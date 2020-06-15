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Рада планирует в четверг рассмотреть законопроект о референдуме и доработанную программу Кабмина, - Разумков

Рада планирует в четверг рассмотреть законопроект о референдуме и доработанную программу Кабмина, - Разумков

Верховная Рада в четверг рассмотрит в первом чтении законопроект о народовластии через украинский референдум, а также доработанную программу действий Кабинета министров.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"На прошлой неделе был зарегистрирован, а на этой неделе будет рассматриваться закон о народовластии через украинский референдум, регистрационный номер 3612… в четверг, если все будет хорошо, мы сможем его рассматривать в первом чтении", - сказал Разумков на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник.

Он напомнил, что законопроект внес президент Украины Владимир Зеленский и документ является неотложным.

Спикер также сообщил, что в четверг в повестку дня вносится доработанная программа действий правительства.

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"Она уже поступила в Верховную Раду. Я думаю, у нас будет возможность ее рассмотреть и принять соответствующее решение", - сказал Разумков.

По его словам, Верховная Рада также рассмотрит и кадровые вопросы.

Напомним, 9 июня 2020 года президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о народовластии, который призван улучшить процедуру проведения общенациональных референдумов.

ВР (29244) законопроект (3221) Кабмин (14026) программа (184) референдум (1504) Разумков Дмитрий (1520)


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Остаточно хочуть держава зруйнувати.....
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15.06.2020 11:50 Ответить
Он напомнил, что законопроект внес президент Украины Владимир Зеленский и документ является неотложным.Источник: https://censor.net/n3202001

Рада планує в четвер розглянути законопроєкт про референдум і доопрацьовану програму Кабміну, - Разумков - Цензор.НЕТ 4602
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15.06.2020 11:53 Ответить
слово"референдум" кацапсиной пахнет
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15.06.2020 11:59 Ответить
Законопроект также предполагает создание автоматизированной информационно-аналитической системы, с помощью которой граждане смогут поддержать инициативу о проведении референдума, а так же проголосовать на нем.Источник: https://censor.net/n3200842

Произойдет хакерская атака для изменения итогов голосования и тогда попробуй проверить, когда не будет бюлетней. А учитывая как личные данные граждан Украины попадают в сети интернет, то возникает большой вопрос по результатам голосования.
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15.06.2020 12:01 Ответить
Люди слідкуйте чи з'являться пропозиції "реформатора" Саакашвілі у доопрацьованій програмі діяльності Уряду країни!
Як відомо президент України Володимир Зеленський призначив Міхеіла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ.
Джерело: https://www.president.gov.ua/news/prezident-priznachiv-miheila-saakashvili-golovoyu-vikonavcho-61073 указ № 169/2020
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15.06.2020 12:02 Ответить
 
 