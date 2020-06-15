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Со второго полугодия 2020 г. нужно повышать минимальную зарплату. Она точно вырастет не на 500 грн, - Лазебная

Со второго полугодия 2020 г. нужно повышать минимальную зарплату. Она точно вырастет не на 500 грн, - Лазебная

Министр социальной политики Украины Марина Лазебная прогнозирует повышение во втором полугодии минимальной заработной платы более чем на 500 грн.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр сообщила в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Я считаю, что минимальную зарплату уже со второго полугодия этого года нужно повышать. Министерство финансов и Министерство экономики проводят расчеты, какой должна быть эта зарплата. То, что она вырастет не на 500 грн, это точно. Сейчас просчитывается, как этот мультипликатор сработает на страну", - сказала Лазебная

Как сообщалось, согласно государственному бюджету на 2020 год, минимальная заработная плата составляет 4 723 грн в месячном размере и 28,31 грн в почасовом размере.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минимальная зарплата в Украине впервые превысила минималку в России

минимальная зарплата (196) Министерство социальной политики (882) Лазебная Марина (141)


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Топ комментарии
+10
При падении экономики, как повышать мин. заработную плату? Включать печатный станок, разгонять инфляцию? До одного места будет такое повышение.
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15.06.2020 10:43
+8
Зачем вообще поднимать.. зебилам теперь хватает, конец эпохи бедности жеж.
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15.06.2020 10:38
+8
Щас зебилы начнут вопить от радости и хвалить "заботливого" клоуна...
Граждане, запомните: повышение размера минимальной зарплаты не повышает доходы населения, а делает выше налоговую нагрузку. Потому что множество налогов, сборов, пошлин и штрафов рассчитывается именно в "минимальных зарплатах".
Зебилы, вам зарплату никто не повысит, а вот цены на товары и налоги вырастут!
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15.06.2020 10:46
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На 501 ?
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15.06.2020 10:38 Ответить
"она вырастет не на 500 грн, это точно." хр поймешь или точно до 500 или больше 500.
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15.06.2020 12:43 Ответить
Зачем вообще поднимать.. зебилам теперь хватает, конец эпохи бедности жеж.
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15.06.2020 10:38 Ответить
Со второго полугодия 2020 г. нужно повышать минимальную зарплату. Она точно вырастет не на 500 грн, - Лазебная - Цензор.НЕТ 9947
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15.06.2020 10:42 Ответить
При падении экономики, как повышать мин. заработную плату? Включать печатный станок, разгонять инфляцию? До одного места будет такое повышение.
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15.06.2020 10:43 Ответить
Опаньки! А це ж наскільки зросте оподаткування? Цікаво, що знову заспівають базарні бариги? Це ж базовий елехторат Бубочки. Цікаво, цікаво...
Ну а тим, що надіються на збільшення реальної зарплати від Бубочки в умовах стрімкого падіння економіки (знов ж, від Бубочки) - ЗАБУДЬТЕ! Це все просто відіб`ється на цінах і тарифах. Так що хавайте своє зелене лайно, не обляпайтесь.
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15.06.2020 10:45 Ответить
Щас зебилы начнут вопить от радости и хвалить "заботливого" клоуна...
Граждане, запомните: повышение размера минимальной зарплаты не повышает доходы населения, а делает выше налоговую нагрузку. Потому что множество налогов, сборов, пошлин и штрафов рассчитывается именно в "минимальных зарплатах".
Зебилы, вам зарплату никто не повысит, а вот цены на товары и налоги вырастут!
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15.06.2020 10:46 Ответить
Тим більше в умовах стрімкого падіння економіки! Тут би існуючі зарплати з цінами втримати, а ідіоти мінімалку підносять. А що, друкарські станки мають простоювати?
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15.06.2020 10:50 Ответить
на 500,01
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15.06.2020 10:49 Ответить
Доповишаються, нехай у Петі спитають як протринкати свій рейтинг, треба підняти мінімалку. Чи вони дійсно вважають що люди не розуміють що їм піднімають податки.
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15.06.2020 10:51 Ответить
шо, опять облом? за кого будешь дальше голосовать
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15.06.2020 11:01 Ответить
Чого гріха таїть, від правди не втечеш, знизили газ, так роботи лишили, а самі суки працюють і зарплати отримують.
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15.06.2020 11:06 Ответить
Так в Петі хоч якийсь ріст економіки був, блін, а тут вже просто жопа.
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15.06.2020 11:42 Ответить
Раніше називав Дурою Скалецьку, яка під час пандемії лягла на "обсервацію". Тепер, Маринко, це почесне перехідне звання присвоюється тобі, яка під час економічної катастрофи піднімає мінімальну зарплату (бюджетники в захваті). А звідки ти, Дура, гроші візьмеш, коли безробіття збільшується в рази?
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15.06.2020 10:51 Ответить
Не успели взять кредит мвф и снизить учетную ставку, пф убыточный и вместо личного счета есть какойто общак без накопления..как обезьяны полезли включать печатный станок. Удачи.
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15.06.2020 10:55 Ответить
обещают до того как просчитали
сольют все кредиты на популизм
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15.06.2020 10:57 Ответить
Ще барига свого часу сплюндрував все що стосується мінімалки.
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15.06.2020 10:57 Ответить
и не на 400...и не на 300...и не на 200...и не на 100...а у вас сдача с полтинника будет?
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15.06.2020 10:59 Ответить
Зебіли в захваті.
З другого півріччя 2020 року потрібно підвищувати мінімальну зарплату. Вона точно зросте не на 500 грн, - Лазебна - Цензор.НЕТ 5435
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15.06.2020 11:03 Ответить
Расскажите откуда деньги? Падение экономики на 10%,пенсам скоро пенсию платить нечем будет,а они повышение и не на 500 гривен.
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15.06.2020 11:10 Ответить
Так то ж єкономика падает а не теневое производство. Хай платят.
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15.06.2020 11:22 Ответить
Джерело финансування вот в чем вопрос. А не в крестики нолики играть.
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15.06.2020 11:22 Ответить
 
 