У государства нет информации о почти 150 тыс. проживающих на оккупированной территории Донбасса пенсионерах, - Лазебная
Министр социальной политики Украины Марина Лазебная заявляет, что государство не владеет информацией почти о 150 тыс. пенсионерах, проживающих на временно оккупированной территории Донбасса.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр сообщила в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
"По состоянию на 2014 год там (на неподконтрольной территории Донбасса. – Ред.) было 1,2 млн пенсионеров. И 90% из них хоть раз за 6 лет обращались по выплате пенсий. Информации о других почти 150 тыс. человек у нас нет. Я разговаривала с некоторыми международными организациями, чтобы они помогли нам выявить таких людей, возможно, даже перевезти. Мы бы протянули им руку помощи, государство готово взять их под опеку: восстановить пенсию, предоставить реабилитацию", - сказала Лазебная.
Министр подчеркнула, что всем людям, которые заявлены в реестре, государство осуществляет все выплаты на карточки.
"Есть законы Украины, постановления, согласно которым люди должны прийти, и всем, кто обратился, мы платим пенсии и все выплаты. Единственная сложность - необходимость верификации. Сейчас мы думаем над совершенствованием и упрощением механизма получения людьми начисленных выплат", - добавила она.
На вопрос касательно людей, кому пенсия все же не начислялась, будут ли после деоккупации за ними сохранены накопления пенсий за весь этот период, и каким образом они будут выплачиваться, Лазебная подчеркнула, что это политическое решение.
"Когда будет установлена украинская власть на той территории, мы точно этих людей возьмем под опеку и разработаем усиленные социальные механизмы", - заявила министр.
Кроме того, Лазебная считает важным, сложным и требующим индивидуального подхода к каждому случаю вопрос страхового стажа тех, кто работает на оккупированной территории.
"Есть варианты и механизмы подтверждения стажа, льготный учет. Но над этим надо подумать", - добавила она.
Как сообщалось, в мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине заявляют, что Кабинету министров Украины и Верховной Раде следует обеспечить выплату пенсий жителям на неподконтрольной правительству территории Донбасса.
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Стаття 55 міжнародної конвенції про захист цивільного населення під час війни
Окупаційна держава зобов'язана за допомогою усіх наявних засобів забезпечувати населення продуктами харчування та медичним матеріалами; зокрема, постачати необхідні продукти харчування, медичні матеріали та інші припаси, якщо ресурсів окупованої території виявиться недостатньо.
ОНИ ОТРЕФЕРЕНДИЛИ УЖЕ СВОЁ И ПОЛУЧАЮТ КАЦАПСКУЮ ПЕНСИЮ. Не понимаю--зачем за них цепляться? Может для того, что бы за счёт мёртвых душ разворовывать пенсионный фонд?
Вводная.
1. Пенсионный фонд его района не работает (он ваще распущен)
2. Почтовое отделение (если ему приносил почтальён) не работает.
3. Срок действия банковской карты (если не ошибаюсь) 3 года. Банковской карты у него тоже нет.
4. Исковая давность в Украине 3 года. Кому до 17-го года пенсии не платили все свободны.
5. Фантастика. Если он живой приедет (а как он приедет, всё перекрыто) максимум на что он может расчитывать - это пенсия с будущего августа.
Я дурею. Столько детей пишет коменты. Погода какая - шли бы мяч гонят.