Юрист Маляр об отмене ответственности судей за неправосудные приговоры: Ни один инвестор в такую страну не придет - нужно менять механизм работы ВР и КС

В Украине надо менять механизм работы Верховной Рады и Конституционного Суда: неконституционные законы не должны приниматься.

Об этом написала на своей странице в Фейсбуке юрист-криминолог, председатель Центра правовых и криминологических исследований Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ.

"Ни один сознательный инвестор в такую ​​страну не придет. Закрадывается мысль, что на то и рассчитывает отечественная уголовная олигархия, которая проникла в структуры власти прочно и надолго. Судите сами. Как можно выстраивать бизнес в стране, в которой может годами действовать норма Уголовного кодекса, годами могут открываться производства и осуждаться люди, а потом бац и Конституционный Суд признает ее неконституционной. То есть сначала парламент, который мы все содержим, принимает неконституционные нормы, да? Потом годами правоохранительная и судебная системы, которые тоже удерживает государство, обслуживают эту неконституционной норму, а потом наконец-то кто-то решает обратиться в Конституционный Суд и обнулить ситуацию. Так было, например, с преступлением "незаконное обогащение". Когда в завершение каденции 5-го президента обнулили все уголовные производства вип-подозреваемых и НАБУ как и не работало. Такой себе "дембельская коллективная взятка", что ли?" - рассказала она.

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"Теперь Конституционный Суд признал неконституционной статью Уголовного кодекса 375. Постановление судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления. Во-первых, этим обнулили дела и освободили от ответственности тех, кто был под подозрением или подсудимый. Во-вторых, Конституционный Суд решил не стесняться и продлил действие, ВНИМАНИЕ, неконституционной нормы еще на полгода. То есть мы все будем знать, что норма неконституционна, но она будет действовать - это как? Хорошая лазейка чтобы потом получить большое возмещение от государства по решению Европейского суда по правам человека", - добавила юрист.

"Такие вещи подрывают репутацию нашего государства очень серьезно. С таким государством никто не захочет иметь дело. Надо менять механизм работы Верховной Рады и Конституционного Суда. Не должны приниматься неконституционные законы. Это позор, когда работает более 400 избранников, тысячи помощников, ГНЭУ, многотысячный аппарат ВР и оттуда выходят неконституционные нормы, которые годами работают. Нужно тогда сделать так, чтобы Конституционный Суд давал свое заключение о конституционности ДО того, как закон будет принят. Надо установить сроки для КСУ, поскольку они умеют годами вычитывать один закон, создать подразделение, которое будет этим заниматься... Или выработать какой-то другой механизм, который не позволит принимать неконституционные законы", - резюмировал Маляр.



