РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11562 посетителя онлайн
Новости
4 972 6

Минздрав настаивал на увеличении количества единиц общественного транспорта перед запуском перевозок, - Степанов

Минздрав настаивал на увеличении количества единиц общественного транспорта перед запуском перевозок, - Степанов

Министерство здравоохранения настаивало на увеличении количества единиц транспорта перед запуском перевозок для сокращения риска инфицирования.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время онлайн-брифинга.

"Перед тем как запускать транспорт, в том числе и пригородный, и межобластной, была встреча с перевозчиками. Минздрав волновало соблюдение карантинных мер. Перевозчики были готовы увеличить количество соответствующего транспорта. Мы на этом настаивали", - отметил глава Минздрава.

Степанов объяснил это тем, что увеличение количества транспорта приведет к уменьшению числа пассажиров в вагоне или автобусе, что снижает риск инфицирования.

Также читайте: С 1 июля Киев вынужденно меняет условия проезда для льготников, - Кличко

Автор: 

Минздрав (4899) транспорт (1757) Степанов Максим (2062)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну да... У нас же этого общественного транспорта как грязи.... Просто девать некуда...
показать весь комментарий
15.06.2020 10:13 Ответить
А откуда этот доп. транспорт должен взяться?
показать весь комментарий
15.06.2020 10:13 Ответить
Он есть, но для экономии его, например в Киеве, держат в парках. Добавляют только в часы пик, но и то не много.
показать весь комментарий
15.06.2020 16:17 Ответить
Настаивать - не значит выпустить.
показать весь комментарий
15.06.2020 10:19 Ответить
Ця зелена нечисть знущається над людьми. Заборонили громадський транспорт. Тих хто не має власного авто уряд назвав невдахами і маргіналами.
показать весь комментарий
15.06.2020 11:50 Ответить
Міністерство охорони здоров'я наполягало на збільшенні кількості одиниць транспорту перед запуском перевезень для скорочення ризику інфікування.

І ЩО ?((
У Львові всі великі автобуси у звязку з пропорцією пільговиків 4 до 1 що платить були Збиткові.
Уявляєте наскільки ,як що і зараз,коли платять всі,але "лише сидячі",тобто половина -все одно збиткові..?
У маршрутках ситуація тепер така сама..ТОму пускають лише кілька автобусів зранку і в вечері суто щоб не втратити ліцензію..
І ЯК МОЗ,навіть через місцеві ради може заставити приватників -ЯКЩО МАРШРУТИ ЗБИТКОВІ!?
показать весь комментарий
15.06.2020 17:16 Ответить
 
 