Один новый случай COVID-19 зафиксирован в ВСУ, всего болеют 172 человека, - Командование Медсил

По состоянию на 15 июня в Вооруженных Силах Украины болеет 172 человека острой респираторной болезнью COVID-19 вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает Командование Медсил, передает Цензор.НЕТ.

Всего за время пандемии выздоровели - 174 человек, летальных случаев - 4.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 467 человек. Количество военнослужащих у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 89 человек.

За прошедшие сутки зарегистрирован один новый случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

Военнослужащий находится на стационарном лечении в Национальном военно-медицинском клиническом центре "ГВКГ". Состояние здоровья пациента удовлетворительное, получает необходимое лечение.

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