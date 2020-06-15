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Директор столичной школы, получившая положительный тест на COVID-19, никому не сообщила об этом и даже успела сходить на работу, - Кличко

Директор столичной школы, получившая положительный тест на COVID-19, никому не сообщила об этом и даже успела сходить на работу, - Кличко

Госпродпотребслужба столицы обратилась в правоохранительные органы с просьбой возбудить уголовное дело против директора одной из столичных школ - за нарушение правил самоизоляции после подтверждения заболевания коронавирусом.

Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"У нас шокирующий случай. Как оказалось, директор школы, заболевшая коронавирусом, общалась с большим количеством людей, когда получила положительный тест на COVID19! Она никому ничего не сказала и успела сходить на работу. Госпродпотребслужба города обратилась в правоохранительные органы о возбуждении против директора уголовного дела", - заявил Кличко.

Он также отметил, что среди персонала трех детских садов города обнаружили больных коронавирусом или людей с подозрением на COVID-19.

"Все три садика не работали, но готовились к открытию и приему детей. В частности, в детском саду № 804 в Оболонском районе заболела воспитательница. В саду №495 Шевченковского района - подозрение на коронавирус у инструктора по физкультуре. А в заведении №651 в Соломенском районе обнаружили, что у музыкального руководителя садика заболела вся семья. То есть, эта женщина - контактное лицо. Она теперь - на самоизоляции. Все три садика город пока не откроет", - рассказал Кличко.

"Хочу обратить внимание всех об ответственности за подвержение опасности инфицирования других людей. Если вы чувствуете себя плохо, если есть симптомы коронавируса или уже подтвержден диагноз - изолируйтесь дома, вызывайте врачей, не идите в публичные места и не контактирует с другими людьми!" - резюмировал мэр.

Напомним, ранее COVID-19 обнаружили у директора школы №197 г. Киева.

Также читайте: В Киеве за сутки 66 новых случаев COVID-19, один человек умер, - Кличко

Автор: 

Киев (25516) Кличко Виталий (4640) школа (3013)


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Топ комментарии
+4
Разве Зе еще не победил коронавирус?
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15.06.2020 12:15
+4
Ну... Виталя.
Так как ЗЕ не обеспечил учителей зарплатами в $4000,
то и директора школ вынуждены нарушать карантин не по ресторанам, а по своим школам.
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15.06.2020 12:24
+4
не надо, освіта за Зе дрочила всем мозги.
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15.06.2020 12:44
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Разве Зе еще не победил коронавирус?
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15.06.2020 12:15 Ответить
Зе от него спрятался.Долго думл как, и опять Ленка подсобила.
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15.06.2020 12:41 Ответить
Стрелять пора уродов. Вот статья Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде штрафа от 17 тыс. грн до 51 тыс. грн, а также арест до шести месяцев или лишение свободы до трех лет. За такие же действия, которые привели к тяжелым последствиям или летальным случаям, нарушителям грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.
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15.06.2020 12:17 Ответить
и как тьі докажешь, что смертельное заражение произошло именно от директриссьі?
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15.06.2020 12:42 Ответить
Расстреляйте хоть одного урода, бог разберется, виноват или нет.
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15.06.2020 12:52 Ответить
за порошенка голосовала
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15.06.2020 12:21 Ответить
Точно? Питав у неї? У Києві ж більшість за Зе була...
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15.06.2020 12:25 Ответить
не, такая точно петин электорат
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15.06.2020 12:39 Ответить
не надо, освіта за Зе дрочила всем мозги.
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15.06.2020 12:44 Ответить
Ну так вони ж хотіли 4000 баксів зарплати!
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15.06.2020 12:53 Ответить
Людина, яка не може речення на 5 слів без помилок написати, корчить з себе експерта!)))))
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15.06.2020 12:52 Ответить
Если твои суждения в правдивости моих слов строятся на основании этого - то ты необъективен!
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15.06.2020 13:27 Ответить
Мої судження базуються, у першу чергу, на цифрах підтримки того чи іншого кандидата на минулих виборах...

І так, давайте згадаємо, хто перед виборами обіцяв 4000 баксів зарплати освітянам.
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15.06.2020 14:04 Ответить
А тепер ще згадай, що ніхто не обіцяв, а це була робоча розмова, яка за собою ніякі наслідки не несе. Це тільки порохоботики, як почали, так і звиздять.
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15.06.2020 14:24 Ответить
А вчителі повірили... По своїм знайомим знаю!
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15.06.2020 14:27 Ответить
не у вірі справа. а у надії.
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15.06.2020 15:10 Ответить
Яка надія??? Ну будь-яка думаюча людина торік розуміла, що не варто сподіватися на Зе, який не є ані інтелектуалом, ані свідомим українцем, ані високоморальною людиною (останнє - видно по його низькопробному гумору)!
От я не порохобот (за Кошулинського голосував), але я розумів, що з Зе не можна пов'язувати які-небудь надії на краще життя!
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15.06.2020 15:18 Ответить
Висновок: політики мусять навчитися відповідати за слова.
От Зе торік обіцяв (саме обіцяв!), що скасує кортежі, а тепер регулярно бачимо кортежі по 10-20-30 машин.
Ще можна згадати,я к Зе обіцяв, що піде у відставку, як тільки порушить закон. Закон він порушив - прийшов у кафе без маски... Тепер уже мова йде не про складання повноважень, а лише про штраф!
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15.06.2020 14:29 Ответить
нашо відповідати, вони краще у картату ковдру замотаються.
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15.06.2020 15:11 Ответить
Я сразу подумал что это ошибка в цифрах про 4000$. Поэтому даже внимания на обсуждение этого казуса особо не обращал. Честно, даже думаю частое упоминание этого эпизода принесет отрицательный результат для оппонирующих, ввиду потери времени и малого выхлопа. По психологии эта оговорка могла бы быть завернута в кейс некомпетентность команды, и перечисляться среди других фактов. А так, как самостоятельная идея - потеря времени.
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15.06.2020 15:32 Ответить
Это я к тому что мне неинтересно обсуждать то заявление про 4000, а тебе бессмысленно.
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15.06.2020 18:21 Ответить
тут не урок і не екзамен. не будь як занудна вчилка. і вказуй на помилки, а не просто кидай бездоказні речення.
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15.06.2020 13:27 Ответить
Конкретно там у чувака пропущено тире перед словом "точно".
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15.06.2020 14:05 Ответить
так це нормально у форумах. це не ознака неграмотності. ти щойно зі школи виліз?
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15.06.2020 15:09 Ответить
І Пєтя ж не обіцяв їй 4000 баксів, нащо їй за такого жлоба голосувати???
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15.06.2020 12:26 Ответить
Зе-тыпил, у вас там ВСЕ с поехавшей крышей "на почве Порошенко" или вы просто за своим нарко-Ослом бездумно повторяете?
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15.06.2020 12:26 Ответить
Ну... Виталя.
Так как ЗЕ не обеспечил учителей зарплатами в $4000,
то и директора школ вынуждены нарушать карантин не по ресторанам, а по своим школам.
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15.06.2020 12:24 Ответить
свято место пусто не бьівает. его нужно огранять и полировать. дистанционно єто невозможно.
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15.06.2020 12:45 Ответить
а вообще скока посадили нарушителей от 5 до 8?,где статистика? и почему зе ищо на свободе...
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15.06.2020 12:27 Ответить
если знала и специально пошла, уволить и все.
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15.06.2020 12:36 Ответить
ага, попробуй еще. они как прокурорьі, потом в раз восстанавливаются.
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15.06.2020 12:46 Ответить
Забрать сходила пачки денег из сейфа и коробки конфет со шкафа-она знает своих коллег.
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15.06.2020 12:50 Ответить
За такое статья в УК есть.
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15.06.2020 12:58 Ответить
Ну так!!! Лето. Время ремонтов в школе. Вот она и переживала за судьбу своих родных стен.... А может бегала, потому что Подрядчики откаты приносили, или ремонт дома, дачу строит???
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15.06.2020 13:00 Ответить
 
 