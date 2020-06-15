Только сильная украинская армия, мощное современное вооружение и военная техника - это то, с чем Путин будет считаться, - Турчинов

Военно-политическое руководство Кремля считается только с силой. Любую попытку компромисса они считают слабостью.

Об этом сказал бывший председатель Верховной Рады Украины, экс-секретарь СНБО Александр Турчинов в эфире программы "Рандеву" с Яниной Соколовой на "5 канале", сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Турчинова.

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"Любой компромисс Кремль использует для усиления и развертывания своих наступательных позиций. Именно поэтому только мощная украинская армия, мощное современное вооружение и военная техника - это то, с чем Путин будет считаться. Все остальное - это лишь слова ", - сказал Турчинов.



Он отметил, что на конец 2018 - начало 2019 Украина имела одну из самых боеспособных армий во всей Западной Европе. "Но мы не ценим и не приумножаем тот потенциал, который смогли сформировать за пять лет", - добавил экс-секретарь СНБО Украины.



"Создание самодостаточной базы для производства современного мощного оружия, сильная боеспособная армия - это и есть настоящая независимость, и это то, чем должна заниматься власть, и в том числе, президентская вертикаль", - сказал он.