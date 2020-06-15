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Новости Коронавирус и карантин
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Киев и десять областей Украины не готовы к смягчению карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Киев и десять областей Украины не готовы к смягчению карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 15 июня Киев и десятьобластей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

Отмечается, что к ослаблению карантинных мер не готовы г. Киев, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ривненская, Тернопольская, Черновицкая и Черниговская области.

Количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения должно составлять менее 12. Показатель инцидентности в Киеве и десяти областях Украины не соответствует норме.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В РФ за сутки более 8,2 тыс. случаев COVID-19, умерли 143 человека, всего 537,2 тыс. инфицированных

Киев и десять областей Украины не готовы к смягчению карантина, - Минздрав 01
  Киев и десять областей Украины не готовы к смягчению карантина, - Минздрав 02

Автор: 

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Главное что Гереги готовы даже во время эпидемии!
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15.06.2020 11:18 Ответить
крадуцкие еще не все бабло, выделенное на борьбу с насморком освоили? да?
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15.06.2020 11:20 Ответить
Якщо по вагонам метро ходять жебраки, торгаші, музиканти то за один день ляже і Київ і пригород. І ляже Клічко разом з його штабом олігофренів. Нічого не зробили, не посили ветиляцію в метро поїздах щоб надлишок тиску на зупинках викидав віруси і не ствіорював їх великі концентрації в салонах, не обладнали вагони УФ лампами для дезинфкії вагонів коли вони стоять в тупику чи депо. Не розвели роботу в часі підприємств. Не зробили роботу екскалаторів щоб не було скупчень народу. Зате придумали всім нульову декларацію і податок на наї. Тобто, влада палець не вдарила, а от на виконаня дорученя дядька Білла все закрити і купити у нього вакцину , то -так, тут вони найперші стоять струнко в нових фартушках мулярів високого градусу.
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16.06.2020 10:20 Ответить
 
 