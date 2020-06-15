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Новости Коронавирус и карантин
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В РФ за сутки более 8,2 тыс. случаев COVID-19, умерли 143 человека, всего 537,2 тыс. инфицированных

В РФ за сутки более 8,2 тыс. случаев COVID-19, умерли 143 человека, всего 537,2 тыс. инфицированных

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 8,25 тыс. случаев, умерли за сутки 143 пациента.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, это следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 8246 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 2832 (34,3%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Суточный прирост в понедельник стал самым низким с 1 мая (тогда, полтора месяца назад, в стране было зафиксировано 7933 случая, и на следующий день показатель резко вырос до 9,6 тыс.). Со 2 июня прирост оставался стабильным и колебался в коридоре 8,4 - 9 тыс. Темп прироста в РФ в понедельник опустился до 1,56%.

Роспотребнадзор сообщает, что по последним данным в России проведено более 15,1 млн тестов на коронавирус, из них 280 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 316 тыс. человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки COVID-19 заболели 56 детей и 43 медика, всего 2 350 детей и 5 537 медработников, - Степанов

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 537 210 случаев коронавирусной инфекции, 7 091 умерших и 284 539 выписанных (4 489 выписаны за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 245 580.

Россия по-прежнему на третьем месте в мире по числу выявленных случаев новой коронавирусной инфекции. На первом месте, по данным Университета Джонса Хопкинса, - США (2,09 млн, +19,5 тыс. за сутки), на втором Бразилия (867,6 тыс., + 17,1 тыс.). Сразу после России на четвертом месте - Индия (320,9 тыс., + 11,9 тыс.). Великобритания на пятом месте (296,4 тыс., +1,5 тыс.).

В Москве, сообщает оперативный штаб, 1359 новых случаев COVID-19 за сутки, 53 смерти и 1549 выздоровевших.

карантин (16729) россия (95502) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Типо: ну а теперь к хорошим новостям.
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15.06.2020 11:15
+3
У заявах Володимира Зеленського з приводу збиття Іл-76 та визволення Маріуполя немає слів "Росія" та "росіяни" боїться, що клієнти-ті, що дивляться його шлак, тобто фільми образяться...
Оцей торгаш з ворогом-президент моєї країни !!!
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15.06.2020 11:13
+2
В РФ за сутки более 8,2 тыс. случаев COVID-19, умерли 143 человека, всего 537,2 тыс. инфицированных - Цензор.НЕТ 7242
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15.06.2020 11:16
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У заявах Володимира Зеленського з приводу збиття Іл-76 та визволення Маріуполя немає слів "Росія" та "росіяни" боїться, що клієнти-ті, що дивляться його шлак, тобто фільми образяться...
Оцей торгаш з ворогом-президент моєї країни !!!
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15.06.2020 11:13 Ответить
Ясный красный, земразь еще хочет по срашке с корпоративами колесить.
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15.06.2020 11:14 Ответить
В РФ за сутки более 8,2 тыс. случаев COVID-19, умерли 143 человека, всего 537,2 тыс. инфицированных - Цензор.НЕТ 7242
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15.06.2020 11:16 Ответить
зачем эта новость на цензоре? кого это вообще колышет? а?
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15.06.2020 11:14 Ответить
Типо: ну а теперь к хорошим новостям.
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15.06.2020 11:15 Ответить
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15.06.2020 11:16 Ответить
вальцманоид, меня новости из пукинстана вообще не интересуют, они могут меня заинтересовать только, когда падет режим пукина и начнется цирк дерибана власти, и возвращение оккупированных пукинстаном территорий Украины..
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15.06.2020 11:23 Ответить
никитазебоид, так иди мимо, всем насрать что там тебя не интересует.
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15.06.2020 11:39 Ответить
вальцманоид, так и иди мимо и обтекай молча))
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15.06.2020 11:59 Ответить
Что значит "суточный прирост"?
Седня я возьму 20к. тестов, завтра 15к. - через 7 дней проверю сегодняшние, поймаю 1000 зараженных(часть уже усопшие), на след. день - проверю 15к. завтрашних, поймаю 900зараженных - ура, вирус идет на спад.
Как вообще можно так нагло манипулировать(я не тока за Рашку говорю)? Это даже красножопые иногда не так нагло изрыгали бред.
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15.06.2020 11:22 Ответить
ну так дажё ёсли спорить с иностранцем, просто просишь его зайти в Гугл и поискать "рос. "больницы" и "рос. деревни". Только поллитра спирта под рукой иметь - шоб он ВНЕЗАПНО не помер от отвращения
смешно шо некоторые верят красножопым Китаю и Рашке насчет вируса.
в Эквадоре чет столько же зараженных как в Китае, с в сотни раз большим населением
не, ну это барон Мюнгхаузен бы обосрался - Какая наглость!(голосом из совкового мульта "вождь краснокожих")
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15.06.2020 11:42 Ответить
пфф, хочешь ужаснуться ? набери в гугле ржавый пояс и посмотри картинки
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15.06.2020 12:18 Ответить
попробую. но штаны если что - вышлю тебе на постирать)
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15.06.2020 12:36 Ответить
а, так это нормально - но никто там не гниет заживо в "больнице" как в Рашке. ну отселяют даже - но бабла отсыпают. ты срав.ниваешь несравнимое.
вон как в Крыму выброс был - вопли крымнашевцев тупо захлебнулись, а языки в ж. засунулись
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15.06.2020 12:39 Ответить
як для мене, то хай вони там всі повиздихають
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15.06.2020 11:49 Ответить
А если у нас делать больше тестов. Я сомневаюсь что у нас тестируют всех кого положено. Думаю картина будет не лучше.
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15.06.2020 11:53 Ответить
Нахрена нам новости Мордора?
Пусть хоть все выздыхают.
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15.06.2020 12:31 Ответить
https://www.obozrevatel.com/russia/putin-poshel-na-massovoe-prestuplenie.htm Теперь о Путине-убийце.
О том, как Путин будет осуществлять умышленное массовое убийство
сограждан с 25-го июня по 1-е июля.


Благодаря полнейшему отсутствию чёткого плана по борьбе с эпидемией коронавируса в России, ситуация на сегодняшний день - просто ужасная, особенно в регионах, где ежедневная (даже официальная) статистика идёт по нарастающей (ни о каком выходе на плато нет и речи). Данные по Москве, как и данные по регионам - полностью сфальсифицированы, причём в некоторых случаях они сфальсифицированы на порядки. И если и можно сейчас выдвинуть об этом какую-либо гипотезу - так это гипотезу о том, что, кроме эпидемии COVID-19, в России бушует ещё и эпидемия двусторонней пневмонии с очень высоким коэффициентом смертности. Именно так, в основном, путинские власти всех уровней скрывают истинные данные по заболеваемости и смертности COVID-19 в России. Это кроме палитры других способов, конечно - от грубого рисования цифр до полного "отрицалова" в некоторых экзотических местах ....необъятной.
Благодаря незаконному путинскому плебисциту с 25-го июня по 1-е июля будут инфицированы сотни тысяч, если не миллионы людей; тысячи, если не десятки тысяч, из них, умрут - и умрут из-за этого.
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15.06.2020 18:32 Ответить
 
 