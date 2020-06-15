В Киеве за сутки 53 новых случая COVID-19, больше всего - в Шевченковском районе, два человека умерли, - Кличко

За прошедшие сутки у 53 жителей Киева лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом. Двое больных умерли.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили заболевание коронавирусом, увеличилось на 53 человека. Двое больных умерли. Заболели в том числе и трое медиков. На сегодня в столице уже 3957 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сообщил Кличко.

Среди заболевших: 21 женщина в возрасте от 36 до 86 лет. И трое девочек - 4, 5, и 6 лет. 27 мужчин от 20 до 87 лет. И двое мальчиков, которым 5 и 9 лет.

В больницы столицы госпитализировали 5 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

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"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Шевченковском районе -12. В Соломенском - 9. В Деснянском и Дарницком районах - по 7 случаев ", - отметил Виталий Кличко.