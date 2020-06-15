Юрист Маляр об отмене ответственности судей за неправосудные приговоры: Ни один инвестор в такую страну не придет - нужно менять механизм работы ВР и КС
В Украине надо менять механизм работы Верховной Рады и Конституционного Суда: неконституционные законы не должны приниматься.
Об этом написала на своей странице в Фейсбуке юрист-криминолог, председатель Центра правовых и криминологических исследований Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ.
"Ни один сознательный инвестор в такую страну не придет. Закрадывается мысль, что на то и рассчитывает отечественная уголовная олигархия, которая проникла в структуры власти прочно и надолго. Судите сами. Как можно выстраивать бизнес в стране, в которой может годами действовать норма Уголовного кодекса, годами могут открываться производства и осуждаться люди, а потом бац и Конституционный Суд признает ее неконституционной. То есть сначала парламент, который мы все содержим, принимает неконституционные нормы, да? Потом годами правоохранительная и судебная системы, которые тоже удерживает государство, обслуживают эту неконституционной норму, а потом наконец-то кто-то решает обратиться в Конституционный Суд и обнулить ситуацию. Так было, например, с преступлением "незаконное обогащение". Когда в завершение каденции 5-го президента обнулили все уголовные производства вип-подозреваемых и НАБУ как и не работало. Такой себе "дембельская коллективная взятка", что ли?" - рассказала она.
"Теперь Конституционный Суд признал неконституционной статью Уголовного кодекса 375. Постановление судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления. Во-первых, этим обнулили дела и освободили от ответственности тех, кто был под подозрением или подсудимый. Во-вторых, Конституционный Суд решил не стесняться и продлил действие, ВНИМАНИЕ, неконституционной нормы еще на полгода. То есть мы все будем знать, что норма неконституционна, но она будет действовать - это как? Хорошая лазейка чтобы потом получить большое возмещение от государства по решению Европейского суда по правам человека", - добавила юрист.
"Такие вещи подрывают репутацию нашего государства очень серьезно. С таким государством никто не захочет иметь дело. Надо менять механизм работы Верховной Рады и Конституционного Суда. Не должны приниматься неконституционные законы. Это позор, когда работает более 400 избранников, тысячи помощников, ГНЭУ, многотысячный аппарат ВР и оттуда выходят неконституционные нормы, которые годами работают. Нужно тогда сделать так, чтобы Конституционный Суд давал свое заключение о конституционности ДО того, как закон будет принят. Надо установить сроки для КСУ, поскольку они умеют годами вычитывать один закон, создать подразделение, которое будет этим заниматься... Или выработать какой-то другой механизм, который не позволит принимать неконституционные законы", - резюмировал Маляр.
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При том сторонники выделения кредита были в меньшинстве. Группа возглавляемая [фамилия не разглашается], опираясь на ноябрьский 2019 года доклад тогдашнего руководителя миссии МВФ в Украине Рона ван Родена перед комиссией "credit meeting" в котором нынешнее руководство Украины обвинялось в возможной причастности к выведению и отмыванию денег. На этом основании группа противников выделения кредита считала недостаточными условия изложенные Letter of Intent "представление о намерениях". Со стороны сторонников выделения кредита звучали обоснованные аргументы о том, что Украина выполнила предварительные условия выделения кредита и выставление новых условий будет не совсем правильным шагом.
В результате обсуждения было принято решение изложить отдельным документом уточняющие требования по борьбе с коррупцией, кроме изложенных в меморандуме МВФ.
Эти требования представляют собой календарный план мероприятий для Украины, направленных на ускорение процедуры возврата выведенных с Украины средств "Приватбанка" и сотрудничеству с органами юстиции и судами ведущими процессы по этому вопросу.
Данное письмо было подготовлено и отправлено.
Так МВФ четко сказало клоуна - "вова - верни деньги Приватбанка, в т.ч. и те которые ты получил за вывод через свои офшорные счета на Кипре"
Принятие исполнительным советом МВФ решения о выделении Украине кредита в рамках программы Stand-by Arrangements было решением определенного консенсуса между двумя сторонами обсуждения.
При том сторонники выделения кредита были в меньшинстве. Группа возглавляемая [фамилия не разглашается], опираясь на ноябрьский 2019 года доклад тогдашнего руководителя миссии МВФ в Украине Рона ван Родена перед комиссией "credit meeting" в котором нынешнее руководство Украины обвинялось в возможной причастности к выведению и отмыванию денег. На этом основании группа противников выделения кредита считала недостаточными условия изложенные Letter of Intent "представление о намерениях". Со стороны сторонников выделения кредита звучали обоснованные аргументы о том, что Украина выполнила предварительные условия выделения кредита и выставление новых условий будет не совсем правильным шагом.
В результате обсуждения было принято решение изложить отдельным документом уточняющие требования по борьбе с коррупцией, кроме изложенных в меморандуме МВФ.
Эти требования представляют собой календарный план мероприятий для Украины, направленных на ускорение процедуры возврата выведенных с Украины средств "Приватбанка" и сотрудничеству с органами юстиции и судами ведущими процессы по этому вопросу.
Данное письмо было подготовлено и отправлено.
"Так было, например, с преступлением "незаконное обогащение". Когда в завершение каденции 5-го президента обнулили все уголовные производства вип-подозреваемых и НАБУ
кактак и не работало. Такая себе "дембельская коллективная взятка", что ли?" - рассказала она."
Сколько тысяч еще, кроме Дениски Ермака уже приступили к работе?
Остальные законы должны строиться по такому же сценарию.
З тими кількома справами на рік легко впорається й Верховний Суд.
Дивно,що цього досі не запропонував Саак (видно,простіше розігнати митницю,ніж орган,що за розгляд кількох справ на рік зжирає 211-258 млн грн.)
Я ваша няня
Створення реальних ідеологічних партій з розвиненою структурою та вертикальним делегуванням влади, це- раз.
Лібералізація обігу зброї, за якою МВ не надає право мати зброю, а аргументує спираючись на конкретні пункти закону, чому та чи інша особа не має права мати зброю, це- два.
По два незалежні один від другого і від діючої влади контролюючі органи на кожну державну структуру, це- три.
на юх.