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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки COVID-19 заболели 56 детей и 43 медика, всего 2 350 детей и 5 537 медработников, - Степанов

За сутки COVID-19 заболели 56 детей и 43 медика, всего 2 350 детей и 5 537 медработников, - Степанов

За все время пандемии коронавируса в Украине заболели 2 350 детей и 5 537 медиков.

Об этом во время брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 656 человек. Из них 56 детей, а также 43 медработника. Госпитализированы 129 человек и зафиксировано 12 летальных случаев", - заявил министр.

Выздоровел 171 пациент. 

За все время пандемии заболели 2 350 детей 5 537 медработников. Общее число людей, поборовших COVID-19 составляет 14 253.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав опубликует перечень стран, которые отнесут к "красной" и "зеленой" зоне, - Степанов

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дети (6491) карантин (16729) врачи (1515) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Шестой год войны идёт ,а так насыщенно как о коронавирусе,о делах фронте не пишут. Многие уже думают в Украине что у нас не война с оккупантом Россией,а просто террористы захватили кусок земли на Донбассе и Украина держит оборону от террористов.В городах праздники проходят,народ Украины игнорирует маски,потому что видят как власть игнорирует войну с оккупантами.
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15.06.2020 09:41 Ответить
Швидкого одужання малечі та лікарям
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15.06.2020 09:48 Ответить
миллион евро мне в сумку и карман
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15.06.2020 10:15 Ответить
 
 