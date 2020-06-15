В РФ за сутки более 8,2 тыс. случаев COVID-19, умерли 143 человека, всего 537,2 тыс. инфицированных
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 8,25 тыс. случаев, умерли за сутки 143 пациента.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, это следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 8246 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 2832 (34,3%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
Суточный прирост в понедельник стал самым низким с 1 мая (тогда, полтора месяца назад, в стране было зафиксировано 7933 случая, и на следующий день показатель резко вырос до 9,6 тыс.). Со 2 июня прирост оставался стабильным и колебался в коридоре 8,4 - 9 тыс. Темп прироста в РФ в понедельник опустился до 1,56%.
Роспотребнадзор сообщает, что по последним данным в России проведено более 15,1 млн тестов на коронавирус, из них 280 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 316 тыс. человек.
Нарастающим итогом в России зарегистрировано 537 210 случаев коронавирусной инфекции, 7 091 умерших и 284 539 выписанных (4 489 выписаны за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 245 580.
Россия по-прежнему на третьем месте в мире по числу выявленных случаев новой коронавирусной инфекции. На первом месте, по данным Университета Джонса Хопкинса, - США (2,09 млн, +19,5 тыс. за сутки), на втором Бразилия (867,6 тыс., + 17,1 тыс.). Сразу после России на четвертом месте - Индия (320,9 тыс., + 11,9 тыс.). Великобритания на пятом месте (296,4 тыс., +1,5 тыс.).
В Москве, сообщает оперативный штаб, 1359 новых случаев COVID-19 за сутки, 53 смерти и 1549 выздоровевших.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Оцей торгаш з ворогом-президент моєї країни !!!
Седня я возьму 20к. тестов, завтра 15к. - через 7 дней проверю сегодняшние, поймаю 1000 зараженных(часть уже усопшие), на след. день - проверю 15к. завтрашних, поймаю 900зараженных - ура, вирус идет на спад.
Как вообще можно так нагло манипулировать(я не тока за Рашку говорю)? Это даже красножопые иногда не так нагло изрыгали бред.
смешно шо некоторые верят красножопым Китаю и Рашке насчет вируса.
в Эквадоре чет столько же зараженных как в Китае, с в сотни раз большим населением
не, ну это барон Мюнгхаузен бы обосрался - Какая наглость!(голосом из совкового мульта "вождь краснокожих")
вон как в Крыму выброс был - вопли крымнашевцев тупо захлебнулись, а языки в ж. засунулись
Пусть хоть все выздыхают.
О том, как Путин будет осуществлять умышленное массовое убийство
сограждан с 25-го июня по 1-е июля.
Благодаря полнейшему отсутствию чёткого плана по борьбе с эпидемией коронавируса в России, ситуация на сегодняшний день - просто ужасная, особенно в регионах, где ежедневная (даже официальная) статистика идёт по нарастающей (ни о каком выходе на плато нет и речи). Данные по Москве, как и данные по регионам - полностью сфальсифицированы, причём в некоторых случаях они сфальсифицированы на порядки. И если и можно сейчас выдвинуть об этом какую-либо гипотезу - так это гипотезу о том, что, кроме эпидемии COVID-19, в России бушует ещё и эпидемия двусторонней пневмонии с очень высоким коэффициентом смертности. Именно так, в основном, путинские власти всех уровней скрывают истинные данные по заболеваемости и смертности COVID-19 в России. Это кроме палитры других способов, конечно - от грубого рисования цифр до полного "отрицалова" в некоторых экзотических местах ....необъятной.
Благодаря незаконному путинскому плебисциту с 25-го июня по 1-е июля будут инфицированы сотни тысяч, если не миллионы людей; тысячи, если не десятки тысяч, из них, умрут - и умрут из-за этого.