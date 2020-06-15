РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11398 посетителей онлайн
Новости
1 659 10

Яценюк узнал о повестке в суд в качестве свидетеля по делу о госизмене Януковича со СМИ и готов свидетельствовать, когда суд сообщит время и место

Яценюк узнал о повестке в суд в качестве свидетеля по делу о госизмене Януковича со СМИ и готов свидетельствовать, когда суд сообщит время и место

Экс-премьер-министр Украины, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк заявляет, что не получал повестки о вызове в суд в качестве свидетеля на заседание по делу о государственной измене беглого экс-президента Януковича. Однако готов дать показания в качестве свидетеля по этому делу и публично обращается в суд сообщить о дате, времени и месте рассмотрения дела с его участием.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Народного фронта", об этом сообщила пресс-секретарь Яценюка Ольга Лаппо.

"В СМИ со ссылкой на адвоката Януковича появилась информация, что завтра (сегодня, 15 июня. - Ред.) в Апелляционном суде Киева планируется допрос в качестве свидетеля Арсения Яценюка по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича. Арсений Яценюк давал все соответствующие показания в суде первой инстанции и готов безотлагательно дать показания в Апелляционном суде. Суд первой инстанции вынес приговор и признал Януковича В.Ф. виновным в государственной измене и назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

По словам Лаппо, никакой повестки о вызове в качестве свидетеля на сегодняшнее заседание Яценюк не получал.

"Однако в качестве свидетеля по этому делу публично обращается к уважаемому суду с просьбой сообщить о дате, времени и месте рассмотрения дела с участием Арсения Яценюка. Правду и право никто не уничтожит. Он будет их защищать", - подытожила пресс-секретарь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подозрения ГБР, которые пытались вручить Порошенко, слеплены на песке, - Яценюк

Автор: 

суд (25092) Янукович Виктор (30785) Яценюк Арсений (8006)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+5
У зелені для цього достатньо відосика в ютубі щоб викликати в суд.
показать весь комментарий
15.06.2020 10:58
+1
О Кроле начали все забывать и он решил напомнить какая он важная персона.Яценюк узнал о повестке в суд в качестве свидетеля по делу о госизмене Януковича со СМИ и готов свидетельствовать, когда суд сообщит время и место - Цензор.НЕТ 7173
показать весь комментарий
15.06.2020 11:02
+1
От "со СМИ" ...три иголочки..Редактора блин))
показать весь комментарий
15.06.2020 11:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У зелені для цього достатньо відосика в ютубі щоб викликати в суд.
показать весь комментарий
15.06.2020 10:58 Ответить
"со" чего?
"со СМИ"
показать весь комментарий
15.06.2020 11:01 Ответить
От "со СМИ" ...три иголочки..Редактора блин))
показать весь комментарий
15.06.2020 11:15 Ответить
со СНИ
показать весь комментарий
15.06.2020 12:29 Ответить
О Кроле начали все забывать и он решил напомнить какая он важная персона.Яценюк узнал о повестке в суд в качестве свидетеля по делу о госизмене Януковича со СМИ и готов свидетельствовать, когда суд сообщит время и место - Цензор.НЕТ 7173
показать весь комментарий
15.06.2020 11:02 Ответить
Это и есть судебная система он-лайн: каждый должен сам следить, не обвиняют ли случаем его в убийстве какого-нибудь "джона кеннеди"
показать весь комментарий
15.06.2020 11:40 Ответить
Порошенко зараз в суді свідчить.
Ну що сказати...
Те, що по-риговськи ведеться "захист Януковича" - це одне.
Те, що це все "по-шарієвськи" - також очевидно.
показать весь комментарий
15.06.2020 12:01 Ответить
и не вопит на каждом углу что его политически преследуют, как обосравшийся петя)
показать весь комментарий
15.06.2020 13:08 Ответить
мудак
показать весь комментарий
15.06.2020 13:30 Ответить
https://www.facebook.com/alexnoiyit?__cft__[0]=AZVb2zbDZZVdipuvjxpkZz-TbqItJaYOmL1zwZamwwlc87cHvA6x7c-Lu8DfmJBmU7rvoQynO6NunxR-N82b8H8nzxMrP5FxHbLerv89ZwMGJg7zLZjtty2YlceZVKuruHU&__tn__=-]C%2CP-R
https://www.facebook.com/alexnoiyit?__cft__[0]=AZVb2zbDZZVdipuvjxpkZz-TbqItJaYOmL1zwZamwwlc87cHvA6x7c-Lu8DfmJBmU7rvoQynO6NunxR-N82b8H8nzxMrP5FxHbLerv89ZwMGJg7zLZjtty2YlceZVKuruHU&__tn__=-]C%2CP-R Alex N Alex Noyt
с https://www.facebook.com/profile.php?id=100013014708456&__cft__[0]=AZVb2zbDZZVdipuvjxpkZz-TbqItJaYOmL1zwZamwwlc87cHvA6x7c-Lu8DfmJBmU7rvoQynO6NunxR-N82b8H8nzxMrP5FxHbLerv89ZwMGJg7zLZjtty2YlceZVKuruHU&__tn__=-]C%2CP-R
Alex Noyt .
https://www.facebook.com/alexnoiyit/posts/3273890689297609?__cft__[0]=AZVb2zbDZZVdipuvjxpkZz-TbqItJaYOmL1zwZamwwlc87cHvA6x7c-Lu8DfmJBmU7rvoQynO6NunxR-N82b8H8nzxMrP5FxHbLerv89ZwMGJg7zLZjtty2YlceZVKuruHU&__tn__=%2CO%2CP-R 52 мин. ·

Порох дає свідчення по обвинуваченню Януковича.

Прокурор Зеленського, той, що висуває та підтримує обвинувачення Януковичу, питає свідка Порошенка про візит до Криму у 2014 році. Цитата:
- Чи пояснили ви кримчанам в той час, чому в Києві відбувся державний переворот, захоплення державної влади та зміна влади в неконституційний спосіб?
Ось вам і вся суть влади зеленського.
показать весь комментарий
15.06.2020 14:24 Ответить
 
 