Яценюк узнал о повестке в суд в качестве свидетеля по делу о госизмене Януковича со СМИ и готов свидетельствовать, когда суд сообщит время и место
Экс-премьер-министр Украины, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк заявляет, что не получал повестки о вызове в суд в качестве свидетеля на заседание по делу о государственной измене беглого экс-президента Януковича. Однако готов дать показания в качестве свидетеля по этому делу и публично обращается в суд сообщить о дате, времени и месте рассмотрения дела с его участием.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Народного фронта", об этом сообщила пресс-секретарь Яценюка Ольга Лаппо.
"В СМИ со ссылкой на адвоката Януковича появилась информация, что завтра (сегодня, 15 июня. - Ред.) в Апелляционном суде Киева планируется допрос в качестве свидетеля Арсения Яценюка по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича. Арсений Яценюк давал все соответствующие показания в суде первой инстанции и готов безотлагательно дать показания в Апелляционном суде. Суд первой инстанции вынес приговор и признал Януковича В.Ф. виновным в государственной измене и назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
По словам Лаппо, никакой повестки о вызове в качестве свидетеля на сегодняшнее заседание Яценюк не получал.
"Однако в качестве свидетеля по этому делу публично обращается к уважаемому суду с просьбой сообщить о дате, времени и месте рассмотрения дела с участием Арсения Яценюка. Правду и право никто не уничтожит. Он будет их защищать", - подытожила пресс-секретарь.
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"со СМИ"
Ну що сказати...
Те, що по-риговськи ведеться "захист Януковича" - це одне.
Те, що це все "по-шарієвськи" - також очевидно.
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Порох дає свідчення по обвинуваченню Януковича.
Прокурор Зеленського, той, що висуває та підтримує обвинувачення Януковичу, питає свідка Порошенка про візит до Криму у 2014 році. Цитата:
- Чи пояснили ви кримчанам в той час, чому в Києві відбувся державний переворот, захоплення державної влади та зміна влади в неконституційний спосіб?
Ось вам і вся суть влади зеленського.