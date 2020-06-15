Со второго полугодия 2020 г. нужно повышать минимальную зарплату. Она точно вырастет не на 500 грн, - Лазебная

Министр социальной политики Украины Марина Лазебная прогнозирует повышение во втором полугодии минимальной заработной платы более чем на 500 грн.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр сообщила в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Я считаю, что минимальную зарплату уже со второго полугодия этого года нужно повышать. Министерство финансов и Министерство экономики проводят расчеты, какой должна быть эта зарплата. То, что она вырастет не на 500 грн, это точно. Сейчас просчитывается, как этот мультипликатор сработает на страну", - сказала Лазебная

Как сообщалось, согласно государственному бюджету на 2020 год, минимальная заработная плата составляет 4 723 грн в месячном размере и 28,31 грн в почасовом размере.

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