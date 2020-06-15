10-13 июня на позициях 7-й мотострелковой бригады ВС РФ близ Логвиново уничтожены семь военнослужащих противника, включая трех командиров взводов, - Бутусов

Также не менее 10 наемников РФ получили ранения

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"10-13 июня в результате многократной детонации боеприпасов на позициях 7-й мотострелковой бригады ВС РФ на высоте 220 близ села Логвиново (Светлодарская дуга), уничтожены 7 военнослужащих противника, включая сразу трех командиров взводов. Опубликован поименный список. Также не менее 10 наемников получили ранения", - сообщил он.

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"По сообщениям из "ДНР" эти взрывы осуществляют не украинские военные, а сотрудники ЧВК "Эринис" из Великобритании, из 120 мм миномета. Ничего удивительного, подумал я, ведь Донецк основал британец Джон Юз, у Британии давние стратегические интересы на Донбассе. Да, во время недавней поездки на фронт, скажу честно, я тоже повстречал мужчин в новом британском мультикаме. Если увидите мультикам с британским флагом, сразу подходите и приветствуйте: "God save the Qween!" "Make Yuzovka great again!" Они вас поймут", - добавил Бутусов.



