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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки на Львовщине выявили 136 новых случаев COVID-19, всего 2933 инфицированных и 96 умерших, - горсовет

За сутки на Львовщине выявили 136 новых случаев COVID-19, всего 2933 инфицированных и 96 умерших, - горсовет

По состоянию на утро 15 июня во Львове и Львовской области подтверждены 2933 случаев инфицирования коронавирусом, из них 96 - летальные.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета.

По данным ведомства, в общем коронавирусная инфекция обнаружена у 2933 человек, 96 человек умерли. 632 пациента выздоровели.

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры в городе провели 668 ПЦР-тестов, из которых 136 - положительные (из них - 86 это жители Львова).

Всего за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 5409 человек, госпитализированы - 864, на амбулаторном лечении - 4545 человек, выписаны - 673 человека. Сейчас в больнице находится 191 человек, из них в реанимации - 8 человек, на аппарате ИВЛ - 1 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За последние двое суток у 126 закарпатцев подтвержден COVID-19. Это новый антирекорд, - ОГА

Как сообщалось, по состоянию на 14 июня в Украине лабораторно подтверждено 31 154 случая COVID-19, в том числе 648 – за последние сутки.

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Львовская область (2903)


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Страшные времена. Людям приходится мыть руки, готовить еду и общаться со своими детьми. Так может дойти и до чтения книг.
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15.06.2020 09:02 Ответить
Це так повільно підводять нас до нового антирекорду в цілому по Україні?
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15.06.2020 09:05 Ответить
зае..ли уже своей пугалкой
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15.06.2020 09:39 Ответить
Народ вже більше не залякати, він розслабився.
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15.06.2020 10:40 Ответить
 
 