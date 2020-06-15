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Новости Коронавирус и карантин
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Пляжи столицы открыты только как прибережные зоны отдыха, купаться на них запрещено, - Кличко

Пляжи столицы открыты только как прибережные зоны отдыха, купаться на них запрещено, - Кличко

Город организует дезинфекцию муниципальных пляжей дважды в день.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

"Хочу подчеркнуть: бары, ночные клубы, развлекательные центры город открывать не разрешал. Сегодня могут работать только летние площадки кафе и ресторанов. Контроль соблюдения карантинных ограничений возложен на правоохранительные органы. Они составляют админпротоколы о нарушениях. Насколько я знаю, за выходные дни полиция составила 16 административных протоколов в отношении владельцев ночных клубов и баров", - рассказал Кличко.

Штраф для заведений-нарушителей составляет от 34 тыс. грн до 340 тыс. гривен.

Что касается пляжей, мэр отметил, что они сегодня открыты только как прибрежные зоны отдыха. Купаться на них запрещено.

"Купаться на городских пляжах сегодня запрещено - пока не будет на это разрешения Госпродпотребслужбы города. Хочу обратиться к киевлянам: на пляжах тоже необходимо соблюдать правила безопасности. Людям из групп риска не рекомендуется посещать пляжи. Остальные же - должны соблюдать дистанцию, регулярно обрабатывать руки дезинфицирующими средствами. Город организует дезинфекцию муниципальных пляжей дважды в день", - добавил Кличко.

Читайте: В Киеве за сутки 53 новых случая COVID-19, больше всего - в Шевченковском районе, два человека умерли, - Кличко

Автор: 

карантин (16729) Кличко Виталий (4640) отдых (389) пляж (249) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Виталя, лучше объясни почему КПВВ с коронавирусниками открыли, а пляжи закрыты?
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15.06.2020 12:37 Ответить
педаля, пнх!
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15.06.2020 12:38 Ответить
Гайда на море.
Пляжі столиці відкриті лише як прибережні зони відпочинку, купатися на них заборонено, - Кличко - Цензор.НЕТ 7660
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15.06.2020 12:39 Ответить
Открыта как прибрежная зона отдыха. Т.е отдыхать можно, а купаться почему-то нельзя. Виталя, ты что на своем велосипеде на солнышке перекатался?
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15.06.2020 12:41 Ответить
Педаля ты дурак или прикидываешься. И что на солнце при +35 -40 делать на пляже если нельзя окунуться... Ну занимаются ежедневной игрой слов переливая из пустого в порожнее. Власть умыв руки допустила резкое ухудшение положения с эпидемией. Мне интересно кто за это ответит ( только не нужно обвинять наш " несознательный народ" он такой какой есть)
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15.06.2020 13:19 Ответить
Жарко..... купайтесь в фонтане.это по крайней мере мелкое хулиганство со штрафом в 51 грн.чем за нарушения тарантина в 17К ..... или гоу у бассейн,рассценок правда я не знаю.можно взять с собой тазик со шмотками .... аля большая стирка запорный кран на стояке поломался
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15.06.2020 18:28 Ответить
 
 