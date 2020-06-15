В Сваляве неизвестные повредили мемориал у Стены плача, чтобы дестабилизировать ситуацию на Закарпатье, - Кулеба
Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что осквернение материалов экспозиции на задней части Стены плача в Свалявском мемориальном парке является попыткой дестабилизировать ситуацию в Закарпатской области.
Об этом написал Кулеба в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Печальной новостью выходных стала информация о вандализме в важном месте для украинцев венгерского происхождения - у Стены плача в Свалявском мемориальном парке. Этот акт вандализма является провокацией, направленной на дестабилизацию ситуации на Закарпатье, кто-то хочет помешать нам в преодолении споров с Венгрией", - написал Кулеба.
Он добавил, что расследованием акта вандализма уже занимаются правоохранители.
"Убежден, виновных обязательно найдут и накажут, как это было с поджигателями Венгерского дома в Ужгороде. Несмотря на все словесные и физические провокации, верю, что Украина и Венгрия способны найти взаимоприемлемые решения, чтобы урегулировать спорные вопросы, не пересекая красных линий одной из сторон", - отметил министр.
Кулеба подчеркнул, будет работать над этим с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.
"Украинцы венгерского происхождения, как и представители других национальных меньшинств, являются важной и неотъемлемой частью украинского общества. И я понимаю, что они не менее важны для Венгрии. Нельзя позволять использовать провокации для очередного раскручивания темы антивенгерскиз настроений в Украине и нагнетания напряжения в украинско-венгерских отношениях", - подытожил Кулеба.
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Начальник угорського генштабу Г. Верт вважав, що німецька 17-а армія за підтримки 11-ї німецької та двох румунських армій (3-ї та 4-ї) зможуть очистити територію від Карпат до Південного Бугу від радянських військ. Тому основним завданням «Карпатської групи» було переслідувати відступаючі радянські війська та прикривати правий фланг 17-ї німецької армії. Г. Верт розробив військово-оперативний план, за яким командир «Карпатської групи» Ф. Сомбатгеї мав спрямувати 8-у прикордонну бригаду на ділянку фронту між Ужоцьким і Торунським перевалами та 1-у гірську стрілецьку бригаду в напрямку на Коломию та Станіславів, після чого вона мала зайняти переправу через р. Дністер. Останнє завдання мав виконати командир 2-ї механізованої бригади генерал Бейла Міклош-Дальнокі [1].
Напружена ситуація після приходу угорських військ склалася на Долинщині. Як зазначав староста м. Вигода І. Мельник: «Мадяри не творили своєї адміністрації, але зачали сильно нас обкрадати. Забирали все, що бачили і вивозили до Мадярщини. Зі всіх будинків, в яких знаходилась совітська адміністрація, забирали навіть замки від дверей. Нарешті почали розмонтовувати вози залізничної вузькоколійки» [6].
Жахливий стан на території Городенківського повіту після приходу угорських військ описав у своїх спогадах вже згадуваний В. Яшан: «Мадярські військові відділи переходили далі, а кожний щось брав. Брали не тільки державне, але й кооперативне, навіть приватне добро. Забирали і транспортували в Мадярщину коні, рогату худобу, а також улаштування фабрик і верстатів, телефони, і навіть вали до прасування доріг (…) Військо обсадило млин і цукроварню. З млина забирали тільки муку, але й те збіжжя, що селяни привезли молоти. Забирали і шкіряні паси, і частини машин. З цукроварні також вигнали наших робітників, нікого не допускали і господарили самі (…) Все борошно у млині зареквізували і його не видавали, а одночасно на українську владу наклали обов'язок харчування мадярських ранених (…) Зв'язкові, вислані до Коломиї та Станіславова, добиралися туди роверами або пішки, але поверталися з невеселими вістками. Там також непорядки, хаос, що їх вносили мадярські війська безкритичним забиранням майна» [7].
У повідомленні зі Львова уповноваженого рейхсміністра для окупованих східних територій Ганса Коха на адресу Міністерства закордонних справ у Берлін від 26 липня 1941 р. зазначалося: «Із територій, зайнятих угорцями, постійно надходять нові скарги від тамтешнього українського населення (які можна підтвердити детальніше) на насильницькі реквізиції, конфіскацію запасів, навіть про демонтування фабрик, лісових залізниць і лісопилень з метою відтраснпортування в Угорщину» [8].
Відносно короткий період толерування угорськими військами органів української адміністрації та міліції на території Станіславівської області закінчився у середині липня 1941 р. Відтоді угорське командування взяло курс на підпорядкування українських цивільних урядів власним військово-адміністративним органам. Така різка зміна угорської політики щодо окупованих земель була зумовлена курсом гортиської Угорщини, спрямованим на закріплення території галицького Прикарпаття за Угорським королівством. Унаслідок цього першим кроком на шляху його повної інтеграції до складу Угорщини мало стати утворення тут тимчасових цивільних органів управління під контролем угорської військової адміністрації.
У 2-ій половині липня - на початку серпня 1941 р. угорське командування в кількох районах Станіславівської області стало вимагати від українських цивільних управ цілковитого підпорядкування його військовій адміністрації. Водночас угорські військові розпочали повну ліквідацію непідконтрольних їм українських військових структур на території Прикарпаття. До таких насамперед належали українська міліція та військово-старшинські школи, створені під егідою ОУН(б).
Міклош Горті та Адольф Гітлер під час зустрічі 7-8 вересня 1941 р.
Міклош Горті та Адольф Гітлер під час зустрічі 7-8 вересня 1941 р.
Однак остаточне рішення щодо долі окупованих територій на сході приймали не в Будапешті, а в Берліні. 16 липня 1941 р. у присутності партійних, державних і військових діячів Німеччини А. Гітлер оголосив про свої плани розчленування українських земель. Зокрема, було вирішено приєднати Галичину «як стару австрійську провінцію» до складу Третього Рейху. Зазначалося, що «угорцям, туркам і словакам не обіцяно нічого певного» [9]. 17 липня 1941 р. вийшов наказ німецького рейхсканцлера про запровадження цивільного управління на окупованих територіях СРСР замість військової адміністрації. 1 серпня 1941 р. був утворений дистрикт «Галичина», що увійшов до складу краківського Генерального губернаторства, очолюваного Гансом Франком. Губернатором дистрикту призначили доктора Карла фон Ляша. Згідно з «Розпорядженням про адміністрацію Галичини» від 1 серпня 1941 р., до складу п'ятого дистрикту входили території колишніх Львівського, Тернопільського та Станіславівського воєводств [10].
У зв'язку з цим у перші дні серпня 1941 р. в обласних та повітових центрах Станіславівщини відбулись офіційні церемонії передачі влади від угорських військових представників до співробітників німецької окупаційної адміністрації. З цього часу Станіславівську обласну тимчасову управу, окружні та повітові управи області розпустили. Замість них на чолі округів, повітів та великих міст створювали німецькі адміністративні органи. За політичну ситуацію на цих територіях відповідали органи таємної поліції (гестапо), а громадський порядок контролювала німецька жандармерія [11].
Угорські та німецькі офіцери обговорюють стратегію битви за Київ, вересень 1941 р.
Угорські та німецькі офіцери обговорюють стратегію битви за Київ, вересень 1941 р.
У пошуках спадщини угорських королів
Після того, як угорці передали німцям усю повноту військової та цивільної влади на території Станіславівської області, офіційний Будапешт остаточно не відмовився від своїх територіальних претензій на українське Прикарпаття і робив у подальшому дипломатичні спроби схилити Третій Рейх розділити Східну Галичину на дві частини: північну планувалося залишити у складі Генерал-губернаторства, а південну - приєднати до Угорщини. Одним із головних зовнішньополітичних завдань гортистського режиму напередодні та в роки Другої світової війни було встановлення угорської гегемонії в Карпатському регіоні.
На думку офіційного Будапешта, участь Угорщини у війні проти СРСР неодмінно надавала їй право на включення до свого складу частини окупованих нею територій. У якості такої винагороди за участь у німецькому «хрестовому поході проти більшовизму», угорські військово-політичні кола розраховували на можливість закріплення за короною св. Стефана південної Галичини, зайнятої у липні 1941 р. гонведськими військами. До того ж під час спільних нарад та консультацій між двома генеральними штабами в січні - червні 1941 р. німецькі керівники неодноразово натякали і відкрито заявляли про можливість передачі Угорщині якогось «шматочка із радянського пирога» як політичну компенсацію за участь у війні. Зокрема, під час німецько-угорських переговорів у Берліні в січні 1941 р. йшлося про землі «старого князівства Галич», передгір'я Карпат до р. Дністер [12]. За свідченнями начальника 2-го відділу угорського генштабу генерал-майора І. Уйсаси, наприкінці квітня 1941 р. перед приїздом до Будапешта нового німецького військового аташе Р. Туссена, аби підштовхнути Угорщину до активної участі у війні проти СРСР, фюрер надав останньому неофіційні повноваження ще раз пообіцяти угорцям «області Східної Галичини» (включаючи нафтові родовища Дрогобича) [13]. У травні 1941 р. у листі міністра закордонних справ Німеччини Й. Ріббентропа на адресу угорського прем'єра Л. Бардоші йшлося про можливість передачі його країні «частини території Східної Галичини» [14].
Угорський прем'єр та міністр закордонних справ Ласло Бардоші (04.1941 - 03.1942)
Угорський прем'єр та міністр закордонних справ Ласло Бардоші (04.1941 - 03.1942)
Ставлення угорських військових кіл до проблеми можливих територіальних надбань Угорщини в разі її участі у війні проти СРСР пліч-о-пліч з німецьким вермахтом досить красномовно відображає секретне донесення угорського військового аташе в Берліні полковника Шандора Гомлока, відправлене на адресу начальника угорського генерального штабу Г. Верта за два дні до німецького вторгнення, 20 червня 1941 р. Активно виступаючи за приєднання Угорщини до воєнної кампанії на сході, він насамперед наголошував на можливих територіальних вигодах для останньої: «Залишаючи позаду постійно повторювані причини, ми маємо це зробити в першу чергу тому, що в такому випадку наша армія повинна буде зайняти нові території на північ від Карпат, щоб, володіючи ними, можна було вести переговори про задоволення інших наших вимог. Якщо ми проґавимо цей момент, то станемо сторонніми спостерігачами створення спільного німецько-румунського кордону» [15]. У свою чергу, головний представник військового інтервенціоністського лобі генерал Г. Верт намагався довести уряду Бардоші, що «територіальних та інших вигод, у тому числі і передачу всього Карпатського басейну виключно угорцям, а також участь у розподілі радянської сировини можна досягнути тільки за умови війни проти СРСР більшими силами» [16].
Однак цього А. Гітлер офіційно ніколи не обіцяв своєму дунайському сателіту саме зі стратегічних мотивів, адже отримання Угорщиною додаткових територій призвело б до її надмірного посилення. Це не відповідало гітлерівській політиці в Південно-Східній Європі, що намагалася утримувати Угорщину та Румунію в стані напруження та взаємних територіальних претензій один до одного. Така позиція мала гарантувати домінуючий вплив на них з боку Третього Рейху. Зважаючи на більш активну участь румунських збройних сил у воєнній кампанії на сході, при розподілі здобутих радянських благ більше переваг надавалося саме східному сусідові Угорщини.
Угорська артилерійська вогнева позиція під час боїв на Східному фронті. Літо 1941 р.
Угорська артилерійська вогнева позиція під час боїв на Східному фронті. Літо 1941 р.
Румунія була дуже занепокоєна перспективами посилення останньої у Карпатському басейні. Зокрема, 18 липня 1941 р. у повідомленні держсекретаря Міністерства закордонних справ Німеччини Вайзекера про розмову з румунським послом відзначалось побоювання Бухаресту щодо можливості передачі Угорщині частини українських земель на північ від Карпат. Тому пропонувалося зберегти пряме
Окрім того, за свідченнями фельдмаршала Ф. Паулюса, А. Гітлер напередодні вступу Угорщини у війну віддав таємний наказ 17-ій німецькій армії за будь-яких обставин до приходу угорських військ зайняти нафтові родовища Дрогобича, які раніше пропонували як винагороду Будапешту [18].
Після остаточного рішення щодо долі окупованих східних територій і позбавлення у середині серпня угорських військ контролю над окупованими теренами Станіславівщини, Будапешт продовжував тиснути на Берлін з метою задоволення своїх територіальних апетитів, вважаючи участь у східній кампанії цілком вагомою підставою для цього.
Угорський регент після зустрічі з фюрером 7-8 вересня 1941 р. у Клейсгаймі (Австрія)
Угорський регент після зустрічі з фюрером 7-8 вересня 1941 р. у Клейсгаймі (Австрія)
7-8 вересня 1941 р. під час офіційної зустрічі з угорським регентом Гітлер на знак подяки за вступ Угорщини у війну проти СРСР нагородив його німецьким Залізним Хрестом, пообіцявши, що невдовзі гонведські війська повернуться додому. У відповідь адмірал натякнув на можливість «територіальної корекції» німецько-угорського кордону в Галичині задля створення «стратегічного плацдарму» та захисту Угорщини від небезпеки зі сходу. Це викликало тільки роздратування фюрера [19]. На той момент він вже визначив долю Галичини, що по праву колишньої провінції Австрійської імперії мала належати Третьому Рейху, і не збирався ділитися захопленими територіями зі своїм «невдячним союзником».
Угорці не вгавали. У доповіді заступника міністра закордонних справ Німеччини Е. Верманна від 11 вересня 1941 р. йшлося про те, що гортистські офіцери під час переговорів із представниками німецького генштабу пропонували з воєнних мотивів посунути кордони Угорщини на північ у межі німецького Генерал-губернаторства [20]. 2 жовтня 1941 р. Будапешт подав офіційний запит на адресу Берліна з приводу можливої зміни німецько-угорського державного кордону на північ від Карпат, текст якого однак не зберігся [21]. Угорська сторона мотивувала свою пропозицію в тому числі тим, що Галичина була серцем українського національно-визвольного руху, що став масовим і небезпечним як для Рейху, так і Угорщини, загрожуючи домінуванню останньої на Закарпатті [22].
Попри те, що німецька сторона не виявляла особливого ентузіазму до задоволення територіальних претензій Будапешта, під час перегорів з німецьким керівництвом у 1941-1942 рр. угорські представники неодноразово повертались до цього питання. Зокрема, коли під час зустрічі 11 листопада 1941 р. німецький посол у Будапешті Д. Ягов повідомив Л. Бардоші про висловлене побажання Берліна бачити в тилу Східного фронту ще дві додаткові угорські окупаційні бригади. У відповідь угорський прем'єр поставив вимогу врегулювати питання північно-східного кордону Угорщини в Карпатах. Однак Вільгельмштрассе знайшло ці вимоги необґрунтованими [23].
Угорські гужові артилеристи в Карпатах. Літо 1941 р.
Угорські гужові артилеристи в Карпатах. Літо 1941 р.
Угорські претензії на південні галицькі землі зовсім не співпадали з ревізіоністською зовнішньою політикою міжвоєнної Угорщини, верхівка якої намагалась відновити державу св. Стефана в його історичних кордонах до Тріанонського мирного договору 4 червня 1920 року (що позбавив її 2/3 територій, на яких проживало 1/3 населення), тобто в межах Карпатського басейну. Водночас зазіхання на Галичину, яка знаходилась на північ від Карпат, були швидше історичною ретроспективою угорської політичної еліти в епоху середньовіччя, коли Угорське королівство за правління династій Арпадів-Анжу в певні історичні періоди володіло чи управляло галицькими землями.
Зі спогадів В. Яшана відомо, що наприкінці жовтня - початку листопада 1941 р. звістки про висунення угорських територіальних претензій на галицькі землі по р. Дністер дійшли до українського населення Станіславівщини. У відповідь німецький окружний капітан Альбрехт підготував лист з протестом проти угорських зазіхань, в якому спростовував аргументи Будапешта. Зокрема, тут наголошувалось на історичній, національній та географічній єдності цих земель з рештою Галичини, а також наводились численні факти угорських грабежів та погромів улітку 1941 р. 9 листопада 1941 р. лист Альбрехта з відповідними додатками до нього надійшов до німецьких урядових інстанцій. А вже 12 листопада 1941 р. був надісланий другий. Серед населення розпочався збір підписів проти приєднання Прикарпаття до складу Угорщини [24].
2 грудня 1941 р. генерал-губернатор Г. Франк надав офіційну відповідь угорському прем'єру Л. Бардоші стосовно його запиту від 2 жовтня 1941 р., в якому вказувалося, що в Берліні угорська вимога викликала «відверте здивування» [25].
Попри це, на нижчому рівні розглядалась можливість передачі на користь Угорщини прикордонних територій в околиці Ворохти, Татарова, Яблуниці та Рафайлова. Для проведення розмежування та делімітації кордону була створена спільна комісія. Однак після 22 грудня 1941 р. реалізацію проекту зупинили [26].
Окрім воєнно-стратегічних аргументів на користь «привласнення» південної Галичини, угорські представники висували також географічні й економічні аргументи. У повідомленні бригаденфюрера СС Вахтера від 24 квітня 1942 р. зазначалося, що угорці вимагали «не тільки декілька тисяч квадратних кілометрів, але й найкращі гірські райони Галичини». Вони наголошували на тому, що землі на північ від Карпат разом із Дунайською низовиною становлять єдину нерозривну природну цілісність, і що для Угорщини велике економічне значення матимуть цінні породи деревини у Ворохті та рекреаційні ресурси регіону. На думку Вахтера, усі претензії угорців були абсолютно безпідставними й абсурдними [27].
Наприкінці квітня 1942 р. угорська сторона знову висунула вимогу змінити німецько-угорський рубіж у Карпатах на свою користь. Справу мали розглядати дві німецькі комісії - у Берліні та Львові. З цього приводу 8-13 червня 1942 р. до німецької столиці виїздила угорська військова місія на чолі з генерал-лейтенантом Аурелем Медвеї [28]. Однак після візиту генерал-губернатора Г. Франка на Станіславівщину наприкінці липня 1942 р. було вирішено, що Угорщині не дістануться навіть прикордонні території у дистрикті «Галичина» [29].
Остаточної поразки угорські територіальні претензії на південну Галичину зазнали 17 серпня 1942 р., коли Берлін офіційно відхилив усі вимоги Будапешта. Натомість Угорщині було запропоновано перенести вирішення цього питання на повоєнний період [30]. Німецька сторона намагалася переконати свого дунайського союзника не боятися слов'янського сусідства на сході, запевняючи його в тому, що «жодної слов'янської держави там не буде, що Галичина ні до Польщі, ні до України не буде входити, а натомість стане складовою Третього Рейху». Після повернення до Будапешта керівник угорської делегації генерал А. Медвеї в інформації на ім'я регента М. Горті за підсумками переговорів на Вільгельмштрассе висловив переконання в тому, що «вся історична Галичина стане органічною частиною Німецької імперії» [31].
Так зазнали краху відчайдушні спроби гортистської Угорщини, окриленої першими воєнними успіхами Третього Рейху на Східному фронті та нестримними великодержавними амбіціями, відхопити собі частину радянської «здобичі» і включити до свого складу додаткові українські території. Таким чином реалізувати середньовічні заповіти королів із династій Арпадів-Анжу на встановлення угорського домінування в усьому Карпатському регіоні не вдалося.
Олександр Пагіря, науковий співробітник музею
Список використаних джерел та літератури
Терміново перейменовуй усю область у Берегівський район!
Дебіли, ви що не розумієте, що мадяраси і кацапи то єдна ноута?
Переезжаешь границу - Венгрия Словакия- местные дороги в прекрасном состоянии
Украинской власти должно быть стыдно , шо граждане Украины и иностранцы гробят свои авто по таким дорогам
Звісно, що там є і файні, ось тільки вартість така, що 1/10 мадярів собі їх дозволити може...
дороги так, машини? Та які там машини... В порівнянні з Мукачево, мадяри забиті жебраки Кіби ще не наші Закарпатці, із подвійними паспортами, то у мадярів взагалі дороговартісних машин не було би
А если сейчас проверить их паспорта- Крым ОРДЛО раша - ВСЕ ПРИЕЗЖИЕ .
Вопрос зачем?
В любому разі один злочин іншим не виправдовується. А вандалізм є вандалізмом, хоя у кий колір його не малюй.
Багато дописувачів зовсім ж не знають, що ж то за памятник. То поясню. " визволителі" у листопаді 1944 оголосили на зайнятій теріторії т.зв. " маленьку роботу" на три дні, на яку мали зявитись чоловіки. Тих, хто повірив цій пастці та зявились, брали під охорону, інтернували до цього пересильного табору. ВІд хвороб та голоду, нестерпних умов люди вмирали вже в цьому таборі, а далі на них ще чекали інші табори.
у радянський час, звісно, й поховання заасфальтували, й звичайно й память про це намагались знищити. До речі, інтернування було проведено суто за етнічною ознакою, та стосувалось цивільного населення.
Так що, виправдовуватиме вандалізм на кладовищах, чи як???
Ваша логіка на жаль, шкутильгає на обидві ноги. Але Ви цього не побачите. Може, й краще для Вас...