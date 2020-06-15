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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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У государства нет информации о почти 150 тыс. проживающих на оккупированной территории Донбасса пенсионерах, - Лазебная

У государства нет информации о почти 150 тыс. проживающих на оккупированной территории Донбасса пенсионерах, - Лазебная

Министр социальной политики Украины Марина Лазебная заявляет, что государство не владеет информацией почти о 150 тыс. пенсионерах, проживающих на временно оккупированной территории Донбасса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр сообщила в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"По состоянию на 2014 год там (на неподконтрольной территории Донбасса. – Ред.) было 1,2 млн пенсионеров. И 90% из них хоть раз за 6 лет обращались по выплате пенсий. Информации о других почти 150 тыс. человек у нас нет. Я разговаривала с некоторыми международными организациями, чтобы они помогли нам выявить таких людей, возможно, даже перевезти. Мы бы протянули им руку помощи, государство готово взять их под опеку: восстановить пенсию, предоставить реабилитацию", - сказала Лазебная.

Министр подчеркнула, что всем людям, которые заявлены в реестре, государство осуществляет все выплаты на карточки.

"Есть законы Украины, постановления, согласно которым люди должны прийти, и всем, кто обратился, мы платим пенсии и все выплаты. Единственная сложность - необходимость верификации. Сейчас мы думаем над совершенствованием и упрощением механизма получения людьми начисленных выплат", - добавила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На сегодняшний день реальный прожиточный минимум в Украине составляет 4,2-4,3 тыс. грн, - министр соцполитики Лазебная

На вопрос касательно людей, кому пенсия все же не начислялась, будут ли после деоккупации за ними сохранены накопления пенсий за весь этот период, и каким образом они будут выплачиваться, Лазебная подчеркнула, что это политическое решение.

"Когда будет установлена украинская власть на той территории, мы точно этих людей возьмем под опеку и разработаем усиленные социальные механизмы", - заявила министр.

Кроме того, Лазебная считает важным, сложным и требующим индивидуального подхода к каждому случаю вопрос страхового стажа тех, кто работает на оккупированной территории.

"Есть варианты и механизмы подтверждения стажа, льготный учет. Но над этим надо подумать", - добавила она.

Как сообщалось, в мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине заявляют, что Кабинету министров Украины и Верховной Раде следует обеспечить выплату пенсий жителям на неподконтрольной правительству территории Донбасса.

Донбасс (26956) Министерство социальной политики (882) Лазебная Марина (141)


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Топ комментарии
+12
пусть рюцький мир едят и мацковским православием закусывают
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15.06.2020 11:22
+7
Да и хер с ними. Людей из этих ватных животных все равно уже не получится
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15.06.2020 11:25
+7
И слава Богу. Это хорошо, но мало. Там обо всех "кормильцах" нужно забыть. И вообще, какая опека? Их путлер опекает.
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15.06.2020 11:25
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пусть рюцький мир едят и мацковским православием закусывают
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15.06.2020 11:22 Ответить
Проблема в том,что сторонники рюssкого мира в данном вопросе не столь принципиальны и готовы получать пенсию и от бандеровцев и от мышебратьев.
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15.06.2020 11:30 Ответить
Да и хер с ними. Людей из этих ватных животных все равно уже не получится
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15.06.2020 11:25 Ответить
может их в живых уже нет
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15.06.2020 11:25 Ответить
Мне вот любопытно, хоть как-то этот вопрос проверяется нашими "доблесными" чинушами?Или ватным старперам можно разок приехать, верифицироваться, после чего они "обретают бессмертие" и могут сосать из Украины деньги хоть до скончания времен?
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15.06.2020 13:15 Ответить
И слава Богу. Это хорошо, но мало. Там обо всех "кормильцах" нужно забыть. И вообще, какая опека? Их путлер опекает.
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15.06.2020 11:25 Ответить
Хто-небуть розкажіть цій лазєбній про таке:
Стаття 55 міжнародної конвенції про захист цивільного населення під час війни
Окупаційна держава зобов'язана за допомогою усіх наявних засобів забезпечувати населення продуктами харчування та медичним матеріалами; зокрема, постачати необхідні продукти харчування, медичні матеріали та інші припаси, якщо ресурсів окупованої території виявиться недостатньо.
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15.06.2020 11:26 Ответить
поэтому ихтам нет.
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15.06.2020 11:41 Ответить
Те пенсионеры, в отличии от проживающих в Украине, имеют две пенсии, и не платят за коммуналку.
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15.06.2020 11:26 Ответить
Точно.А дети их и внуки в "ополчении" состоят или на оккупанта-работают.
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15.06.2020 11:28 Ответить
ага они все стоят на блохпостах или подвозят продовольствие русне ( без оружия).
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15.06.2020 11:52 Ответить
Тобто друзі, вони пропонують нам українцям, взяти і платити пенсії для людей , які на окупованій території працювали і працюють на російських вбивць. Ба більше, вони зочуттг щоб ми платили пенсії навіть покидьками які зараз мають по 18 років і воюють на боці росіян. Ми їм повинні ці роки служби заносити в стаж роботи. Навіщо нам українцям це треба?
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15.06.2020 11:27 Ответить
Да.и платить за утраченное здоровье.
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15.06.2020 11:30 Ответить
У государства нет информации о почти 150 тыс. проживающих на оккупированной территории Донбасса пенсионерах, - Лазебная - Цензор.НЕТ 5600
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15.06.2020 11:29 Ответить
А зачем он все ТАМ нам нужны??????????????????????????
ОНИ ОТРЕФЕРЕНДИЛИ УЖЕ СВОЁ И ПОЛУЧАЮТ КАЦАПСКУЮ ПЕНСИЮ. Не понимаю--зачем за них цепляться? Может для того, что бы за счёт мёртвых душ разворовывать пенсионный фонд?
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15.06.2020 11:30 Ответить
У них уже давно новые кумиры.
У государства нет информации о почти 150 тыс. проживающих на оккупированной территории Донбасса пенсионерах, - Лазебная - Цензор.НЕТ 937
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15.06.2020 11:33 Ответить
Я вот тоже пережовываю за эту публикуУ государства нет информации о почти 150 тыс. проживающих на оккупированной территории Донбасса пенсионерах, - Лазебная - Цензор.НЕТ 3922:У государства нет информации о почти 150 тыс. проживающих на оккупированной территории Донбасса пенсионерах, - Лазебная - Цензор.НЕТ 4030
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15.06.2020 11:31 Ответить
Значит там и государства нет!
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15.06.2020 11:32 Ответить
пенсионер возможно уже давно умер ,но пенсия ему исправно начисляется. За подобное в Украине сажают в тюрьму, но жители ОРДЛО особенные. Сначала воспитали ублюдков, которые стреляют в украинцев, а теперь им еще и пенсии в нарушение закона.
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15.06.2020 11:37 Ответить
Куда и кем ему эта пенсия начисляется?
Вводная.
1. Пенсионный фонд его района не работает (он ваще распущен)
2. Почтовое отделение (если ему приносил почтальён) не работает.
3. Срок действия банковской карты (если не ошибаюсь) 3 года. Банковской карты у него тоже нет.
4. Исковая давность в Украине 3 года. Кому до 17-го года пенсии не платили все свободны.
5. Фантастика. Если он живой приедет (а как он приедет, всё перекрыто) максимум на что он может расчитывать - это пенсия с будущего августа.
Я дурею. Столько детей пишет коменты. Погода какая - шли бы мяч гонят.
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15.06.2020 11:58 Ответить
И кому же вы туда деньги перечисляете? Вы не задумывались что Украина сама себя убивает финансируя окупанта?
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15.06.2020 11:37 Ответить
вместо пенсий им давать безпроцентные облигации , как при сталине,они его ооочень уважают
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15.06.2020 20:04 Ответить
Україні потрібно припиняти платити пенсії не тільки за перебріком, а й ізраїльським пенсіонерам.
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15.06.2020 11:47 Ответить
Не надо паники они на Титанике.
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15.06.2020 11:54 Ответить
интересно получается. значит данных об этой пенсовате нету а пензии она получает.
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15.06.2020 11:56 Ответить
Как можно выплачивать пенсию людям, находящимся на неподконтрольной украинским законам территории Украины, о которых или вообще нет сведений и ли сведения неполные? Я не удивлюсь, что "деятели" в пенсионном фонде выплачивают пенсии даже давно умершим марионеткам российских оккупантов, с присвоением их террористами. Это наглое преступление всего руководства Украине, по сути ограбление жителей свободной Украине в пользу террористов-людоедов.Надо немедленно прекратить выплату любых пенсий лицам там находящимся, до установления там полной украинской власти.
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15.06.2020 12:47 Ответить
Во проблема! затерялись 150т. запроданцев, которых нищая Украина хочет накомить пенсиями! добавить нечего...
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15.06.2020 13:24 Ответить
Зря чиновница так переживает, пенсы там получают и от ***** пенсию, за коммуналку платят в довоенных расценках , не голодают. Правда, мрут, но... наш ПФ продолжает кидать им на карточку ежемесячные выплаты. А кто знает, кто их получает? Какие-то муфлоны с квадратными рожами регулярно шастают на наши территории из дЫР с пачкой карточек и снимают с них все средства. А живы эти пенсы или почивают,- это вопрос риторический.
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15.06.2020 14:49 Ответить
Те лица в руководстве Украины, которые выплачивают пенсии непонятно кому, а по факту террористам-людоедам, совершают чудовищное преступление, за которое обязательно будут наказаны.
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15.06.2020 15:24 Ответить
 
 