Минздрав настаивал на увеличении количества единиц общественного транспорта перед запуском перевозок, - Степанов
Министерство здравоохранения настаивало на увеличении количества единиц транспорта перед запуском перевозок для сокращения риска инфицирования.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время онлайн-брифинга.
"Перед тем как запускать транспорт, в том числе и пригородный, и межобластной, была встреча с перевозчиками. Минздрав волновало соблюдение карантинных мер. Перевозчики были готовы увеличить количество соответствующего транспорта. Мы на этом настаивали", - отметил глава Минздрава.
Степанов объяснил это тем, что увеличение количества транспорта приведет к уменьшению числа пассажиров в вагоне или автобусе, что снижает риск инфицирования.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І ЩО ?((
У Львові всі великі автобуси у звязку з пропорцією пільговиків 4 до 1 що платить були Збиткові.
Уявляєте наскільки ,як що і зараз,коли платять всі,але "лише сидячі",тобто половина -все одно збиткові..?
У маршрутках ситуація тепер така сама..ТОму пускають лише кілька автобусів зранку і в вечері суто щоб не втратити ліцензію..
І ЯК МОЗ,навіть через місцеві ради може заставити приватників -ЯКЩО МАРШРУТИ ЗБИТКОВІ!?