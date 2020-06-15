За сутки COVID-19 заболели 56 детей и 43 медика, всего 2 350 детей и 5 537 медработников, - Степанов

За все время пандемии коронавируса в Украине заболели 2 350 детей и 5 537 медиков.

Об этом во время брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 656 человек. Из них 56 детей, а также 43 медработника. Госпитализированы 129 человек и зафиксировано 12 летальных случаев", - заявил министр.

Выздоровел 171 пациент.

За все время пандемии заболели 2 350 детей 5 537 медработников. Общее число людей, поборовших COVID-19 составляет 14 253.

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