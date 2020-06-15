На Прикарпатье из-за подъема воды в реке застряли две группы туристов с детьми, спасательная операция продолжается, - ГСЧС

В Богородчанском районе Ивано-Франковской области из-за внезапного поднятия воды в реке Манявка застряли две туристические группы, которые возвращались с Манявского водопада. В составе обеих групп есть дети.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"14 июня в 20:35 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в селе Манява Богородчанского района, возвращаясь с Манявского водопада из-за внезапного повышения уровня воды в реке Манявка застряла туристическая группа из 18 человек, в том числе 3 детей", - сказано в сообщении.

В 21:38 для оказания помощи выехали спасатели Ивано-Франковского поисково-спасательного отделения специализированной поисково-спасательной части аварийно-спасательного отряда Управления ГСЧС в области, 5 человек на 2 единицах техники, в том числе и на снегоболотоходе "Богун".

15 июня в 00:20 поисково-спасательное отделение на снегоболотоходе "Богун" прибыло к ближайшему притоку реки Манявка со стороны села Манява, ориентировочно в 1 км от места нахождения двух групп туристов в количестве 10 человек, в том числе 3 детей, находящихся в одном автомобиле. Еще одна группа туристов в количестве 12 человек, в том числе 3 детей, на 4 квадроциклах находится неподалеку.

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Грузовой автомобиль повышенной проходимости местного жителя, который в 20:55 прибыл для оказания помощи, находится ориентировочно на 150 м выше по течению. Из-за высокого уровня воды в притоках реки применить снегоболотоход временно невозможно, спасатели осуществляли переправу с помощью спасательных веревок.

15 июня в 6:12 спасатели с помощью грузового автомобиля повышенной проходимости переправили через водные преграды группу туристов из 10 человек, в том числе 3 детей. Состояние удовлетворительное. В настоящее время изучается вопрос о возможности вывода другой группы (12 человек, в том числе 3 детей) другими окольными путями, поскольку водная преграда перед ними слишком велика для использования транспорта.