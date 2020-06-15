Степанов о росте заболеваемости COVID-19 в Украине: "Люди перепутали смягчение карантина с его отменой". ВИДЕО

Основной причиной роста заболеваемости коронавирусной инфекцией является то, что люди почувствовали "полную отмену карантина".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в ходе онлайн-брифинга заявил глава Минздрава Максим Степанов.

Министр отметил, что в течение 5 дней количество подтвержденных заболеваний находится на уровне более 650 человек в сутки.

"Мы ставим рекорды по заболеваемости. Я думаю, что нам просто стоит посмотреть на улицу, на многочисленные видео, которые есть в Интернете, в социальных сетях, что у нас происходит, в том числе, в клубах, в других местах", - подчеркнул Степанов.

Глава Минздрава призвал украинцев соблюдать социальную дистанцию, масочный режим и пользоваться антисептиками.

"У нас растет количество госпитализированных, количество людей, у которых есть пневмония, - все это прямое следствие того, что люди перепутали смягчение карантина с его отменой. Это все происходит в голове граждан", - отметил Степанов.

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