украине лабораторно подтверждено 31 154 случая COVID-19, в том числе 648 – за последние сутки.