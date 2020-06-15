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Новости Коронавирус и карантин
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В Киеве за сутки 53 новых случая COVID-19, больше всего - в Шевченковском районе, два человека умерли, - Кличко

За прошедшие сутки у 53 жителей Киева лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом. Двое больных умерли.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили заболевание коронавирусом, увеличилось на 53 человека. Двое больных умерли. Заболели в том числе и трое медиков. На сегодня в столице уже 3957 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сообщил Кличко.

Среди заболевших: 21 женщина в возрасте от 36 до 86 лет. И трое девочек - 4, 5, и 6 лет. 27 мужчин от 20 до 87 лет. И двое мальчиков, которым 5 и 9 лет.

В больницы столицы госпитализировали 5 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки COVID-19 заболели 56 детей и 43 медика, всего 2 350 детей и 5 537 медработников, - Степанов

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Шевченковском районе -12. В Соломенском - 9. В Деснянском и Дарницком районах - по 7 случаев ", - отметил Виталий Кличко.

В Киеве за сутки 53 новых случая COVID-19, больше всего - в Шевченковском районе, два человека умерли, - Кличко 01

карантин (16729) Киев (25516) Кличко Виталий (4640) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
за каво галасавала?
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15.06.2020 12:20
+1
С нашей статистикой, эти двое могли хоть на машине разбиться. Но если у них на вскрытии обнаружили коронавирус, значит смерть от коронавируса.
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15.06.2020 12:22
+1
У Києві за добу 53 нові випадки COVID-19, найбільше - в Шевченківському районі, двоє людей померли, - Кличко - Цензор.НЕТ 4094
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15.06.2020 12:43
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Судя по тому как засыпают новостями о короне, скоро будут говорить о вакцинации, поголовной, с чипизацией и скажут что без этого никак. Зеленые и олигархи исполняют все планы мирового олигархата, масонов и сатаны Билла Гейтса.
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15.06.2020 12:18 Ответить
за каво галасавала?
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15.06.2020 12:20 Ответить
Потрібна медична сертифікація всіх хто їздить в транспорті та працює в громадських місцях! Кожні 15 діб люди мають перездавати тест на коронавірус, а при отриманні медичного сертифіката мають брати аналізи на всіх небезпечні хвороби - туберкульоз та інші! Київ має за кошти міського бюджету організувати масову перевірку всіх киян з видачею медичних сертифікатов, які будуть продовжуватись вже самими киянами раз в 15 діб! Київ за гроші міста має побудувати потужну лабораторію яка буде робити 100 тис. аналізів на добу. Решту аналізів будуть робити приватні лабораторії. Незрозуміло чому мер Києва досі не будує лабораторію і не проводить масові ПЛР тестування комунальників, водіїв транспорту, продавців в магазинах, працівників сфери послуг, кур'єрів, всіх хто приїжджає в Києв будь яким транспортом, прямо на блок-постах на в'їзді в Київ, з фіксацією особистих даних. Має бути створена база даних де буде зазначено коли людина здавала аналізи, їх результати та всі контактні та паспортні дані людини. На жаль мер Києва повністю нікчемний!
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15.06.2020 12:26 Ответить
Игорь, тесты "пцр" ждать до 2-х недель.
часть из "седня пойманных зараженных" - уже дегустируют червяки.
б*же, у тя лучше получалось быть не вирусологом, а "военным экспертом"
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15.06.2020 12:32 Ответить
У Києві за добу 53 нові випадки COVID-19, найбільше - в Шевченківському районі, двоє людей померли, - Кличко - Цензор.НЕТ 4094
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15.06.2020 12:43 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ViKPXYygc3Q&t=13s
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15.06.2020 14:22 Ответить
о б*же..... был о вас не такого мнения. т.е. сквозь иголку пройдет "чип" с процессором, щупальцами, батареей и прочим?
Михалков видать неплох*ю аудиторию имеет, раз еще не повезли его в лечебницу.
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15.06.2020 12:30 Ответить
тут педалик реально молодец в отличии от садового.
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15.06.2020 12:19 Ответить
С нашей статистикой, эти двое могли хоть на машине разбиться. Но если у них на вскрытии обнаружили коронавирус, значит смерть от коронавируса.
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15.06.2020 12:22 Ответить
наоборот - если помер от инсульта, то тест не делают, а вирус очень часто приводит к инсульту и прочим рядовым вещам
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15.06.2020 12:33 Ответить
Ложь.
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15.06.2020 13:32 Ответить
да ну?
то в Нью йорке лгут, да?
а тут - всем умершим сразу бежать тесты делать?
На:https://defence-line.org/2020/06/statisticheskaya-bomba-chast-1/
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15.06.2020 13:56 Ответить
там 3 части - почитай.те.
и свои 4 буквы - "ложь" - примени для чего-то другого-то
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15.06.2020 13:58 Ответить
Та це не багато, як для Києва. Он у Москві 53 помирають в день, а тут тільки захворіло, але це все дуже сильно напрягає.
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15.06.2020 12:26 Ответить
Население Москвы в 3 раза выше, чем в Киеве. Отсюда и надо делать все сравнения.
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15.06.2020 15:05 Ответить
Бокс, в Питере чет за месяц смертность превысила показатели пр. года - на 1500 кацапов и гостей города. из них вирус успокоил только окола 250 тушек. то есть, еще 75% погибли..... да! от карантина!
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15.06.2020 12:34 Ответить
 
 