В Киеве за сутки 53 новых случая COVID-19, больше всего - в Шевченковском районе, два человека умерли, - Кличко
За прошедшие сутки у 53 жителей Киева лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом. Двое больных умерли.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.
"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили заболевание коронавирусом, увеличилось на 53 человека. Двое больных умерли. Заболели в том числе и трое медиков. На сегодня в столице уже 3957 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сообщил Кличко.
Среди заболевших: 21 женщина в возрасте от 36 до 86 лет. И трое девочек - 4, 5, и 6 лет. 27 мужчин от 20 до 87 лет. И двое мальчиков, которым 5 и 9 лет.
В больницы столицы госпитализировали 5 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.
"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Шевченковском районе -12. В Соломенском - 9. В Деснянском и Дарницком районах - по 7 случаев ", - отметил Виталий Кличко.
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часть из "седня пойманных зараженных" - уже дегустируют червяки.
б*же, у тя лучше получалось быть не вирусологом, а "военным экспертом"
Михалков видать неплох*ю аудиторию имеет, раз еще не повезли его в лечебницу.
то в Нью йорке лгут, да?
а тут - всем умершим сразу бежать тесты делать?
На:https://defence-line.org/2020/06/statisticheskaya-bomba-chast-1/
и свои 4 буквы - "ложь" - примени для чего-то другого-то