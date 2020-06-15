Минздрав настаивал на увеличении количества единиц общественного транспорта перед запуском перевозок, - Степанов

Министерство здравоохранения настаивало на увеличении количества единиц транспорта перед запуском перевозок для сокращения риска инфицирования.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время онлайн-брифинга.

"Перед тем как запускать транспорт, в том числе и пригородный, и межобластной, была встреча с перевозчиками. Минздрав волновало соблюдение карантинных мер. Перевозчики были готовы увеличить количество соответствующего транспорта. Мы на этом настаивали", - отметил глава Минздрава.

Степанов объяснил это тем, что увеличение количества транспорта приведет к уменьшению числа пассажиров в вагоне или автобусе, что снижает риск инфицирования.

Также читайте: С 1 июля Киев вынужденно меняет условия проезда для льготников, - Кличко