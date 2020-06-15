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Новости Правосудие
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Юрист Маляр об отмене ответственности судей за неправосудные приговоры: Ни один инвестор в такую страну не придет - нужно менять механизм работы ВР и КС

Юрист Маляр об отмене ответственности судей за неправосудные приговоры: Ни один инвестор в такую страну не придет - нужно менять механизм работы ВР и КС

В Украине надо менять механизм работы Верховной Рады и Конституционного Суда: неконституционные законы не должны приниматься.

Об этом написала на своей странице в Фейсбуке юрист-криминолог, председатель Центра правовых и криминологических исследований Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ.

"Ни один сознательный инвестор в такую ​​страну не придет. Закрадывается мысль, что на то и рассчитывает отечественная уголовная олигархия, которая проникла в структуры власти прочно и надолго. Судите сами. Как можно выстраивать бизнес в стране, в которой может годами действовать норма Уголовного кодекса, годами могут открываться производства и осуждаться люди, а потом бац и Конституционный Суд признает ее неконституционной. То есть сначала парламент, который мы все содержим, принимает неконституционные нормы, да? Потом годами правоохранительная и судебная системы, которые тоже удерживает государство, обслуживают эту неконституционной норму, а потом наконец-то кто-то решает обратиться в Конституционный Суд и обнулить ситуацию. Так было, например, с преступлением "незаконное обогащение". Когда в завершение каденции 5-го президента обнулили все уголовные производства вип-подозреваемых и НАБУ как и не работало. Такой себе "дембельская коллективная взятка", что ли?" - рассказала она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": КС отменил ответственность судей за заведомо неправосудные приговоры

"Теперь Конституционный Суд признал неконституционной статью Уголовного кодекса 375. Постановление судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления. Во-первых, этим обнулили дела и освободили от ответственности тех, кто был под подозрением или подсудимый. Во-вторых, Конституционный Суд решил не стесняться и продлил действие, ВНИМАНИЕ, неконституционной нормы еще на полгода. То есть мы все будем знать, что норма неконституционна, но она будет действовать - это как? Хорошая лазейка чтобы потом получить большое возмещение от государства по решению Европейского суда по правам человека", - добавила юрист.

"Такие вещи подрывают репутацию нашего государства очень серьезно. С таким государством никто не захочет иметь дело. Надо менять механизм работы Верховной Рады и Конституционного Суда. Не должны приниматься неконституционные законы. Это позор, когда работает более 400 избранников, тысячи помощников, ГНЭУ, многотысячный аппарат ВР и оттуда выходят неконституционные нормы, которые годами работают. Нужно тогда сделать так, чтобы Конституционный Суд давал свое заключение о конституционности ДО того, как закон будет принят. Надо установить сроки для КСУ, поскольку они умеют годами вычитывать один закон, создать подразделение, которое будет этим заниматься... Или выработать какой-то другой механизм, который не позволит принимать неконституционные законы", - резюмировал Маляр.

Юрист Маляр об отмене ответственности судей за неправосудные приговоры: Ни один инвестор в такую страну не придет - нужно менять механизм работы ВР и КС 01
Юрист Маляр об отмене ответственности судей за неправосудные приговоры: Ни один инвестор в такую страну не придет - нужно менять механизм работы ВР и КС 02

Автор: 

ВР (29244) инвестиции (1164) КС (2248) судья (2646) юстиция (758) Европейский суд по правам человека (812) Маляр Анна (412)


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Топ комментарии
+20
Юрист Маляр об отмене ответственности судей за неправосудные приговоры: Ни один инвестор в такую страну не придет - нужно менять менять механизм работы ВР и КС - Цензор.НЕТ 6767
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15.06.2020 11:37
+16
Расстреливать их нужно
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15.06.2020 11:29
+12
Как это? А Петруша? Он же 5 лет жопу рвал, кучу бабла на этом схавал и орал с каждой крыши про перемоги в судебной реформе. Теперь, правда, сам в этот суд идти боится.
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15.06.2020 11:37
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Расстреливать их нужно
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15.06.2020 11:29 Ответить
пока ещё не один из избранных не наводил порядок в судовой и правовой системе. если так и будет дальше то зе такое же криминальное чмо как и попередники.
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15.06.2020 11:31 Ответить
Как это? А Петруша? Он же 5 лет жопу рвал, кучу бабла на этом схавал и орал с каждой крыши про перемоги в судебной реформе. Теперь, правда, сам в этот суд идти боится.
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15.06.2020 11:37 Ответить
о живий свідок петрової вкраденої "кучі бабла". А ну бігом в ГБР, - там таких як ти вже заждались
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15.06.2020 11:40 Ответить
Дебильный аргумент. А ты тогда беги туда же расскажешь про Коломойского, Ахметова и Медведчука. Или ты уже там?
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15.06.2020 11:45 Ответить
Принятие исполнительным советом МВФ решения о выделении Украине кредита в рамках программы Stand-by Arrangements было решением определенного консенсуса между двумя сторонами обсуждения.
При том сторонники выделения кредита были в меньшинстве. Группа возглавляемая [фамилия не разглашается], опираясь на ноябрьский 2019 года доклад тогдашнего руководителя миссии МВФ в Украине Рона ван Родена перед комиссией "credit meeting" в котором нынешнее руководство Украины обвинялось в возможной причастности к выведению и отмыванию денег. На этом основании группа противников выделения кредита считала недостаточными условия изложенные Letter of Intent "представление о намерениях". Со стороны сторонников выделения кредита звучали обоснованные аргументы о том, что Украина выполнила предварительные условия выделения кредита и выставление новых условий будет не совсем правильным шагом.

В результате обсуждения было принято решение изложить отдельным документом уточняющие требования по борьбе с коррупцией, кроме изложенных в меморандуме МВФ.
Эти требования представляют собой календарный план мероприятий для Украины, направленных на ускорение процедуры возврата выведенных с Украины средств "Приватбанка" и сотрудничеству с органами юстиции и судами ведущими процессы по этому вопросу.
Данное письмо было подготовлено и отправлено.
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15.06.2020 13:09 Ответить
Жопу рвете Ви, вигадуючи про якусь кучу бабла ... Порох, врешті решт виграє, бо світова спільноста санкції введе проти Зестапо, а от як Ви попадете туди, то ніхто і не помітить де це Ви ділися
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15.06.2020 13:56 Ответить
А есть надежды что будет? Судя по результатом года мы только глубже залазим в задницу.
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15.06.2020 11:39 Ответить
поэтому нужно поднимать людей против этих кланов. иначе они страх уже давно потеряли. их нужно прессовать может под страхом за свою жизнь и деньги,... они будут делать хоть что то для простых людей и для страны а не для криминальных кланов.
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15.06.2020 11:44 Ответить
Конечно надо. Только без лидера этого не произойдет, пока от нищеты и голода не начнут умирать. У нас народ запуганный и безинициативный в массе. У меня единственная надежда на Михо и таких как Зеркаль, только как они смогут что то сделать без народной поддержки? А народ у нас идиоты, смотрят на картинки а не на реальные дела людей. Что тут сказать...
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15.06.2020 11:48 Ответить
каких "кланов"?)) тех, которые ты выбрала к власти год назад?)
Так МВФ четко сказало клоуна - "вова - верни деньги Приватбанка, в т.ч. и те которые ты получил за вывод через свои офшорные счета на Кипре"

Принятие исполнительным советом МВФ решения о выделении Украине кредита в рамках программы Stand-by Arrangements было решением определенного консенсуса между двумя сторонами обсуждения.
При том сторонники выделения кредита были в меньшинстве. Группа возглавляемая [фамилия не разглашается], опираясь на ноябрьский 2019 года доклад тогдашнего руководителя миссии МВФ в Украине Рона ван Родена перед комиссией "credit meeting" в котором нынешнее руководство Украины обвинялось в возможной причастности к выведению и отмыванию денег. На этом основании группа противников выделения кредита считала недостаточными условия изложенные Letter of Intent "представление о намерениях". Со стороны сторонников выделения кредита звучали обоснованные аргументы о том, что Украина выполнила предварительные условия выделения кредита и выставление новых условий будет не совсем правильным шагом.

В результате обсуждения было принято решение изложить отдельным документом уточняющие требования по борьбе с коррупцией, кроме изложенных в меморандуме МВФ.
Эти требования представляют собой календарный план мероприятий для Украины, направленных на ускорение процедуры возврата выведенных с Украины средств "Приватбанка" и сотрудничеству с органами юстиции и судами ведущими процессы по этому вопросу.
Данное письмо было подготовлено и отправлено.
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15.06.2020 13:11 Ответить
ПреЗЕдент делает только хорошее для народа...
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15.06.2020 11:31 Ответить
забавно но в тексте юриста Маляр ни одного упоминия про презедента. Беспредел творит какая-то беспризорная олигархия.
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15.06.2020 11:37 Ответить
Почему же нет,вот почитай-
"Так было, например, с преступлением "незаконное обогащение". Когда в завершение каденции 5-го президента обнулили все уголовные производства вип-подозреваемых и НАБУ как так и не работало. Такая себе "дембельская коллективная взятка", что ли?" - рассказала она."
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15.06.2020 11:47 Ответить
то МЫШИ!)) в любой ситуации - виноваты мЫши... или.. мишЫ))
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15.06.2020 13:12 Ответить
Какой механизм,нужно разгонять этих взяточников всех,перестановкой кроватей ничего не решить.
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15.06.2020 11:31 Ответить
Что юристы, запутались? Оно не удивительно в стране, где нет Суда, но юристов больше, чем собак
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15.06.2020 11:32 Ответить
Типа украинский портал цензор переводит на язык недостраны с которой воюет Украина украинские тексты. Это с какого перепуга? Украинцы прекрасно понимают украинский и им переводит на кацапский ничего не надо.
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15.06.2020 11:33 Ответить
Та ні. Вони спочатку видають новину мовою "недокраїни, з якою воює Україна", потім через 5-10 хвилин перекладають державною.
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15.06.2020 14:00 Ответить
Не всі новини. Найбільш розширений тут російськомовний канал. Не всі новини, що є кацапською є на українському каналі.
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15.06.2020 14:16 Ответить
а что там про бизнес-нянь от Зели?
Сколько тысяч еще, кроме Дениски Ермака уже приступили к работе?
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15.06.2020 11:34 Ответить
Ты не о Дениске беспокойся,а о Порошенко,который пропихнул такой "нужный" закон для ворья.А ведь мог ветировать.
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15.06.2020 11:42 Ответить
Спєрдоляй, руска курва.
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15.06.2020 12:05 Ответить
Судя по флагу,ты так и поступил.
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15.06.2020 12:32 Ответить
Юрист Маляр об отмене ответственности судей за неправосудные приговоры: Ни один инвестор в такую страну не придет - нужно менять менять механизм работы ВР и КС - Цензор.НЕТ 80
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15.06.2020 11:35 Ответить
Лавины инвестиций, обещанных преЗЕдентом не будет?....Как так?...
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15.06.2020 11:37 Ответить
А как же экономический прорыв 😄
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15.06.2020 11:43 Ответить
Похоже, что экономический прорыв ощутили Игорьвалерьевич, ахметов и другие нищеброды...
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15.06.2020 11:53 Ответить
Из Омана - 1 доляр есть...
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15.06.2020 12:47 Ответить
Юрист Маляр об отмене ответственности судей за неправосудные приговоры: Ни один инвестор в такую страну не придет - нужно менять менять механизм работы ВР и КС - Цензор.НЕТ 6767
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15.06.2020 11:37 Ответить
Ну да. Обойти никак. За попытку нарушить мгновенное наказание (выпал из окна, убился ап стену...).

Остальные законы должны строиться по такому же сценарию.
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15.06.2020 11:46 Ответить
далеко не все законы физики являются "законами" (а лишь частным случаем), настоящие ее законы люди еще не познали! в "науке" сейчас не меньше "священных коров" и "великомучеников" (неприкосновенных авторитетов), чем религии которые приняты НА ВЕРУ без доказательств (аксиомы и постулаты). Великой революцией познания могут быть СОМНЕНИЯ и "безжалостное" истребление ("под нож") всех ее "священных коров" и низвержение незыблемых идолов!
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15.06.2020 11:46 Ответить
Законы физики неотменяемы, они лишь уточняемы последующими экспериментами и открытиями.
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15.06.2020 11:55 Ответить
законы и правила пишут люди, наблюдая за некоторыми закономерностями, а вот насколько они адекватно описывают и интерпретируют действительность - это уже совершенно другой вопрос! скажем на "законе сохранения энергии" (в замкнутой системе, в общем-то не вызывающем сомнения) построена бредовая ахинея - теория "большого и горячего взрыва" (с точкой сингулярности), (ни чем не лучше "трех слонов на черепахе"), хотя если принять условие, что вся сумма "энергий и материи" всегда равно НУЛЮ, то это окажется, пожалуй, единственным возможным вариантом (и условием для описания действительности). Весь мир - это лишь флуктуация пустоты (НИЧЕГО) и в сути является "НИЧЕМ"!
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15.06.2020 12:29 Ответить
Спасибо, очень интересно. Сегодня вечерком бухну малёк, и прочту ваш перл ещё раз.
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15.06.2020 12:39 Ответить
ваш сарказм излишен, прежде, чем "глумится над физикой", я физмат университета с отличием закончил, был лучшим выпускником года своего курса, решал сложные "олимпийские" задачи и всегда получал правильный ответ, но путем почти всегда нестандартным (не классическим, а так, как мне это "виделась" сама суть), что часто шокировало преподавателей, они перепроверяли решение и не находили ошибок, но признавались потом, что им и в голову прийти не могло, что это можно решать таким путем и способом)!
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15.06.2020 12:53 Ответить
Это интересно. И как вы объясняете феномен корпускулярно-волнового дуализма ?
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15.06.2020 12:56 Ответить
я давно пришел к выводу, что не существует никакого "вещества" ("твердой материи") и вся "физика" - это частный случай ГЕОМЕТРИИ многомерных замкнутых пространств, все известные нам явления можно описать в 10-11 мерной геометрии, хотя и 12 мерное ошибкой то же не будет, но если учесть все возможные и бесчисленные ВАРИАЦИИ, то это будет скорее всего 33-метное пространство! Я со школьных лет задавал всем преподам простой вопрос почему электронные облака имеют именно такую форму и "электроны" никогда "не сталкиваются" и на третьем курсе тупо выполняя задание по начертательной геометрии ("не о чем не думая") очень четко и ясно буквально "увидел" ответ, все эти "минивихри" называемые "атомами вещества" это всего лишь "закрученность пространства", как-будто за много лет до меня наконец дошел ответ на мой запрос, эти "озарения" были не одиночными; я практически на все свои вопросы получаю четкие и ясные ответы /через разные промежутки времени/. Мне наука перестала быть интересной и опостылила, я конечно стараюсь "держать руку на пульсе", мои глаза "всегда открыты", "уши внимательно слушают", а голова постоянно критически и скептически анализирует, но я больше не хочу погружаться в это "болото" ненужных мне лично подробностей и лишней информации, а тем более в склоку тщеславных и мелочных разборок, часто костных и ограниченных в мышлении людей называющих себя "учеными"!
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15.06.2020 13:44 Ответить
Вы не ответили на мой вопрос. Будьте проще в своих пояснениях.
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15.06.2020 13:47 Ответить
на свои вопросы вы можете получить ответ (правильный или неправильный) только самостоятельно, не решив задачу, подсмотрев ответ или "решение" у других, никогда не поймете насколько можно доверять этому. как показывает практика, ответы на большинство вопросов всегда находились буквально "у нас под носом", но пока сам не разбираешься с этим основательно (не решишь), не поймешь этого. В детстве я древних людей (живших до нас) считал глупыми (и ВЕРИЛ, что говорили взрослые), что их мысли всего лишь фантастические "антинаучные" сказки и фантазии примитивного разума, а прожив полвека понял, что глупые и неразумные это мы, это мы додумываем и интерпретируем все на свой уровень понимания (а точнее не понимания), а надо было многое из этого понимать буквально (без собственных фантазий)!
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15.06.2020 14:19 Ответить
"- Владимир Владимирович, сколько будет дважды два?- Буду краток. Вы знаете, буквально на днях я был в Российской Академии Наук, провел беседу со многими учеными, в том числе - молодыми. Кстати - очень грамотные ребята. Так вот, мы обсудили, в частности и данную проблему, поговорили о текущей экономической обстановке в стране. Они также рассказали о своих планах на будущее. Конечно, в первую очередь их волновала проблема востребованности. Не менее остро встал и вопрос по ипотечным кредитам. Но могу заверить, все эти проблемы решаемы и мы направим все усилия, чтобы решены они были в самом ближайшем будущем. В том числе это касается и темы, затронутой в вашем вопросе."
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15.06.2020 14:21 Ответить
Вы такой же физик-математик как я - балерина.
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15.06.2020 14:21 Ответить
оставайтесь при своем мнение, может быть, когда-нибудь за собственную самоуверенность и веру в авторитеты будет вам стыдно!
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15.06.2020 14:29 Ответить
мне уже стыдно что вляпался в дискуссию с тобой
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15.06.2020 14:30 Ответить
Да, если нетрудно - подскажите хороший учебник по применению уравнения Рейнольдса для анализа турбулентных течений.
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15.06.2020 13:01 Ответить
И вот ещё: каким это образом удаётся избежать туннельного эффекта при изготовлении микросхем по технологии 4 нм ? Ведь это же абсурд.
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15.06.2020 13:03 Ответить
Новая конституция и новые законы будут написаны их кровью с многочисленных эшафотов! Видимо, по-другому никак не получится (страх совсем потеряли), а зря, далеко не все успеют добежать до границы!
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15.06.2020 11:38 Ответить
Берут сомнения. Народ очередной раз проглотит, как сотни раз до этого. Ну разве что до тотальной нищеты дойдет большая часть населения.
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15.06.2020 11:43 Ответить
И что характерно, судей оказывается НЕ ХВАТАЕТ! Страна парадоксов...
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15.06.2020 11:38 Ответить
Не бачу проблем в тому.щоб розігнати КС.
З тими кількома справами на рік легко впорається й Верховний Суд.
Дивно,що цього досі не запропонував Саак (видно,простіше розігнати митницю,ніж орган,що за розгляд кількох справ на рік зжирає 211-258 млн грн.)
Юристка Маляр про скасування відповідальності суддів за неправосудні вироки: Жоден інвестор в таку країну не прийде - потрібно змінювати механізм роботи ВР і КС - Цензор.НЕТ 3166
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15.06.2020 11:40 Ответить
Здрасьте. Как раз об этом он и говорил. В первую очередь таможня, во вторую КС. Просто ликвидация первых сразу даст доход в бюджет. Только как он без власти что то сделает? А народ у нас пассивный.
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15.06.2020 11:44 Ответить
Пока у нас не будет эффективно работающей судовой системы,ничего,никакие реформы работать не будут.
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15.06.2020 12:30 Ответить
Чому дивуватись?Судді КС-10-ть припорошених.
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15.06.2020 14:41 Ответить
КС признал "законным" разгон Верховной Рады, который сделал Бубочка. Хотя Рада имела право на месяц для формирования коалиции.
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15.06.2020 11:46 Ответить
А пагубий так и не представил список коалиции, которой руководил несколько лет.
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15.06.2020 12:45 Ответить
A зачем предоставлять какой-то список ? Закон гласит что даётся месяц на формирование коалиции. Парубий попросил этот месяц, и не получил его. Таким образом, Зеленский совершил уголовное преступление по ст. 109 УК Украины: узурпация власти.
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15.06.2020 12:49 Ответить
а как перед выборами моника всей Украине рассказывала - как рассказывала - обманщик и подлец он - думаю еще и откаты получает,но пока нет инфы точной
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15.06.2020 11:51 Ответить
зе дно
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15.06.2020 11:52 Ответить
ЭТО УЖЕ БАНДИТЫ В МАНТИЯХ
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15.06.2020 11:53 Ответить
Именем государства Украина.
Я ваша няня
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15.06.2020 12:03 Ответить
красавцы. что там говорить.
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15.06.2020 12:03 Ответить
Перед глазами последний год все время всплывает овощ с тупорылым лицом и немым вопросом - "а шо, так можно было?"
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15.06.2020 12:08 Ответить
Нужна поголовная ответственность за принятые решения!
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15.06.2020 12:29 Ответить
А хто буде приймати рішення про відповідальність? Якщо народ не хоче правити то, правлять всі хто має бажання.
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15.06.2020 13:12 Ответить
Фактически КС своим решением поставил жирный крест даже на надежду о нормальном развитии страны на обозримый период. В Украине ВР может все, в том числе и ликвидировать КСУ, а на всех его членов открыть уголовное производство. Ни один человек не должен быть неподсудным в нашей стране.
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15.06.2020 12:34 Ответить
Есть повод для первого референдума насчёт такого КС.
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15.06.2020 12:46 Ответить
Таке враження, що судді КС також проходили трускавецькі курси.
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15.06.2020 12:48 Ответить
А врачам так можно *право на ошибку*? А почему нет ,они что уже второго сорта?
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15.06.2020 12:52 Ответить
Все природно. Врятувати ситуацію може тільки:
Створення реальних ідеологічних партій з розвиненою структурою та вертикальним делегуванням влади, це- раз.
Лібералізація обігу зброї, за якою МВ не надає право мати зброю, а аргументує спираючись на конкретні пункти закону, чому та чи інша особа не має права мати зброю, це- два.
По два незалежні один від другого і від діючої влади контролюючі органи на кожну державну структуру, це- три.
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15.06.2020 13:10 Ответить
питання навіть не в тому, яку галіматню приймають виродки з КС під себе, питання в тому, що сьогодні, за президенства кловуна Вована, ті виродки роблять все те відкрито, узаконюючи абсолютну безкарність злодійсько-олігархічної системи влади та будь-яких своїх забаганок. Цивілізований світ у шоці від такого свавілля наскрізь корумпованих інституцій держави , а самим українцям традиційно *****. Чи розуміння нема, чи ще чогось..... .
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15.06.2020 13:15 Ответить
натворил делов и тебе ничего за это не будет .это братки какие то с90 х а не судьи
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15.06.2020 13:23 Ответить
Україну врятує тільки суд Лінча.
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15.06.2020 13:41 Ответить
Вигнати призначених припорошених: Туп,Голов,Город,Завгор,Касмін,Коліс,Крив,Лема,Литв,Сас,Слід
на юх.
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15.06.2020 14:48 Ответить
 
 