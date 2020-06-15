Степанов о росте заболеваемости COVID-19 в Украине: "Люди перепутали смягчение карантина с его отменой". ВИДЕО
Основной причиной роста заболеваемости коронавирусной инфекцией является то, что люди почувствовали "полную отмену карантина".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в ходе онлайн-брифинга заявил глава Минздрава Максим Степанов.
Министр отметил, что в течение 5 дней количество подтвержденных заболеваний находится на уровне более 650 человек в сутки.
"Мы ставим рекорды по заболеваемости. Я думаю, что нам просто стоит посмотреть на улицу, на многочисленные видео, которые есть в Интернете, в социальных сетях, что у нас происходит, в том числе, в клубах, в других местах", - подчеркнул Степанов.
Глава Минздрава призвал украинцев соблюдать социальную дистанцию, масочный режим и пользоваться антисептиками.
"У нас растет количество госпитализированных, количество людей, у которых есть пневмония, - все это прямое следствие того, что люди перепутали смягчение карантина с его отменой. Это все происходит в голове граждан", - отметил Степанов.
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А кто это сделал???
доказано в 2019-ом еще раз....
на работе жены все почти проголосовали за Зе, а вчера скакали от радости всем женским коллективом от того, что его Ленка заболела от короновируса...
ну это по-моему называется "рагулизмом". главное что все православные - но вместо сочувствия - гаденько так посмеиваются.
но я это называю "полусовок". - вроде человек, але есть нюанс.
https://mrakopedia.net/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BB%D0%B8_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8_%D0%B2%D0%B0%D1%81_%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%3F Есть ли среди вас хороший адвокат?
и вот по-честному - вы бы желал таким людям добра?
не думаю.
У умного, работящего народа - избранные придурки 30 лет у власти? Такого не бывает. У умного народа - умная власть.
Есть рост диагностирования.
А это две большие разницы. Статистика как дышло ... плюс манипуляция понятиями.
На подолання пандемії виділені кошти і як щоб їх поцільове використовували, відновлення спалахів би не відбулось.
Де гроші = якихось 30 млрд.???????????