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Киев и десять областей Украины не готовы к смягчению карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на 15 июня Киев и десятьобластей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
Отмечается, что к ослаблению карантинных мер не готовы г. Киев, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ривненская, Тернопольская, Черновицкая и Черниговская области.
Количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения должно составлять менее 12. Показатель инцидентности в Киеве и десяти областях Украины не соответствует норме.
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Eugeniusz 1
показать весь комментарий15.06.2020 11:18 Ответить Мне нравится 0
Никита Ник
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Ozirius Shewu
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