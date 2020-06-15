Директор столичной школы, получившая положительный тест на COVID-19, никому не сообщила об этом и даже успела сходить на работу, - Кличко
Госпродпотребслужба столицы обратилась в правоохранительные органы с просьбой возбудить уголовное дело против директора одной из столичных школ - за нарушение правил самоизоляции после подтверждения заболевания коронавирусом.
Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
"У нас шокирующий случай. Как оказалось, директор школы, заболевшая коронавирусом, общалась с большим количеством людей, когда получила положительный тест на COVID19! Она никому ничего не сказала и успела сходить на работу. Госпродпотребслужба города обратилась в правоохранительные органы о возбуждении против директора уголовного дела", - заявил Кличко.
Он также отметил, что среди персонала трех детских садов города обнаружили больных коронавирусом или людей с подозрением на COVID-19.
"Все три садика не работали, но готовились к открытию и приему детей. В частности, в детском саду № 804 в Оболонском районе заболела воспитательница. В саду №495 Шевченковского района - подозрение на коронавирус у инструктора по физкультуре. А в заведении №651 в Соломенском районе обнаружили, что у музыкального руководителя садика заболела вся семья. То есть, эта женщина - контактное лицо. Она теперь - на самоизоляции. Все три садика город пока не откроет", - рассказал Кличко.
"Хочу обратить внимание всех об ответственности за подвержение опасности инфицирования других людей. Если вы чувствуете себя плохо, если есть симптомы коронавируса или уже подтвержден диагноз - изолируйтесь дома, вызывайте врачей, не идите в публичные места и не контактирует с другими людьми!" - резюмировал мэр.
Напомним, ранее COVID-19 обнаружили у директора школы №197 г. Киева.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І так, давайте згадаємо, хто перед виборами обіцяв 4000 баксів зарплати освітянам.
От я не порохобот (за Кошулинського голосував), але я розумів, що з Зе не можна пов'язувати які-небудь надії на краще життя!
От Зе торік обіцяв (саме обіцяв!), що скасує кортежі, а тепер регулярно бачимо кортежі по 10-20-30 машин.
Ще можна згадати,я к Зе обіцяв, що піде у відставку, як тільки порушить закон. Закон він порушив - прийшов у кафе без маски... Тепер уже мова йде не про складання повноважень, а лише про штраф!
Так как ЗЕ не обеспечил учителей зарплатами в $4000,
то и директора школ вынуждены нарушать карантин не по ресторанам, а по своим школам.