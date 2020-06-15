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Новости Коронавирус и карантин
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Зеленский призывает нардепов безотлагательно рассмотреть во втором чтении законопроект о поддержке культуры и креативных индустрий

Зеленский призывает нардепов безотлагательно рассмотреть во втором чтении законопроект о поддержке культуры и креативных индустрий

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову с просьбой содействовать скорейшему рассмотрению народными депутатами во втором чтении проекта закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно государственной поддержки сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса в связи с действием ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Президент направил соответствующие письмо Разумкову.

Проект закона № 3377, который инициировали народные депутаты, парламент принял за основу 13 мая 2020. Комитету Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики было поручено доработать и внести документ на рассмотрение в сессионный зал во втором чтении.

В своем письме Зеленский отмечает, что предоставление социальных и экономических гарантий для поддержки граждан и бизнеса в условиях карантина из-за распространения коронавируса требует быстрых и эффективных решений.

"Учитывая указанное и важность поддержки субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сферах культуры и искусств, креативных индустрий, культурно-познавательного туризма и о работе которых установлены существенные ограничения, прошу способствовать скорейшему рассмотрению и принятию Верховной Радой Украины решения относительно упомянутого проекта закона Украины", - говорится в письме Зеленского.

Также читайте: Киев и десять областей Украины не готовы к смягчению карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

законопроект (3221) Зеленский Владимир (20343) карантин (16729) культура (841) туризм (1543) малый бизнес (123) Разумков Дмитрий (1520) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+16
Зеленский призывает нардепов безотлагательно рассмотреть во втором чтении законопроект о поддержке культуры и креативных индустрий - Цензор.НЕТ 621
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15.06.2020 11:29
+14
турчинов про армию - а этот про креативную индустрию, так скоро оккупантов будет развлекать...
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15.06.2020 11:29
+9
все еще запущеней
Зеленський закликає нардепів невідкладно розглянути в другому читанні законопроєкт про підтримку культури і креативних індустрій - Цензор.НЕТ 3125
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15.06.2020 11:32
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ЗЕ-Ленин пишет из Разлива или из Шушенского?
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15.06.2020 11:27 Ответить
Лично я думаю, что этот "больной" пишет совсем не из шалаша в Шушенском, а из "шалаша" какого нибудь Омана.
На его месте, я бы еще перед отъездом на "лечение", записал пару видосиков где нибудь в резиденции (чтобы явно идентифицировалось, что я типа в Украине) на отстраненные темы "типа мол болею, но тружусь аки пчелка" или "инициирую закон в помощь труженикам соц труда".................. и где то раз в 3 дня выкладывал. Можно даже бумажки подписывать удаленно, поганять курьера на самолете (**** тех бюджетных денег жалеть)
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15.06.2020 11:59 Ответить
зелену шмарклю не интересуют внутренние и внешние проблемы Украины: 6я годовщина гибели борта ИЛ-76, 3й год получения безвиза, кража 2700 вагонов из Госрезерва (ну, тут оно само подписало приказ о вскрытии Госрезерва), деребан бюджета Украины друзьями клоуна и получение взяток за это, фактическая ОТМЕНА уголовного назаказания судьям за коррупцию и прочее...
клоуна интересует только очередной деребан бюджета - теперь путем "креативных индустрий" - выделения средств для квартал95 и финансирования его "фильмов" для последующего проката в рашке
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15.06.2020 12:59 Ответить
Зеленский призывает нардепов безотлагательно рассмотреть во втором чтении законопроект о поддержке культуры и креативных индустрий - Цензор.НЕТ 621
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15.06.2020 11:29 Ответить
турчинов про армию - а этот про креативную индустрию, так скоро оккупантов будет развлекать...
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15.06.2020 11:29 Ответить
.....так уже......в чём и смысл.....
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15.06.2020 11:34 Ответить
Аплодисментов ждет из за поребрика.
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15.06.2020 11:51 Ответить
какая нафиг креативная индустрия после позавчерашнего очередного зашквара (позора на весь мир) ?: Юрист Маляр об отмене ответственности судей за неправосудные приговоры: Ни один инвестор в такую страну не придет - нужно менять механизм работы ВР и КС
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15.06.2020 12:41 Ответить
Создается впечатление, что это делают целенаправленно. Двойное гражданство введут, проведут референдум, распродадут земли в т.ч. за долги и прощай Украина.
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15.06.2020 14:39 Ответить
Кому що, а курці просо.
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15.06.2020 12:39 Ответить
Письма Энгельса Каутскому.
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15.06.2020 11:30 Ответить
Даже в 95м переулке кризис жанра. Тырят уже шутки у "Дизель шоу"
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15.06.2020 11:30 Ответить
все еще запущеней
Зеленський закликає нардепів невідкладно розглянути в другому читанні законопроєкт про підтримку культури і креативних індустрій - Цензор.НЕТ 3125
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15.06.2020 11:32 Ответить
Ну в общем то это деньги, но не нам. Нам долги.
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15.06.2020 11:53 Ответить
а зеля ,"который не ворует", подумал ,что его деньги
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15.06.2020 11:57 Ответить
заветы зеленина
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15.06.2020 11:31 Ответить
ссанич вирішов, що країні в стані війни потрібно більше "скотів" хароших та разньіх))
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15.06.2020 11:32 Ответить
О какой культуре может заикаться человек,играющий членом на рояле?
Двойные,*****,стандарты.
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15.06.2020 11:35 Ответить
так играет же неплохо!
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15.06.2020 12:43 Ответить
Под фонограмму?
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15.06.2020 23:56 Ответить
Культура 95 кварталу.
Зеленський закликає нардепів невідкладно розглянути в другому читанні законопроєкт про підтримку культури і креативних індустрій - Цензор.НЕТ 9426
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15.06.2020 11:35 Ответить
Пацан к успеху шел. Сначала положил на рояль, теперь на Украину.
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15.06.2020 11:54 Ответить
ввести статью в бюджет "на 95-й квартал"
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15.06.2020 11:36 Ответить
А почему нет?! Этот же баран, на полном умняке, предлагал законодательно прописать "Первую леди"! Идиот не понимает, что на выборах голосуют за президента, а не за семью президента...кроме того президент может быть: женщиной, холостой или вообще геем!! Что тогда делить с "первой леди"?!
Но баранам мозги ведь не для того чтобы думать, а тупо генерировать "идеи"
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15.06.2020 12:05 Ответить
за годы клоунады он убедил себя и 35% долбообов что так государство и работает.
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15.06.2020 12:13 Ответить
На сегодняшний день первая леди - Ермак.
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15.06.2020 12:51 Ответить
судя по тому как вовка с ленкой давно не "ахти" - первая леди у клоуна это глава его офиса))
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15.06.2020 13:02 Ответить
ідійоть.... кому що, а бубі.... креятів...

Господи, спаси нас від ініціативи дураків....
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15.06.2020 11:37 Ответить
Письмо??? Он писАть умеет??? А я думаю может только хреном по роялю грюкать
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15.06.2020 11:41 Ответить
Ну хреном он неплохо умеет. Положил на всю страну с населением.
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15.06.2020 11:55 Ответить
Оля Полякова жаловалась, что шоу-балет простаивает, девки оказавшись на карантине без зарплаты стареют, полнеют короче приходят в негодность. А ещё стилисты-визажисты всякие. Кому они нужны в Центре занятости? Даром что ли МВФ деньги давал?
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15.06.2020 11:42 Ответить
Найбільший хабар в історії України - тиша, річниця трагедії на луганському летовищі - тиша... Законопроект для корєша та поплічника - чуйте всі!

Він, своїм затуманеним зеленим майонезом, до сих пір не розуміє: де воно і що йому робити!
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15.06.2020 11:43 Ответить
Оно просто не успевает адекватно и своевременно реагировать на стремительный поток информации. Или же ограничивается только той информацией, шо рядом с ним плавает в теплой ванне.
"в условиях карантина из-за распространения коронавируса требует быстрых и эффективных решений" Источник: https://censor.net/n3201996
Альо, гараж! Уже четвертый месяц карантина!
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15.06.2020 13:00 Ответить
"... о поддержке креативных индустрий.."

Срочно поддержать квартальных братков!

Пусть Лысые с Ленками продадут по одному своему мерсу.
Деньги из бюджета нужны на поддержку медработников, а не этих мудьетрясов.
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15.06.2020 11:46 Ответить
приЗЕдЁныш
Зеленський закликає нардепів невідкладно розглянути в другому читанні законопроєкт про підтримку культури і креативних індустрій - Цензор.НЕТ 4055
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15.06.2020 11:54 Ответить
Слуги миллиардами воруют, прокуратура бездействует, а этот кловун об 95 квартале думает...
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15.06.2020 11:49 Ответить
и самая креативно дебильная индустрия это 95 квартал?? Зеля хочет выбить бабосы для своего бизнеса...
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15.06.2020 11:50 Ответить
А на ці бабосики вже націлився "Дізель" Всі креативні з "кварталу" пішли "працювать" на "благо держави" і нових ідей ніхто не генерує. Тому пішов плагіат, а "Дізель" (палюки такі) це побачив! Ну і як тут без цього закону вижити "незалежному" кварталу?

Паяц робить шоу з усього! Навіть з "хвороби" дружини (про цю хворобу, чомусь (???) у "Феофанії", де, по закону, обслуговується сім'я президента, ніхто ні слухом, ні духом)
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15.06.2020 13:47 Ответить
Для начала посадите махрового Жлоба и ворюгу паплавского !!! Это верх идиотизма когда это убожество -ректор Киевского национального университета культуры и искусств! Это быдло должно сидеть.
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15.06.2020 11:50 Ответить
 
 