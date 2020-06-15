Пляжи столицы открыты только как прибережные зоны отдыха, купаться на них запрещено, - Кличко

Город организует дезинфекцию муниципальных пляжей дважды в день.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

"Хочу подчеркнуть: бары, ночные клубы, развлекательные центры город открывать не разрешал. Сегодня могут работать только летние площадки кафе и ресторанов. Контроль соблюдения карантинных ограничений возложен на правоохранительные органы. Они составляют админпротоколы о нарушениях. Насколько я знаю, за выходные дни полиция составила 16 административных протоколов в отношении владельцев ночных клубов и баров", - рассказал Кличко.

Штраф для заведений-нарушителей составляет от 34 тыс. грн до 340 тыс. гривен.

Что касается пляжей, мэр отметил, что они сегодня открыты только как прибрежные зоны отдыха. Купаться на них запрещено.

"Купаться на городских пляжах сегодня запрещено - пока не будет на это разрешения Госпродпотребслужбы города. Хочу обратиться к киевлянам: на пляжах тоже необходимо соблюдать правила безопасности. Людям из групп риска не рекомендуется посещать пляжи. Остальные же - должны соблюдать дистанцию, регулярно обрабатывать руки дезинфицирующими средствами. Город организует дезинфекцию муниципальных пляжей дважды в день", - добавил Кличко.

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