Зеленский призывает нардепов безотлагательно рассмотреть во втором чтении законопроект о поддержке культуры и креативных индустрий
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову с просьбой содействовать скорейшему рассмотрению народными депутатами во втором чтении проекта закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно государственной поддержки сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса в связи с действием ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Президент направил соответствующие письмо Разумкову.
Проект закона № 3377, который инициировали народные депутаты, парламент принял за основу 13 мая 2020. Комитету Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики было поручено доработать и внести документ на рассмотрение в сессионный зал во втором чтении.
В своем письме Зеленский отмечает, что предоставление социальных и экономических гарантий для поддержки граждан и бизнеса в условиях карантина из-за распространения коронавируса требует быстрых и эффективных решений.
"Учитывая указанное и важность поддержки субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сферах культуры и искусств, креативных индустрий, культурно-познавательного туризма и о работе которых установлены существенные ограничения, прошу способствовать скорейшему рассмотрению и принятию Верховной Радой Украины решения относительно упомянутого проекта закона Украины", - говорится в письме Зеленского.
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На его месте, я бы еще перед отъездом на "лечение", записал пару видосиков где нибудь в резиденции (чтобы явно идентифицировалось, что я типа в Украине) на отстраненные темы "типа мол болею, но тружусь аки пчелка" или "инициирую закон в помощь труженикам соц труда".................. и где то раз в 3 дня выкладывал. Можно даже бумажки подписывать удаленно, поганять курьера на самолете (**** тех бюджетных денег жалеть)
клоуна интересует только очередной деребан бюджета - теперь путем "креативных индустрий" - выделения средств для квартал95 и финансирования его "фильмов" для последующего проката в рашке
Двойные,*****,стандарты.
Но баранам мозги ведь не для того чтобы думать, а тупо генерировать "идеи"
Господи, спаси нас від ініціативи дураків....
Він, своїм затуманеним зеленим майонезом, до сих пір не розуміє: де воно і що йому робити!
"в условиях карантина из-за распространения коронавируса требует быстрых и эффективных решений" Источник: https://censor.net/n3201996
Альо, гараж! Уже четвертый месяц карантина!
Срочно поддержать квартальных братков!
Пусть Лысые с Ленками продадут по одному своему мерсу.
Деньги из бюджета нужны на поддержку медработников, а не этих мудьетрясов.
Паяц робить шоу з усього! Навіть з "хвороби" дружини (про цю хворобу, чомусь (???) у "Феофанії", де, по закону, обслуговується сім'я президента, ніхто ні слухом, ні духом)