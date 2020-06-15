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Пропуск иностранцев в Украину и работа всех авиационных пунктов пропуска возобновлены, - Госпогранслужба

Пропуск иностранцев в Украину и работа всех авиационных пунктов пропуска возобновлены, - Госпогранслужба

Возобновлена работа 15 пунктов пропуска для авиасообщения, а также пропуск иностранцев на въезд в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Сегодня, 15 июня, все пункты пропуска через Государственную границу Украины для воздушного сообщения - открыты. Смены пограничных нарядов заступили на службу в достаточном количестве для обеспечения пропуска лиц как на вылет из Украины, так и на прилет в нашу страну", - говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе добавили, что постановлением Кабмина запрещается пересечение государственной границы иностранцами без полиса страхования расходов, связанных с лечением COVID-19, обсервацией.

"Сейчас пограничное ведомство Украины ожидает поступления от Министерства здравоохранения "Переччня государств с широким распространением COVID-19". До поступления такого перечня на территорию Украины будут пропускать иностранцев, давших согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса "Дій вдома". Для принятия решения об обсервации иностранцев, которые не дали согласия на самоизоляцию, пограничники будут информировать компетентные органы.

Напомним, ранее сообщалось, что иностранцам для въезда в Украину после возобновления международного авиасообщения необходимо будет иметь страховой полис.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина собирается отменить запрет на въезд иностранцев, введенный из-за COVID-19, - Кулеба

Автор: 

Госпогранслужба (6421) иностранец (492) авиасообщение (793)


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Теперь без нервов смотрим на статистику по вирусу.
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15.06.2020 11:06 Ответить
Статистика будет такой как есть. Шило и мешок. Не будет больных короновирусом. Будет массовый мор от пневмонии и гриппа. Польская статистика больных прущихся из Украины коственно покажет реальное состояние. Не говоря о том что с ВОЗ в этом деле (игре с статистикой) не шутят. Им для поднятия степени доверия очень нужны заниженные данные.
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15.06.2020 11:41 Ответить
Только не надо. Не надо нас пугать. Смотрим на падение ВВП. Смотрим на рост безработицы, на падение промпроизводства. На стремительно тающий авторитет Украины. На наступающий совок. На уже отсутствие пшеницы. К плохим новостям уже выработался иммунитет. Если сегодня плохо - абсолютно уверены - завтра будет ещё хуже. И тут вы начинаете пугать статистикой. Куда пуганых пугать?
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15.06.2020 11:35 Ответить
Что можно было завезти - уже завезли. Сейчас мало стран, где ситуация хуже чем у нас и все они, в основном, далеко. После бестолкового карантина и обеспечении медиков на уровне беднейших африканских стран никто не желает для нас открывать границы. И самоизоляция или обсервация после въезда в Украину выглядит более чем странно.
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15.06.2020 14:30 Ответить
 
 