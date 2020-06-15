Вся территория Франции объявлена "зеленой зоной". Это первая победа в борьбе с коронавирусом, - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о первой победе в борьбе с коронавирусом, анонсировав следующие смягчения карантина в стране.

Об этом Макрон заявил в обращении к нации в воскресенье вечером, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Начиная с понедельника, 15 июня, вся территория Франции объявлена ​​"зеленой зоной" с точки зрения эпидемиологической обстановки.

В Париже и столичном регионе Иль-де-Франс, которые с 2 июня оставались в "оранжевой зоне", будут сняты ограничения, которые до сих пор действовали. Полностью откроются кафе и рестораны, а также восстановится нормальная работа предприятий.

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С 22 июня французские школы вернутся к нормальному ритму работы для всех учащихся. Занятия снова будут обязательны для всех без исключения школьников в обычном режиме. Школы начали открываться с 11 мая, однако из-за суровости санитарного протокола они не могли обеспечить прием всех учеников, многие из которых продолжают пока заниматься удаленно.

Президент также объявил о снятии с 15 июня ограничений на посещение родственников во французских домах престарелых. Также с понедельника снимаются ограничения на перемещения внутри Европейского Союза, а с 1 июля будут открываться границы и с другими странами в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждой из них.

Второй тур муниципальных выборов, как и было уже объявлено, пройдет 28 июня, подтвердил Макрон. Президент отметил необходимость по-прежнему "избегать многолюдных собраний", которые пока будут ограничены строгими правилами.

Макрон назвал нынешнюю ситуацию "первой победой в борьбе с вирусом", но отметил, что борьба еще не закончена.

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"Это не означает, что вирус исчез и что мы можем полностью потерять бдительность. Нам еще предстоит долго жить с ним, соблюдать правила физического дистанцирования и следить за развитием эпидемии, чтобы подготовиться на случай, если вирус вернется с новой силой", - предупредил Макрон.

С начала пандемии во Франции зафиксировано 157 220 случаев инфицирования коронавирусом; 10 881 пациент остается в больницах, в частности, 869 – в реанимациях; 29 407 человек умерли от COVID-19.

За предыдущие сутки выявлено 407 новых случаев инфицирования коронавирусом. Произошло лишь 9 летальных случаев, что является самым низким показателем с начала пандемии 1 марта.

Количество положительных результатов тестирований, среди всех, проведенных за предыдущие семь дней, составляет 1,3%.