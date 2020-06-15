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Новости Агрессия России против Украины
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10-13 июня на позициях 7-й мотострелковой бригады ВС РФ близ Логвиново уничтожены семь военнослужащих противника, включая трех командиров взводов, - Бутусов

10-13 июня на позициях 7-й мотострелковой бригады ВС РФ близ Логвиново уничтожены семь военнослужащих противника, включая трех командиров взводов, - Бутусов

Также не менее 10 наемников РФ получили ранения

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"10-13 июня в результате многократной детонации боеприпасов на позициях 7-й мотострелковой бригады ВС РФ на высоте 220 близ села Логвиново (Светлодарская дуга), уничтожены 7 военнослужащих противника, включая сразу трех командиров взводов. Опубликован поименный список. Также не менее 10 наемников получили ранения", - сообщил он.

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"По сообщениям из "ДНР" эти взрывы осуществляют не украинские военные, а сотрудники ЧВК "Эринис" из Великобритании, из 120 мм миномета. Ничего удивительного, подумал я, ведь Донецк основал британец Джон Юз, у Британии давние стратегические интересы на Донбассе. Да, во время недавней поездки на фронт, скажу честно, я тоже повстречал мужчин в новом британском мультикаме. Если увидите мультикам с британским флагом, сразу подходите и приветствуйте: "God save the Qween!" "Make Yuzovka great again!" Они вас поймут", - добавил Бутусов.

10-13 июня на позициях 7-й мотострелковой бригады ВС РФ близ Логвиново уничтожены семь военнослужащих противника, включая трех командиров взводов, - Бутусов 01
10-13 июня на позициях 7-й мотострелковой бригады ВС РФ близ Логвиново уничтожены семь военнослужащих противника, включая трех командиров взводов, - Бутусов 02

Автор: 

армия РФ (19197) ликвидация (3534) Донбасс (26956) Бутусов Юрий (4358) наемники рф (2080) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+114
Слава Україні!!!
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15.06.2020 09:22
+83
эти буянят.
10-13 июня на позициях 7-й мотострелковой бригады ВС РФ близ Логвиново уничтожены семь военнослужащих противника, включая трех командиров взводов, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1205
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15.06.2020 09:29
+76
10-13 июня на позициях 7-й мотострелковой бригады ВС РФ близ Логвиново уничтожены семь военнослужащих противника, включая трех командиров взводов, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3362
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15.06.2020 09:23
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Какие ещё "военнослужащие"? Пьянь,рвань и орочня. Сдохли да и хрен бы с ними.
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15.06.2020 11:36 Ответить
Замочили семерых никчем-обдроченцев, которые бухали в блиндаже. Пацаки - не воины, слизняки, как и их ************.
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15.06.2020 11:50 Ответить
иринис)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))уаххахаахааха
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15.06.2020 11:53 Ответить
граждане форумчане, тут надо смотреть ШИРШЕ.
Как будто происходит плановая операция по возвражение Дебальцево согласно минским угодам
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15.06.2020 11:55 Ответить
Боже храни королеву !!!!
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15.06.2020 11:58 Ответить
Пётр перед отдыхом на Мальдивах решил рейд по тылам оркоармии совершить и всех семерых заколол ножницами для перерезания ленточек (уже год пылятся без дела)
А если серьёзно...СПАСИБО вам Мужики за доблесть и смелость, пусть знают суки, что :

- " Ще не вмерла України ні слава, ні воля " !!!
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15.06.2020 12:03 Ответить
КОЛОРАДСЬКІ МАВПИ У СВОМУ РЕПЕРТУАРІ
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15.06.2020 12:25 Ответить
100%)))
Почему Британцы?
А не рептилоиды с планеты Нибиру?))))
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15.06.2020 21:02 Ответить
Гарна робота
Земля бетоном окупантам.
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15.06.2020 12:26 Ответить
Тонкий тролінг окупантів від автора підтримую.Насправді ж у заблокованих на цензорі "британців"просто увірвався терпець-жахнули 120-и мм по бліндажу агресора і втекли під хмари.
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15.06.2020 12:47 Ответить
нех№й шастать!!!
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15.06.2020 13:37 Ответить
нех№й шастать!!!
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15.06.2020 13:40 Ответить
Єрініс буде вас хуініс. Вже закінчилися естонські снайпера? Придурки. Не пийте бояришніка і не розкидуйте міни, які вам дає параша, бо вони старі і може бути детонувати.
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15.06.2020 14:08 Ответить
Эта публикация доказывает одну простую вещь, что если есть реальные потери у кацапов на Донбассе, то рано или поздно через соцсети будет подтверждение. А нам постоянно рисуют ничем не подтвержденные (типа по данным разведки) большие чем у нас потери противника, в надежде сгладить негативные впечатления от гибели или ранения наших бойцов. Таким пресс-служба ООС просто подыгрывает зе-капитулянтам с их "просто перестать стрелять" и скрывает всю губительность для нашей армии этой стратегии.
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15.06.2020 16:35 Ответить
Як людина я розумію, що радіти смерті інших - це гріх, але як громадянин України я кажу - так вам і треба.
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15.06.2020 17:25 Ответить
Так это же БРИТАНЦЫ!!!)))
Им указы ЗЕленой НАРКОШЫ ниже принтуса))))
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15.06.2020 21:00 Ответить
Ну шо ж...
Пожелаем крепкого здоровья всем погибшим за МалоОтбросию))))
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15.06.2020 20:59 Ответить
что за нытьё у кацапов, где же вяликии дух руцкова ивана пропал, что, опять песты получили, скоро в друзья будет проситься.
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15.06.2020 23:36 Ответить
акакаяразница хто.... а хоть бы и прыбульци гиперпуком.........
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16.06.2020 06:55 Ответить
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