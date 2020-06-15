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Новости Коронавирус и карантин
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Один новый случай COVID-19 зафиксирован в ВСУ, всего болеют 172 человека, - Командование Медсил

Один новый случай COVID-19 зафиксирован в ВСУ, всего болеют 172 человека, - Командование Медсил

По состоянию на 15 июня в Вооруженных Силах Украины болеет 172 человека острой респираторной болезнью COVID-19 вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает Командование Медсил, передает Цензор.НЕТ.

Всего за время пандемии выздоровели - 174 человек, летальных случаев - 4.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 467 человек. Количество военнослужащих у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 89 человек.

За прошедшие сутки зарегистрирован один новый случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

Военнослужащий находится на стационарном лечении в Национальном военно-медицинском клиническом центре "ГВКГ". Состояние здоровья пациента удовлетворительное, получает необходимое лечение.

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Автор: 

армия (8496) карантин (16729) ВСУ (6584) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Швидкого одужання нашому захиснику
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15.06.2020 10:34 Ответить
Очень много информации о коронавирусе, что предполагает очень скорое извещение людей и том, что вакцина от коронавируса уже есть, ура! Прививайтесь и чипируйтесь. И возможно вам эту процедуру еще платно предложат. И полезно и доход в карман олигархату и главное есть желающие олигофрены.
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15.06.2020 10:35 Ответить
 
 