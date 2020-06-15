За сутки в Украине выявлено 656 новых случаев COVID-19, умерли 12 человек, выздоровели -171, - СНБО (обновлено)
В Украине продолжают фиксировать высокое количество новых случаев заболевания COVID-19.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.
Так, по состоянию на утро понедельника было выявлено 656 инфицированных за сутки, 12 человек из числа ранее заболевших скончались, 171 выздоровел.
По данным СНБО, количество инфицированных на утро понедельника составило 31 810 человек, 14 253 выздоровели, 901 умер.
Сейчас в Украине Covid-19 болеет 16 656 человек.
Наибольшее число подтвержденных случаев заражения Covid-19 за сутки во Львовской области – 136, Закарпатской области – 48 и в Киеве - 53 случая.
Как сообщает пресс-служба Минздрава, всего проведено 497 284 тестирования методом ПЦР.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 1423 случая;
Волынская область - 1438 случаев;
Днепропетровская область - 998 случаев;
Донецкая область - 334 случая;
Житомирская область - 1087 случаев;
Закарпатская область - 1680 случаев;
Запорожская область - 529 случаев;
Ивано-Франковская область - 1766 случаев;
Кировоградская область - 586 случаев;
м. Киев - 3957 случаев;
Киевская область - 2024 случая;
Львовская область - 2933 случая;
Луганская область - 57 случаев;
Николаевская область - 321 случай;
Одесская область - 1117 случаев;
Полтавская область - 278 случаев;
Ривненская область - 2369 случаев;
Сумская область - 227 случаев;
Тернопольская область - 1467 случаев;
Харьковская область - 1542 случая;
Херсонская область - 183 случая;
Хмельницкая область - 559 случаев;
Черновицкая область - 3959 случаев;
Черкасская область - 552 случая;
Черниговская область - 424 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 15 июня 2020 в Центр поступило 753 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 72 129 сообщений о подозрении на COVID-19.
Как сообщалось, по состоянию на 14 июня в Украине лабораторно подтверждено 31 154 случая COVID-19, в том числе 648 – за последние сутки.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
....Во-первых - медицинское обслуживание президента Украины и членов его семьи договорно закреплено за клинической больницей "Феофания", договор с которой, как и положено обновлен на 01.01.2020 г. и предусмотрен в бюджетных расходах на содержание Президента Украины.
Там зарезервированы несколько палат со всем необходимым оборудованием и условиями, включая и изоляционный бокс для лечения инфекционных заболеваний.
Так положено и это правильно.
Вопрос состоит только в том, что никто в "Феофании" о болезни, обследовании или госпитализации Елены Зеленской слыхом не слыхивал. Как нет в учреждении документальных следов этого.
Во-вторых - если семья Зеленских проходила ПЦР-тестирование на COVID-19 то образцы должны бы обрабатываться в лабораториях ЦОЗ. Тем не менее никаких следов их анализов в ЦОЗ за последнюю неделю нет.
В-третьих, более чем странное сообщение "Зеленская находится на амбулаторном лечении".
Амбулаторное лечение инфекционных заболеваний эпидемического характера, а уж COVID-19 у жены президента и подавно, должно проводится исключительно в стационарных условиях. Это правило и ему нет исключений.
Кроме того сообщение самой Зеленской о "бессимптомном протекании болезни" - очень опасный сигнал. Обычно бессимптомное протекание заболевания характерно для людей с пониженным уровнем иммунного ответа, что чревато быстрым развитием ковидной пневмонии.
Или Зеленскую осматривали и назначали лечение, какие то шарлатаны-фотографы?
Мы уверенны, что о здоровье Елены Владимировны не стоит беспокоится, с ней все хорошо.
Зеленский бы не был Зеленским, если бы не попытался разыграть шоу на ситуации с COVID-19. Украинский народ доверчив и добросердечен. Сочувствие и добрые слова на фоне галопирующего кризиса важны для самого Зеленского.
Объявить себя больным он не рискнул, но умудрился проговориться. Очевидно опасался взрыва бурной радости в стране. Да и мало ли ... Глядишь, а президент уже объявлен ВР недееспособным и Разумков там правит бал ...
Времена нынче такие ...
Потому было решено "заболеть" Елену Владимировну. Живущий уже почти месяц на "Объекте" Зеленский мог внятно объяснить почему его нет дома, что в свете его личных проблем тоже весьма полезно.
Плюс идиллическая картина "страдающий президент" и сочувствие бот-ферм имени Федорова.
Моральность ? Шоу- это не профессия. Это состояние души.
у них свои боги
Я вам помогу.Никому не верьте и забейте бол на новости о короновирусе,ибо это лохотрон.
Уже сами немецкие врачи об этом заявили:
У Німеччині почався скандал через https://www.ichbinanderermeinung.de/Dokument93.pdf доповідь , яку зробили німецькі медики з кількох університетів на замовлення Міністерства внутрішніх справ. Експерти стверджують, що побачили глобальну фальсифікацію у пандемії коронавірусу.
Про це повідомляє http://ronpaulinstitute.org/archives/featured-articles/2020/june/01/german-official-leaks-report-denouncing-corona-as-a-global-false-alarm/ ronpaulinstitute.org .
Ось головні тези зі скандальної доповіді:
- Небезпека Covid-19 була переоцінена: ні в який момент небезпека, створена новим вірусом, не виходила за межі нормального рівня.
- Люди, які вмирають від коронавірусу, по суті, є тими, хто статистично помре в цьому році, тому що вони досягли кінця свого життя, і їх ослаблені тіла більше не можуть впоратися з будь-яким випадковим повсякденним стресом (включаючи приблизно 150 вірусів, що знаходяться нині в обігу).
- У всьому світі, протягом 3 місяців, було зареєстровано трохи понад 250 000 смертей від Covid-19, в порівнянні з 1,5 мільйонами смертей [25,100 в Німеччині] під час хвилі грипу 2017/18 за той же самий час.
- Небезпека, очевидно, не більша, ніж від багатьох інших вірусів.
- Під час коронавірусної кризи держава зарекомендувала себе, як один з найбільших виробників фейкових новин.
У доповіді основна увага приділяється "різноманітним тяжким наслідкам карантинних заходів" і міститься попередження про те, що вони є "серйозними".
Більше людей помирає через введені державою карантинні заходи, ніж вони гинуть від вірусу.
Источник: https://greenpost.press/news/pandemiya-covid-19-vyyavylasya-fejkom-i8553
Если пустить на самотёк то потянет лямов на сто погибших. В более-менее цивилизованных странах решили, что это слишком и решили бороться. В бантустанах типа Африки всем пох. Да и потеря 50млн для них некритична
А случаев, что ковид есть а на тестах его нет что-то довольно много. И есть вопросы к качеству тестов
https://hightech.plus/2020/04/28/poterya-obonyaniya--priznak-bolee-legkoi-formi-covid-19 Потеря нюха
Я не міг в це повірити і кілька разів переглядав це відео, яке вже мохом обросло на YouTube і коментувалося сотні разів. Тобто уявіть собі мільйони гектарів незаселених територій Землі, а йому вже брак повітря…
Йдемо далі… «Вакцинація від хвороб, що відбуваються в країнах третього світу, повинна бути способом зробити це».
Ви це можете зрозуміти? Вакцинація, яка має захистити від хвороб, служить для скорочення населення!! Який ще може бути більший доказ, що люба ******* вакцина є небезпечною?
Білл Гейтс
Как уменьшить численности населения? Скорочено відео (есенція) - Білл Гейтс. ВАКЦИНА ДЛЯ СОКРАЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ. Уривок відеозапису з перекладом на російську мову з виступу Білла Гейтса на конференції ТЕД (TED conference) в лютому 2010 року, де він визнає застосування вакцинації для зменшення населення на планеті на 10-15%. (Повний відеофільм TED конференції) https://www.ted.com/talks/bill_gates_innovating_to_zero - офіційний сайт TED и повний виступ Білла Гейтса.
Фонд Білла і Мелінди Гейтс вартістю 36,2 млрд. доларів, безсумнівно, є одним з провідних «благодійних» фондів в світі. За так званою «благодійністю» криється відвертий цинізм, лицемірство і нелюдськість. Засновники фонду вважають скорочення населення найкращим способом скорочення бідності в країнах третього світу!
Білл Гейтс займається примусовою вакцинацією дітей. Разом з ЮНІСЕФ та ВООЗ він вже був звинувачений у навмисній стерилізації кенійських дітей через використання прихованого антигену HCG у вакцинах проти правця.
Ймовірно, багато людей чули про зростаючі епідемії гострого млявого мієліту і паралічу дітей, які спостерігаються практично на всіх континентах. Вважається, що вони викликані не вірусом дикого поліомієліту (що було вже доведено), а іншими аналогічними ентеровірусами, особливо ентеровірусом-D68. Ці ентеровіруси завжди були присутні в навколишньому середовищі, і раніше вони зазвичай не викликали паралічу. Що викликало раптове збільшення їх патогенності? Припускається, що вірулентна форма цих вірусів походить від оральних вакцин проти поліомієліту Білла Гейтса, які цей «благодійний» мільярдер щедро роздає дітям з бідних країн Африки та Азії. Багато разів в різних країнах повідомлялося про епідемії паралічу у дітей після щеплень Гейтса, деякі навіть пред'являли йому позов, повідомляє Prof. Maria Dorota Majewska
У 2017 році Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) неохоче визнала, що глобальний вибух захворювання поліомеліту - з приводу вакцини! Найжахливіші епідемії в Конго, Афганістані та Філіппінах пов'язані з вакцинами. Насправді до 2018 року 70% глобальних випадків поліомієліту прийшло від вакцини, а не натуральної мутації. Їх раніше не існувало!
У травні 2012 року Фонд Гейтса оголосив про своє бажання залучити на «благодійність» до 2020 року аж чотири мільярди (!) доларів. Це надзвичайно велика сума, навіть для фармацевтичної промисловості.
У свою чергу, його дружина, Мелінда Гейтс бачить засіб від бідності в просуванні протизаплідних таблеток. У 2012 році вона оголосила про початок кампанії «Ні протиріччям». На її думку, контрацепція не є чимось спірним, і доступ до неї має таку ж цінність, як і доступ в лікарні або школи.
У липні 2012 року Газета Папи «L'Osservatore Romano» розкритикувала Фонд Гейтса за те, що він виділив гроші на фінансування досліджень в області контрацепції. У статті «Небезпека благодійності» також висунуто звинувачення для Мелінди Гейтс в тому, що вона несе відповідальність за смертність африканських жінок, посилаючись на "хитру" операцію Нестлі в Африці.
Фонд Гейтса також звинувачується в євгенічних тенденціях. За даними порталу World Net Daily, в червні 2012 року Гейтс взяв участь в конференції з контролю над народжуваністю в Лондоні (організованої спільно з британською владою).
Ідеї депопуляції населення Землі мають глибоке коріння. Майже 2400 років тому в древній Греції Платон обговорював важливість контролю населення. У 1798 році Томас Мальтус написав «Есе про принципи народонаселення», де змалював у загальних рисах ідею позитивних подій, якими є… хвороби, війни, стихійні лиха і геноцид. Мальтус вважає, що ці речі повинні бути використані для збільшення смертності і вважає, що людські страждання були абсолютно необхідним наслідком!
У 1883 р Френсіс Гальтон опублікував «Запити на людський факультет і його розвиток», в якому він писав про необхідність культивування раси. Для цього він ввів термін Євгеніка (від грец. Εὐγενής - хорошого роду, благородний) яка, починаючи з 20 століття стала академічною дисципліною в університетах. Відомо що одним з основних наріжних каменів нацистської ідеології була саме Євгеніка.
Американська Ліга контролю над народжуваністю була заснована в 1921 році. Тоді в Брукліні, штат Нью-Йорк, була відкрита перша клініка з контролю над народжуваністю Маргарет Сенджер, яка була прихильником Євгеніки. У 1942 році ця організація стала частиною Американської федерації планування сім'ї. Співзасновником Ліги був президент IBM Томас Дж. Уотсон, який підтримував нацистів. Коли в Третьому рейху готувалося «остаточне розв'язання єврейського питання», там існувала філія IBM, що випускала табулятори і інші конторські машини. Саме за допомогою цих машин проводився облік євреїв і циган для їх подальшого знищення. І глава корпорації, магнат Томас Дж. Уотсон, який став особистим другом Гітлера, отримав від нього найвищу нагороду Рейху для іноземців - Орден Заслуг німецького орла (Вікіпедія). Відомо, що Microsoft був створений в тісній співпраці з ІВМ, тому Білл Гейтс дуже добре знайомий з темою Євгеніки, яку інтенсивно реалізовує, нав'язуючи Світу ідею масової вакцинації.
Цікава стаття на Global Research «Білл Гейтс та Програма депопуляції» від 18 квітня 2020 року, де Роберт Френсіс Кеннеді-молодший - американський еколог, племінник колишнього президента Джона Ф. Кеннеді, пише: «Більше двадцяти років Білл Гейтс та його Фонд Білла та Мелінди Гейтс (BMGF), вакцинували мільйони, передусім дітей, у віддалених районах бідних країн, переважно Африки та Азії. Більшість їхніх програм вакцинації мали катастрофічні результати, спричиняючи саму хворобу (наприклад поліомієліт в Індії) та стерилізацію молодих жінок в Кенії (з модифікованими вакцинами проти правця). Багато дітей загинуло. Майже всі програми здійснювалися за підтримки ВООЗ та Агентства ООН, відповідального за захист дітей, ЮНІСЕФ.
Більшість з цих вакцинаційних кампаній проводилися без інформованої згоди дітей, батьків, опікунів чи вчителів, а також із поінформованої згоди чи з підробленою згодою відповідних державних органів».
Незалежні лабораторії знайшли формулу стерильності у кожній протестованій вакцині. Після відмови від звинувачень ВООЗ нарешті визнала, що розробляє вакцини проти стерильності вже більше десяти років. Подібні звинувачення надійшли з Танзанії, Нікарагуа, Мексики та Філіппін.
В своїй попередній статті від 9 квітня 2020 року Роберт Ф Кеннеді-молодший Розкриває програму вакцинації Білла Гейтса. Оцінюючи свою частку в 450 млн$ в кампанії 1,2 мільярдів доларів для ліквідації поліомеліту, Гейтс взяв контроль над індійською Національною експертною групою вакцинації (NTAGI). Результатом проведеної кампанії, як стверджують індійські лікарі, був спалах важкої хвороби серця (NPAFP), яка вбила 490 000 дітей в 2000-2017 роках. У 2017 році індійський уряд зняв програму вакцинації Гейтса та вигнав їх з Індії.
Під час кампанії Gates' 2002 MenAfriVac у 2002 році в Африці на південь від Сахари функціонери Гейтса насильно вакцинували тисячі африканських дітей проти менінгіту. Приблизно у 50 з 500 щеплених дітей розвинувся параліч. Колишній старший економіст Нельсона Мандели, професор Патрік Бонд, описує «філантропію» Гейтса як "нещадна та аморальна".
Дослідження 2017 року (Morgenson et al. 2017) показало, що популярна вакцина ВООЗ проти DTP вбиває більше африканських дітей, ніж хвороби, які вона запобігає. Дівчата, вакциновані проти DTP, вмирали в 10 разів більше від дітей, які ще не отримали вакцину. ВООЗ відмовилася відкликати смертельну вакцину, до якої вона примушує десятки мільйонів африканських дітей щорічно.
У 2010 році, коли Гейтс виділив для ВООЗ 10 мільярдів доларів, він сказав: "Ми повинні зробити це десятиліття - десятиліттям вакцин".
Звичайно для масових експериментів цьому психопату потрібні молоді люди і бажано здорові, щоб можна було оцінити як діє його «чудо-вакцина». З цією ціллю він спонсорує через свій «благодійний» фонд Всесвітню Організацію Охорони Здоров'я і під її егідою (прикриттям) проводить масову вакцинацію дітей і молодих жінок в Африці. Результат такої «благодійності» нам відомий.
На сайті Білого Дому в США розміщена петиція, яка на даний момент вже набрала майже 400 тисяч підписів з потрібних 100 тис. В петиції люди вимагають притягнути Білла і Мелінду Гейтс до кримінальної відповідальності, за причетність до поширення коронавіруса. Дуже багато фактів свідчать про те, що саме він стоїть за цим злочином проти людства. Ролик Айши Алам з перекладом петиції: https://youtu.be/25_98cQ3K7k
Тепер найцікавіше…
Надзвичайно цікава подія відбулася 18 жовтня 2019 р 8:45 - 12:30 в Готелі П'єр, Нью-Йорк під дивною назвою «Event 201». Запрошена аудиторія з майже 130 осіб взяла участь в навчаннях … спалаху глобальної пандемії! Одним з учасників цієї події був і Білл Гейтс зі своїм фондом! Пряма трансляція заходу була доступна кожному. Ролик Айши Алам з перекладом «Event 201»
«Подія 201 була 3,5-годинним настільним тренуванням по пандемії, яке імітувало серію драматичних, заснованих на сценаріях дискусій, що полегшать зіткнення зі складними, реалістичними дилемами, пов'язаними з реа
- А я не слышу, у меня насморк.
Известно такое? Ну и при чем тут короновирус? При насморке, как правило ухудшается обоняние, а иногда и пропадает полностью.
В штатах одного лечили 62 дня. И таки вылечили. Правда на этом история не закончилась. Ему пришёл счет из больницы на 1.1млн долларов ... Тут уж непонятно: возможно сразу в гроб это лучше, чем такое лечение, а потом себя и родню в вечное рабство.
Світом заволоділа "пландемія" але не від слова "планетарна пандемія" a від слова планова або запланована. Не розуміє цього тільки той, хто взагалі не хоче розуміти, або має вже паралізований від страху мозок. У всі часи нашої історії відсутність знань, а разом з тим логічного мислення дуже часто використовувалось для маніпуляцій і управління масами.
Якщо уважно проаналізувати світову статистику то щороку у світі вмирає понад 1,5 млн людей від туберкульозу. За період з 1 жовтня 2019 по 21 березня 2020 року в одних тільки США від звичайного грипу вмерло понад 50 тис людей, тобто 8 тис щомісяця (!!!)… та понад 50 млн інфіковано! (Сезон грипу в США 2019-2020 рр.: https://www.cdc.gov/flu/about/burden/…)
Але увага! Це тільки в США! Чи це не епідемія? Чому щороку не оголошують пандемію від грипу? Чи від туберкульозу? Вони ж так само передаються повітряно-крапельним шляхом. Чому ця статистика не береться до уваги? Якщо взяти цю саму статистику, то від гострих респіраторних захворювань (SARS), до яких відноситься нова страшилка, як ми його зараз називаємо COVID-19 вмирає стільки само людей кожного року.
а как же ультрафиолет, солнце? а количество умерших очень малое: 9-12-7-10.
впечатление такое, что искусственно разгоняют панику, чтобы сидели, не выходили, не работали, не ездили.
Тем более тревожно, что некоторые власти вынуждают дома престарелых принимать пациентов c COVID-19 из клиник, что почти всегда приводит к многочисленным новым инфекциям и смертям. Это произошло в северной Италии, Англии и сильно пострадавших штатах США: Нью-Йорк, Нью-Джерси и Пенсильвания.
Причем чипировать вас будут через очко!
Хорошо известно, что даже обычные коронавирусы (ОРВИ) могут быть очень опасными для людей в домах престарелых. Профессор Стэнфорда Джон Иоаннидис в середине марта отмечал, что в домах престарелых смертность от коронавирусов может достигать 8%.
https://www.bbc.com/russian/news-52802682