В Украине разработан законопроект о ратификации Стамбульской конвенции о насилии, который позволяет не применять отдельные ее положения, - Лазебная

Министерство социальной политики разработало законопроект о ратификации Стамбульской конвенции о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия в новой редакции с оговорками, что Украина оставляет за собой право не применять отдельные положения Конвенции и не менять свое законодательство относительно институтов брака и усыновления.

Об этом сообщила министр соцполитики Марина Лазебная в интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Насилие в отношении женщин является нарушением прав человека, а также одной из форм дискриминации. И проявления домашнего насилия является угрозой для семей и семейных ценностей. Минсоцполитики разработало законопроект о ратификации Стамбульской конвенции в новой редакции с оговорками, что Украина оставляет за собой право не применять отдельные положения Конвенции и не менять свое законодательство относительно институтов брака и усыновления", - сказала Лазебная.

На уточняющий вопрос, прогнозирует ли министр принятие данного документа, она ответила, что, кроме противников ратификации конвенции, есть большое количество и сторонников, в том числе и народных депутатов.

"Мы предложили компромиссный вариант с учетом интересов украинского общества. Поэтому надеемся на поддержку", - подчеркнула Лазебная.

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