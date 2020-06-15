Рада планирует в четверг рассмотреть законопроект о референдуме и доработанную программу Кабмина, - Разумков
Верховная Рада в четверг рассмотрит в первом чтении законопроект о народовластии через украинский референдум, а также доработанную программу действий Кабинета министров.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.
"На прошлой неделе был зарегистрирован, а на этой неделе будет рассматриваться закон о народовластии через украинский референдум, регистрационный номер 3612… в четверг, если все будет хорошо, мы сможем его рассматривать в первом чтении", - сказал Разумков на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник.
Он напомнил, что законопроект внес президент Украины Владимир Зеленский и документ является неотложным.
Спикер также сообщил, что в четверг в повестку дня вносится доработанная программа действий правительства.
"Она уже поступила в Верховную Раду. Я думаю, у нас будет возможность ее рассмотреть и принять соответствующее решение", - сказал Разумков.
По его словам, Верховная Рада также рассмотрит и кадровые вопросы.
Напомним, 9 июня 2020 года президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о народовластии, который призван улучшить процедуру проведения общенациональных референдумов.
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Произойдет хакерская атака для изменения итогов голосования и тогда попробуй проверить, когда не будет бюлетней. А учитывая как личные данные граждан Украины попадают в сети интернет, то возникает большой вопрос по результатам голосования.
Як відомо президент України Володимир Зеленський призначив Міхеіла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ.
Джерело: https://www.president.gov.ua/news/prezident-priznachiv-miheila-saakashvili-golovoyu-vikonavcho-61073 указ № 169/2020