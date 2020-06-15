За сутки на Львовщине выявили 136 новых случаев COVID-19, всего 2933 инфицированных и 96 умерших, - горсовет
По состоянию на утро 15 июня во Львове и Львовской области подтверждены 2933 случаев инфицирования коронавирусом, из них 96 - летальные.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета.
По данным ведомства, в общем коронавирусная инфекция обнаружена у 2933 человек, 96 человек умерли. 632 пациента выздоровели.
По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры в городе провели 668 ПЦР-тестов, из которых 136 - положительные (из них - 86 это жители Львова).
Всего за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 5409 человек, госпитализированы - 864, на амбулаторном лечении - 4545 человек, выписаны - 673 человека. Сейчас в больнице находится 191 человек, из них в реанимации - 8 человек, на аппарате ИВЛ - 1 человек.
Как сообщалось, по состоянию на 14 июня в Украине лабораторно подтверждено 31 154 случая COVID-19, в том числе 648 – за последние сутки.
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