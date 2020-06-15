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Минсоцполитики проводит аудит льгот и соцвыплат: в стране 30 видов пособий и 75 категорий людей с различным статусом, - Лазебная

Минсоцполитики проводит аудит льгот и соцвыплат: в стране 30 видов пособий и 75 категорий людей с различным статусом, - Лазебная

Министр социальной политики Украины Марина Лазебная заявляет, что ведомство проводит аудит льгот и пособий и намерено упорядочить и пересмотреть программы, где есть злоупотребления.

"Мы проводим аудит, проверяем, будем упорядочивать. Но, подчеркиваю, что льготы, скажем, АТОшникам, чернобыльцам и другим уязвимым категориям пересматриваться не будут. Мы только хотим упорядочить и пересмотреть программы, где есть злоупотребления. Пока не буду конкретизировать, но есть определенные программы, которые создавались с хорошими намерениями и для положительного эффекта, но на самом деле, время показало, что там есть манипулирования", - сказала Лазебная в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

По словам министра, для власти главное, чтобы помощь была адресной и чтобы эта поддержка имела стимулирующую функцию.

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"На сегодня в стране 30 видов различных пособий и 75 категорий людей имеют разные статусы. Поэтому, мы бы хотели, с одной стороны усилить адресность оказания помощи, некоторые помощи унифицировать, определить оптимальной путь помощи человеку", - добавила она.

Лазебная подчеркнула, что важно, чтобы поддержка, особенно та, что предоставляется по критерию бедности, не имела демотивирующего влияния, потому что человек привыкает к постоянным выплатам со стороны государства и не уделяет внимание поиску работы, повышению своей конкурентоспособности на рынке труда.

Автор: 

льготы (547) соцвыплаты (505) Министерство социальной политики (882) Лазебная Марина (141)


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Поэтому, мы бы хотели, с одной стороны усилить адресность оказания помощи, значит начнут урезать.
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15.06.2020 12:14 Ответить
министр не хочет провести аудит районных отделений соцполикики на предмет злоупотреблений и манипуляций бюджетными средствами ?
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15.06.2020 12:15 Ответить
эпоха бедности закончилась, зп 5000 это не бедность так что льготы вам больше не нужны)
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15.06.2020 12:19 Ответить
пора уже за регрессников взяться..или бабло нормальное идет! Почти 90% шахтеров перед выходом на пенсию(потому как запретят потом работать в шахте) оформляют регресс.Да ..к 7-16 тыс пенсии еще регресс от 4 до 12 тыс гривен.И чем больше пенсия тем больше регресс.Да есть люди которые действительно стали инвалидами..но их процентов 10-15.....Это те кто после травм..утратил конечности..забиты легкие..Остальные почему то до пенсии они дотянули..значит были трудоспособны..но как только перешли на пенсию в от 40 лет и до 50..вдруг стали резко за 50-100 тыс грн ..инвалидами
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15.06.2020 12:31 Ответить
говорят, т.н. "донецким шахтерам" оформляют пенсии, кто даже шахты не видел - стоял всю жизнь на рынке! "нашi люди".. в Голiвудi" ...
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15.06.2020 13:13 Ответить
Вот одного не пойму..зачем платят регресс-если человек уже на пенсии!!! Регресс это оплата за потерю трудоспособности.Но пенсионер уже не работает,он на пенсии-какая трудоспособность?Вот с выходом на пенсию надо лишать получения регресса ...Ты на пенсии..ты уже защишен!!!
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15.06.2020 13:29 Ответить
Так у нас все члены правительства и все депутаты со времён независимости сплошные афганцы и чернобыльцы.Покажите мне хоть одного депутата без льгот.А за Литвина я вообще молчу-он ещё на колчаковских фронтах воевал!
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15.06.2020 13:48 Ответить
 
 