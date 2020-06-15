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Новости Коронавирус и карантин
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Степанов о росте заболеваемости COVID-19 в Украине: "Люди перепутали смягчение карантина с его отменой". ВИДЕО

Основной причиной роста заболеваемости коронавирусной инфекцией является то, что люди почувствовали "полную отмену карантина".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в ходе онлайн-брифинга заявил глава Минздрава Максим Степанов.

Министр отметил, что в течение 5 дней количество подтвержденных заболеваний находится на уровне более 650 человек в сутки.

"Мы ставим рекорды по заболеваемости. Я думаю, что нам просто стоит посмотреть на улицу, на многочисленные видео, которые есть в Интернете, в социальных сетях, что у нас происходит, в том числе, в клубах, в других местах", - подчеркнул Степанов.

Глава Минздрава призвал украинцев соблюдать социальную дистанцию, масочный режим и пользоваться антисептиками.

"У нас растет количество госпитализированных, количество людей, у которых есть пневмония, - все это прямое следствие того, что люди перепутали смягчение карантина с его отменой. Это все происходит в голове граждан", - отметил Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С 1 июля изменится финансирование больниц, - Степанов

Автор: 

карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+13
Берут пример с любимого преЗедента.
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15.06.2020 11:49
+12
Президент со своей командой в первую очередь.
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15.06.2020 11:49
+9
люди вообще в большинстве своем идиоты...
доказано в 2019-ом еще раз....
на работе жены все почти проголосовали за Зе, а вчера скакали от радости всем женским коллективом от того, что его Ленка заболела от короновируса...
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15.06.2020 11:56
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"Люди перепутали смягчение карантина с его отменой". А Господин не это имел в виду
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15.06.2020 11:48 Ответить
Опять плохой народ власти достался! От горе)))
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15.06.2020 12:09 Ответить
Пусть нас с нашей Страной в покое оставят и валят туда где их будут любить и лелеять.
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15.06.2020 12:12 Ответить
Президент со своей командой в первую очередь.
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15.06.2020 11:49 Ответить
Берут пример с любимого преЗедента.
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15.06.2020 11:49 Ответить
я ще більше скажу: вони переплутали клованів із владою
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15.06.2020 11:50 Ответить
Если бы было меньше "велюров" и воровства на медпрепаратах, то и путаницы было бы меньше.
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15.06.2020 11:52 Ответить
после назначения смотрящим за ячейкой, велюра станет еще больше.
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15.06.2020 11:56 Ответить
Клоуны и пандемия - вещи несовместимые
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15.06.2020 11:53 Ответить
степашка, ты идиот. вы достали людей своим скотством. вы будете сидеть. если вам повезёт... если не повезёт - разделите судьбу каддафи
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15.06.2020 11:53 Ответить
Ну що, Стипанов, санитар кроме карантина ничего придумать не может. Или мозгов нет, или знаний. А скорее и того и другого.
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15.06.2020 11:54 Ответить
Херург!
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15.06.2020 11:57 Ответить
Этим квартальным дилетантам надо самим санитаров вызывать.Они реально устроили цирк в стране а при этом ещё и удивляются..
А кто это сделал???
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15.06.2020 11:59 Ответить
второго вашего "запугивания" экономика не переживет
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15.06.2020 11:55 Ответить
люди вообще в большинстве своем идиоты...
доказано в 2019-ом еще раз....
на работе жены все почти проголосовали за Зе, а вчера скакали от радости всем женским коллективом от того, что его Ленка заболела от короновируса...
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15.06.2020 11:56 Ответить
Так у них появился шанс.
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15.06.2020 11:58 Ответить
* не вчера а в пятницу конечно..
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15.06.2020 11:58 Ответить
Ленка уехала на канартин на Канары.
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15.06.2020 11:59 Ответить
ого!
ну это по-моему называется "рагулизмом". главное что все православные - но вместо сочувствия - гаденько так посмеиваются.
но я это называю "полусовок". - вроде человек, але есть нюанс.
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15.06.2020 12:09 Ответить
скорее всего сам зе и заболел, но после его показухи без масок в барах итд. решили списать на ленку и мол зе тоже тогда на пару недель на карантине..
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15.06.2020 12:11 Ответить
))) я тут сьогодні їздив по своїх справах до центру міста, поки їхав у ґавтобусі - прочитав оповідання... на тему люмпенів, дебілів, "мудрого наріду" та біологічної загрози... дія відбувається на кацапщині - але на зебобіків це дуже легко екстраполювати ))) а фінал взагалі феєричний Рекомендую:
https://mrakopedia.net/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BB%D0%B8_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8_%D0%B2%D0%B0%D1%81_%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%3F Есть ли среди вас хороший адвокат?
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15.06.2020 15:05 Ответить
а у степашки вместо головы ка...ки
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15.06.2020 11:58 Ответить
Та людишки вообще рамсы попутали и страх потеряли, перед богами власть имущими, нужно в стойле молчать и сопеть.
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15.06.2020 12:00 Ответить
в Украине - 30 лет придурки у власти..
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15.06.2020 12:01 Ответить
Почему у нас никто не протестует и не следит за ними как во всех цивилизованных странах? Почему не устраивают всеукраинские забастовки? Потому, что у нас 30 лет уже пандемия ***********, извините за выражение с ожиданием прихода спасителя.
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15.06.2020 12:07 Ответить
а это пропорционально количеству т.н. "верующих", но ладно, просто "верующие"(верующие и в Норвегии есть и их немало) - православные = поп на Мерсе, при бабле, золоте, бизнесе, а стадо радостно прется и несет.... бабло тому кто вопит шо излишество - зло и прочие подобные вещи.
и вот по-честному - вы бы желал таким людям добра?
не думаю.
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15.06.2020 12:12 Ответить
А выбирают их люди, для которых эти придурки светило мудрости.
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15.06.2020 12:10 Ответить
Зачем Вы так о нашей любимой стране?
У умного, работящего народа - избранные придурки 30 лет у власти? Такого не бывает. У умного народа - умная власть.
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15.06.2020 12:11 Ответить
Предлагаю в в ходе онлайн-брифинга озвучивать статистику по инфарктам, инсультам, туберкулезу, ВИЧ, онкологии и мы напрочь забудем о вирусе и страшилках о нем.
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15.06.2020 12:02 Ответить
Такая статистика для их лохотрона на ковиде смерти подобна, так как смертность из-за осложнения коронавируса на этом фоне покажется детским лепетом.
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15.06.2020 15:24 Ответить
черти.. о каком вирусе вы говорите ?? по реформе Супрун вы сократили 80% тубдиспансеров, а всех больных выпустили на улицы.. и с психушками практически такая же ситуация.
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15.06.2020 12:02 Ответить
Дураков лечить очень дорого, все лекарства на основе наркоты. А это очень дорого. Вы ж не согласны, чтобы соседа накачивали наркотой за ваш счёт, чтобы он за вами с топором не бегал?
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15.06.2020 12:09 Ответить
Бесплатная медицина для государства - это не дорого, это - экономия.
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15.06.2020 12:12 Ответить
Бесплатно, если не интересен результат.
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15.06.2020 12:15 Ответить
Не бесплатно, а безоплатно для пациента. Для этого и налоги со всего населения собираются, чтобы оплачивать лечение заболевших. А таких, по отношению ко всем плательщикам - меньшинство.
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15.06.2020 15:29 Ответить
А меня вчера из АТБ хотели выгнать, пошел за бутылкой, маску забыл. Пришлось купить. Молодцы!
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15.06.2020 12:02 Ответить
Формально правы, так как власть их за это третирует. а с точки зрения реальной "полезности" намордников - нонсенс.
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15.06.2020 15:32 Ответить
Плохо когда министр либо манипулятор, либо просто дурачок
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15.06.2020 12:16 Ответить
К сожалению, он просто не самостоятельный человек, а заложник мифов, которые генерируют грантоеды типа Ляшко и поддерживает Зе и Шм.
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15.06.2020 15:37 Ответить
Нужно ДАТЬ БЕСПЛАТНО КАЖДОМУ,под подпись,хотя бы по одной НЕ одноразовой,которую можно стирать и гладить,и за не ношение жестко штрафовать! Особенно молодых. Иначе от этой заразы не избавимся!
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15.06.2020 12:19 Ответить
Тут один умник на Цензоре предлагал неадекватные штрафы выписывать, а если денег нет на штраф , то изымать в счет уплаты штрафа недвижимость. Неужели все это делается для блага и здоровья горячо любимых граждан ? Чувствую, что наша власть залюбит и забережет нас до кондратия.
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15.06.2020 12:36 Ответить
Я не могу отвечать за твои органы чувств.
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15.06.2020 12:50 Ответить
А Вы не знете, что сейчас в жару, наши врачи рекомендует менять маску каждые полчаса?
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15.06.2020 15:40 Ответить
Знаю,что лучше все время с маской,чем полчаса с маской,а потом пол дня без маски.
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15.06.2020 18:45 Ответить
Нет роста заболеваемости в Украине!
Есть рост диагностирования.
А это две большие разницы. Статистика как дышло ... плюс манипуляция понятиями.
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15.06.2020 12:24 Ответить
Так то оно так, только плохо что даже диагностированных я вляются носителями и заражают других.
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15.06.2020 12:46 Ответить
Так то оно так, только плохо что даже диагностированных я вляются носителями и заражают других.
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15.06.2020 12:49 Ответить
Не можуть епідемії проходити самостійно.......самі по собі.
На подолання пандемії виділені кошти і як щоб їх поцільове використовували, відновлення спалахів би не відбулось.
Де гроші = якихось 30 млрд.???????????
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15.06.2020 13:12 Ответить
А маски можна купити у "Епіціентрі"
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15.06.2020 13:13 Ответить
Клован это не барыга и не мародёр.
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15.06.2020 13:16 Ответить
хочу заспокойоти ми рано чи пізно помремо будьте реалістами беріть від життя максумуть и нематсіть
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15.06.2020 13:42 Ответить
люблю висловлювитись на на вашому сайті мої улюблені смергусасті порооходецили
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15.06.2020 13:46 Ответить
В тебе павук-птахоїд проповз по клаві. Запхай цю гидоту назад в тераріум.
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15.06.2020 14:53 Ответить
Люди взяли приклад із можновладців, як президента, ресторанів "Велюрів" і заяв одного міністра, чи головного лікаря - що просто полякали людей, коли закрили парки. Ось вам і результат і вже ніколи нарід в квартири не загоните, не допоможуть і штрафи і по 15 псів на одну людину.
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15.06.2020 13:50 Ответить
Люди поняли так, как вы им объяснили.
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15.06.2020 15:35 Ответить
Скажіть дякую цьому режиму Зеленського ,який повністю зруйнував довіру як до самого яЗЕ ,так і до всього цього антиукраїнського режиму. Вони зробили все ,щоб їм перестали довіряти ,починаючи з постійної брехні про закупівлю всього необхідного для лікарів ,а при цьому тупо все розкрадали і закінчуючи тим ,що самі порушували карантин ,який і ввели .Тому не треба перекладати вену на українців .В цьому безладі ,якій зараз в нашій Країні ,винен Зеленський і весь той режим реваншистів ,якій він привів до влади!!!
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15.06.2020 15:50 Ответить
Фейсбук Ilona Odrina: У мене дуже багато знайомих мед.працівників, і мама моя працює у лікарні. Ніхто тих хворих не бачив, все тільки на бумажках пишуть статистику, бо лікарям доплачують за " ковідних" . "Начальство" в лікарнях тобто главрачі пишуть собі той ковід, бо їм виплачують за це горощі ( пишуть собі ковід безсимптомнмй )
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15.06.2020 16:19 Ответить
Только что зашел в небольшой продуктовый магазин, там человек 8, в маске только я и продавец, думаю дальше будет еще хуже ...
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15.06.2020 19:08 Ответить
 
 