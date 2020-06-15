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Новости Коронавирус и карантин
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COVID-19: в мире заболели почти 8 млн человек, больше всего в США, РФ, Бразилии и Индии. Число жертв достигло 435,5 тыс.

COVID-19: в мире заболели почти 8 млн человек, больше всего в США, РФ, Бразилии и Индии. Число жертв достигло 435,5 тыс.

По состоянию на утро 15 июня в мире зарегистрировали 7,99 млн случаев инфицирования COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 7 995 877 случаев инфицирования и 435 598 смертей из-за коронавируса.

COVID-19: в мире заболели почти 8 млн человек, больше всего в США, РФ, Бразилии и Индии. Число жертв достигло 435,5 тыс. 01

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 117 858 (+ 331 за сутки), заболевших - 2 162 228 (+ 20 004 за сутки).

На втором месте по количеству заболевших находится Бразилия - 867 882 инфицированных (+ 17 086 за сутки) и 43 389 (+ 598 за сутки) летальных случаев.

Россия занимает третье место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже 528 964 человек (+ 8 835 за сутки), количество смертей - 6 948 (+ 119 за сутки).

Индия опередила Великобританию по числу заболевших: 333 008 (+ 11 382 за сутки), 9 520  летальных случаев (+ 321 за сутки).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киев и десять областей не готовы к ослаблению карантина, - Минздрав

В Великобритании – 295 889 заболевших (+ 1 514 за сутки), умерли 41 698 пациентов (+ 36).

В Испании зарегистрировали 291 008 (+ 323 за сутки) пациентов, умерли 27 136. За последние сутки летальных случаев в стране не зафиксировано.

В Италии зафиксировали COVID-19 у 236 989 (+ 338) человек. Умерли 34 345 (+ 44) человек.

COVID-19: в мире заболели почти 8 млн человек, больше всего в США, РФ, Бразилии и Индии. Число жертв достигло 435,5 тыс. 02

Как сообщалось, по состоянию на 14 июня в Украине лабораторно подтверждено 31 154 случая COVID-19, в том числе 648 – за последние сутки.

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
расия всегда мечтала догнать США. мечты сбываются?
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15.06.2020 08:38
+2
Все адекватные давно поняли, что это глобальный розводняк и не больше. Наука и медецина послана нах.. на арену вышли манипуляция и пропаганда от СМИ и проплаченых экспертов. Деньги правят миром.
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15.06.2020 08:52
+2
если бы психозным можно было что-то вот так просто взять и объяснить, они бы не были психозными. больные они. у них два универсальных аргумента:
1 надень шапочку из фольги
2 сгинь тролль кацапский
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15.06.2020 09:12
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расия всегда мечтала догнать США. мечты сбываются?
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15.06.2020 08:38 Ответить
Винахідник ПЛР, Лауреат Нобелівської премії по хімії 1993 року Карі Мюлліс (Kary Mullis), наголошував, що ПЛР не може використовуватись для визначення інфекційних хвороб. Ним можна досліджувати тільки генетичний матеріал.
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15.06.2020 08:41 Ответить
Метод создан и применяется для определения ГМО продуктов. Что определяет метод при диагностики вирусов - неизвестно. Похоже он определяет короновирус, но это не обязательно КОВИД-19, это может быть любя ротовирусная инфекция, которой мы можем переболеть и зная этого.
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15.06.2020 08:47 Ответить
Обьясни коронапсихозным, что это глобальная афера
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15.06.2020 08:50 Ответить
если бы психозным можно было что-то вот так просто взять и объяснить, они бы не были психозными. больные они. у них два универсальных аргумента:
1 надень шапочку из фольги
2 сгинь тролль кацапский
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15.06.2020 09:12 Ответить
Корон, вызывающих ОРВИ, тоже достаточно.
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15.06.2020 10:12 Ответить
Смертність реально знижується. Це добре. За рік-два ковід не вбиватиме, а викликатиме лише соплі. І справді- сенс вірусу вбивати свого носія?
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15.06.2020 08:41 Ответить
Этот вирус напоминает Спид, человек умирает не от него а от других болезней.
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15.06.2020 08:49 Ответить
В США выставлен рекордный счет за лечение от Ковид, сумма счета за 62 дня проведенных в больнице составила 1,1 миллиона баксов.
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15.06.2020 08:43 Ответить
Там наверняка большую часть покроет страховка, но все равно сумма впечатляет конечно.
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15.06.2020 08:46 Ответить
1,1 миллион долларов покроет страховка? Вы вообще знаете что такое страховка?
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15.06.2020 09:06 Ответить
Ахаха. Наверно у них в больнице золотой унитаз. А по утрам кормят золотыми батонами.
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15.06.2020 09:08 Ответить
К сожаления в достоверность этих цифр нам остается только верить. Проверить это мы никак не можем, а значит мы просто должны это принять к сведению. Делать выводы по этим цифрам ельзя.
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15.06.2020 08:48 Ответить
Все адекватные давно поняли, что это глобальный розводняк и не больше. Наука и медецина послана нах.. на арену вышли манипуляция и пропаганда от СМИ и проплаченых экспертов. Деньги правят миром.
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15.06.2020 08:52 Ответить
медецина... Де таку тупу ботню набирають?
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15.06.2020 10:01 Ответить
Медицина просто стала доходным бизнесом, отсюда и разгон страшилок их штатными ботами.
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15.06.2020 16:09 Ответить
Мэра Киева Виталия Кличко уличили в нарушении карантина Его заметили в одном из киевских ресторанов после 22.00, что считается нарушением ограничительных мер введенных в связи с пандемией.
Мэра Киева Виталия Кличко заметили в ресторане украинской столицы после 22.00, что считается нарушением ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронавируса. Об этом в воскресенье, 14 июня, сообщил https://www.unian.net/politics/hvatit-shastat-klichko-poymali-na-narushenii-karantina-novosti-kieva-11035517.html УНИАН COVID-19: у світі захворіли майже 8 млн осіб, найбільше у США, РФ, Бразилії та Індії. Кількість жертв сягнула 435,5 тис. - Цензор.НЕТ 9339
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15.06.2020 08:50 Ответить
В 22:00 "вирус" выходит на охоту 😁😆
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15.06.2020 08:54 Ответить


Современной китайской наукой еще в позапрошлом веке было установлено, что после 22-00 короновирус наиболее активен. Ночью иммунитет спит и КОВИД-19 этим пользуется. )))
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15.06.2020 09:09 Ответить
об этом ещё Конфуций писал... честно-честно!
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15.06.2020 09:14 Ответить
Странно, а плешивое ***** кукарекает из бункера о полной пабеде над коронавирусом😂
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15.06.2020 08:54 Ответить
 
 