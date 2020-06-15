10-13 июня на позициях 7-й мотострелковой бригады ВС РФ близ Логвиново уничтожены семь военнослужащих противника, включая трех командиров взводов, - Бутусов
Также не менее 10 наемников РФ получили ранения
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"10-13 июня в результате многократной детонации боеприпасов на позициях 7-й мотострелковой бригады ВС РФ на высоте 220 близ села Логвиново (Светлодарская дуга), уничтожены 7 военнослужащих противника, включая сразу трех командиров взводов. Опубликован поименный список. Также не менее 10 наемников получили ранения", - сообщил он.
"По сообщениям из "ДНР" эти взрывы осуществляют не украинские военные, а сотрудники ЧВК "Эринис" из Великобритании, из 120 мм миномета. Ничего удивительного, подумал я, ведь Донецк основал британец Джон Юз, у Британии давние стратегические интересы на Донбассе. Да, во время недавней поездки на фронт, скажу честно, я тоже повстречал мужчин в новом британском мультикаме. Если увидите мультикам с британским флагом, сразу подходите и приветствуйте: "God save the Qween!" "Make Yuzovka great again!" Они вас поймут", - добавил Бутусов.
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Как будто происходит плановая операция по возвражение Дебальцево согласно минским угодам
А если серьёзно...СПАСИБО вам Мужики за доблесть и смелость, пусть знают суки, что :
- " Ще не вмерла України ні слава, ні воля " !!!
Почему Британцы?
А не рептилоиды с планеты Нибиру?))))
Земля бетоном окупантам.
Им указы ЗЕленой НАРКОШЫ ниже принтуса))))
Пожелаем крепкого здоровья всем погибшим за МалоОтбросию))))